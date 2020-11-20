Разрыв мениска и операция? Соболев может не сыграть до конца года

Мнение спортивного врача.

Мнение спортивного врача.

Шамиль Газизов раскритиковал вызов в сборную Александра Соболева: «Зная о проблемах Саши, тренерский штаб подверг серьезной опасности его здоровье»

По словам гендиректора «Спартака», клуб отправлял МРТ Соболева, информировал о проблемах с коленным суставом. Сам Саша жаловался на боли, но как ответственный человек поехал в сборную. Сейчас он проходит дополнительные обследования, участие в матче с «Динамо» под вопросом

Доменико Тедеско подтвердил: «О травме в клубе знали давно, старались контролировать ситуацию, но потом пришло еще одно приглашение в национальную команду»

Разъяснение по ситуации из стана сборной: «Соболев не сыграл из-за блокады коленного сустава. Она возникла в раздевалке перед выходом на разминку: вставая с кресла, Саша почувствовал дискомфорт. Вчера врачи устранили блокаду. Соболев не пропустил ни одной восстановительно-поддерживающей тренировки ни на этом, ни на предыдущем сборе национальной команды и не предъявлял никаких жалоб»

Мы обратились к Валентину Беляевскому, врачу спортивной медицины, работавшему в ФК «Ростов», с просьбой поделился своим мнением относительно травмы Соболева и потенциальных сроках его восстановления.

— Что вообще такое блокада коленного сустава?

— Это термин, принятый в травматологии, который указывает на то, что что-то попало между суставными поверхностями и мешает разогнуть (или согнуть) сустав. То есть сгибание и разгибание голени в коленном суставе ограничено каким-то образованием.

В подавляющем большинстве случаев блокада коленного сустава указывает на серьезное повреждение мениска. Но также это может быть по причине свободных хрящевых компонентов — есть такой термин «мышь», это когда кусочек хряща отрывается, защемляется между суставными поверхностями и создает блокаду с ограничением сгибания и разгибания. Это сопровождается серьезной болью и говорит о критических повреждениях, и тут не идет речь о занятиях спортом в ближайшее время.

Да, блокаду можно абсолютно легко устранить в раздевалке — растянуть сустав, вправить. Но играть при этом точно нельзя. Это может разрушить сустав и привести к плачевным изменениям.

— Соответственно, сейчас Соболеву нужно делать МРТ, а дальше?

— Определить, что заблокировало сустав — будь то оторвавшийся кусок хряща или оторвавшийся кусок мениска. Если мы говорим о разрыве мениска, то это показание к операции.

— Сколько придется восстанавливаться после операции на мениске?

— У профессионального футболиста это, скорее всего, будет резекция мениска (удаление поврежденной части), реабилитация при этом незначительная, речь идет о полутора месяцах.

— Теперь мы можем объяснить негодование Шамиля Газизова — у него игрок выпадает на полтора месяца.

— Если это резекция, то выйти на поле и полноценно играть можно только через месяца полтора-два.

— Тедеско говорит, что Соболева проблемы с коленом беспокоят уже не первый месяц. Клуб мог настоять и не отпускать игрока в сборную?

— Из «Спартака» же, насколько помню, не так давно ушел глава медицинского департамента Михаил Бутовский. Может быть, решения, связанные с кадровым изменениями, сыграли свою роль.

— Как можно объяснить эту ситуацию, не зная всех подробностей изнутри?

— Допустим, есть футболист, у него травма, жалобы. Наверняка делается МРТ, и там выявляются повреждения мениска («Спартак» официально подтверждал травму мениска у Соболева 21 октября. — «Матч ТВ»).

Может быть, эти повреждения незначительны, игрок продолжает играть, плюс нужно учитывать фактор значимости футболиста для команды. Но в какой-то момент на банальной тренировке этот мениск может окончательно дорваться: происходит блокада сустава — и все. Играть и тренироваться уже нельзя — дальше только оперативное вмешательство.

Могу предположить, что все это было именно так. Потому что увидеть уже окончательно разорванный мениск и отправить футболиста в сборную — это слишком серьезный косяк.

— То есть нападение Газизова на сборную выглядит не очень логично, потому что у «Спартака» и до этого был потенциально травмированный игрок?

— Конечно. Соболев мог никуда не ехать и дорвать мениск, выходя автобуса по пути к клубной базе.

Зачем обвинять напрямую? Не вижу тут такой ситуации, что, например, «Спартак» готовит футболиста к операции, а его вызывают в сборную и говорят: «Нет, операции не будет, он должен играть». Это просто невозможно.

— При этом Черчесов выпустил Соболева на 27 минут против Молдавии и вроде не заставлял играть на уколах против Сербии. А вообще мог бы?

— Теоретически — да, но практически никто на это не пойдет. Незаменимых игроков нет, при этом нет таких уколов, которые бы обезболили настолько, что футболист бы стал играть на 100% своих возможностей. Нет, он бы играл вполсилы и щадил свое колено.

Да и вообще выпускать травмированного футболиста на уколах — это скорее околоспортивный миф, чем реальность, потому что всегда есть замены и страхующие игроки. И это не тот вид спорта, где люди выходят со сломанными руками, но все равно дерутся.

***

Дерби «Спартак» — «Динамо» уже в субботу. Смотрите на «Матч ТВ», начиная с 18:30 по Москве.

Спартак — Динамо. Тинькофф Российская Премьер-Лига. Тур 15

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