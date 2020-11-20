«От ЦСКА отстаем всего на одно очко — это вообще ерунда». Вратарь «Зенита» о возвращении после травмы и борьбе за чемпионство

Корреспондент matchtv.ru в Петербурге поговорил с Андреем Луневым накануне гостевой игры Тинькофф РПЛ против «Ахмата».

Корреспондент matchtv.ru в Петербурге поговорил с Андреем Луневым накануне гостевой игры Тинькофф РПЛ против «Ахмата».

В этом сезоне 29-летний голкипер «Зенита» на поле пока не выходил. Все 14 матчей в чемпионате и 3 в Лиге чемпионов отыграл Михаил Кержаков

Лунев перешел в «Зенит» из «Уфы» четыре года назад и дважды становился чемпионом страны в составе сине-бело-голубых

За сборную России Лунев провел 7 матчей, был вторым вратарем команды на домашнем чемпионате мира

Прямая трансляция матча «Ахмат» — «Зенит» в субботу на МАТЧ ПРЕМЬЕР и matchtv.ru

Ахмат — Зенит. Тинькофф Российская Премьер-лига. Тур 15

— Как вы сейчас себя чувствуете в плане здоровья?

— Тьфу-тьфу-тьфу, уже все хорошо.

— Последний раз на поле вы выходили против «Ахмата» в июле. Чем с тех пор были заняты?

— Сначала лечился. Только после предыдущей паузы в чемпионате вернулся в общую группу. В ней прошел завершающий этап реабилитации. Сейчас нет никаких ограничений. Тренируюсь на все сто процентов.

— Тяжело теперь вернуть место в воротах «Зенита»?

— А когда было легко? Тем более сейчас Миша Кержаков — молодец. Считаю, здорово воспользовался своим шансом, выступает очень успешно. Но тем интереснее сейчас конкурировать, доказывать.

— Вам не жаль, что «Зенит» не играл осенью в Кубке — иначе наверняка вышли бы на поле?

— Конечно, есть вещи, которые меня расстраивают. Но Кубок осенью — точно не был самым главным.

— Что вас радует?

— Семья! И что травмы позади!

— Как с трибуны и скамейки смотрелся недавний не самый простой отрезок сезона в исполнении «Зенита»?

— Видно было, что ребятам тяжеловато. Плюс в России команды к нам приноровились, отлично знают наши сильные и слабые стороны. Слава богу, что в РПЛ результат более-менее есть, с учетом того, что играем еще и в Лиге чемпионов, а многие наши ребята — за сборные, то есть практически без пауз. С другой стороны — это наша работа. Футболисты за нее получают зарплату. Так что грех жаловаться. Да, непросто, но это же наш осознанный выбор. Сейчас, конечно, много сводится к восстановлению, тем не менее, считаю, результат и качество все равно должны оставаться. Вне зависимости от усталости. Поэтому для нас никаких отговорок не может быть. Думаю, все в конечном счете окажется хорошо.

— В том числе в Лиге чемпионов?

— Там нам немного не везет. Но тут каждый сам кузнец своего счастья. Где-то могли сыграть иначе, тогда и удача, возможно, улыбнулась бы.

— Клаудио Маркизио выразил мнение, что в этом году «Зениту» досталась более сложная группа, чем в прошлом.

— Я так не считаю. «Лейпциг» и «Боруссия» примерно равнозначны. Плюс-минус команды одного класса. Остальных нет особого смысла сравнивать. В Лиге чемпионов есть только каждый конкретно взятый матч. Причем на него можно выйти и выиграть даже у «Реала», как это недавно сделал «Шахтер». Вторым составом взяли и победили. Поэтому любые сравнения, на мой взгляд, — все это ерунда.

— То есть при одном набранном очке после трех туров «Зенит» мотивации в ЛЧ, считаете, не потерял?

— Три игры — это три финала. На них надо выходить с мыслью о победе. Если, конечно, хочешь выступать в евровесне. В любом случае в этих играх необходимо выкладываться на все сто процентов.

— Весной легче тогда точно не будет.

— Ну а чем мы утяжелим себе жизнь? Если же хочется спокойно играть раз в неделю, тогда надо идти в другие команды.

— Звонили ли вам после восстановления из сборной?

— Пока нет.

— Последний матч перед перерывом «Зенит» у «Краснодара» выиграл. Однако в первом тайме уступал и не забил пенальти. Вам не казалось в этот момент, что чемпионские амбиции под большой угрозой?

— Нет. Я вообще считаю, что игра с «Краснодаром» подвела для нас определенную черту под отрезком за месяц между паузами на игры сборных. Краснодарцы тоже играют в Лиге чемпионов. Возможно, у них еще больше травмированных оказалось, но главный факт заключался в том, что мы были в равных условиях. Поэтому и говорю, что наша игра подводила итог всей предыдущей октябрьской истории. Может быть, первый тайм «Краснодар» играл лучше, но во втором у них силы закончились, а у нас наоборот.

— В субботу игра в Грозном с «Ахматом», которая будет подводить черту под первым кругом. По статистике, кто приходит на этот промежуточный финиш первым, тот, как правило, выигрывает чемпионат. «Зенит» же пока второй.

— Мы отстаем от ЦСКА всего на одно очко. Это вообще ерунда. Так что все в наших руках, ногах и в первую очередь — головах. Тем более очные встречи с каждым соперником еще впереди. Что мешает вернуть лидерство? А, скажем, «Уфе» уйти с последнего места?

— Вы в свое время играли за этот клуб. Почему он сейчас в самом низу?

— Кто знает… Я к тому, что не стоит раньше времени никого ни возносить на самый верх, ни топить. Биться будут все. А цыплят у нас сейчас считают по весне, в мае.

— «Зенит» не может выиграть у «Ахмата» в Грозном в чемпионате 5 лет.

— Обстоятельства в каждом конкретном случае разные могут быть. Но любая серия рано или поздно заканчивается, новая начинается.

— Может, в Грозном «Зениту» в принципе тяжело почему-то играется?

— Я бы так не сказал. В том плане, что непросто всем и везде. Например, тем, кто приезжает к нам на «Газпром Арену».

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