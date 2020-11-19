Тедеско и Шварц — перед старейшим дерби России. Говорят о состоянии Шунина, травмах Джикии и Соболева, а также настрое Кокорина

Слушаем тренеров «Спартака» и «Динамо».

Слушаем тренеров «Спартака» и «Динамо».

21 ноября на «Открытие Арене» в рамках 15-го тура Тинькофф РПЛ сыграют «Спартак» и «Динамо». Начало — в 19:00 (мск)

Прямую трансляцию встречи вы сможете увидеть на телеканале «Матч ТВ», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru

Спартак — Динамо. Тинькофф Российская Премьер-Лига. Тур 15

Доменико Тедеско: «Не хочу сказать, что «Динамо» судят лучше всех в РПЛ, но нигде не видел столько красных карточек»

— Неделя прошла хорошо, наши сборники возвращаются в расположение команды, кто-то уже вернулся вчера, завтра мы будем в полном составе, — сказал тренер «Спартака» о подготовке к дерби. — Для нас это рабочая ситуация — так всегда бывает, когда игроки уезжают в сборные. У команды было шесть выходных, у кого-то был индивидуальный план, кто-то из молодых еще сыграл за «Спартак-2».

«Динамо» — хорошая команда, она на серии побед, но мы будем делать все, чтобы эту серию прервать.

— Каково состояние сборников?

— Всех их проверим только завтра, потому что пока к нам присоединился лишь Зобнин.

У Соболева были проблемы с коленом, они начались еще с того, как он впервые был вызван в сборную. Мы старились контролировать ситуацию, но потом пришел еще один вызов.

- Конечно, мы общались с докторами сборной и объяснили самочувствие игрока, но там решили, что Саша может быть с национальной командой. В итоге он сыграл 30 минут с Молдавией, и сейчас у него есть проблемы. Будет ли он играть с «Динамо»? Увидим.

У Джикии проблемы были еще после матча с Турцией — это приводящая мышца. И вообще он сыграл три последних матча по 90 минут. Так что по Георгию также будем следить за ситуацией.

— Как вам Джикия в роли капитана сборной?

— Джикия — капитан «Спартака» и тот парень, который всегда хочет побеждать. Он может шутить, может быть серьезным, может подбодрить или успокоить, также может критиковать.

Считаю, что капитанская повязка в сборной для него — хороший стимул для роста.

— В начале недели много говорилось об уходе Наримана Акавова с поста главы селекционного отдела «Спартака». Хотелось бы услышать ваше мнение по этой ситуации. Насколько это был квалифицированный специалист? И велика ли потеря для клуба?

— Сложно сказать что-то по ситуации с Нариманом. У нас были хорошие профессиональные отношения, мы регулярно общались, обсуждали, какие игроки нам нужны. От остальных комментариев откажусь, потому что не имею отношения к селекционной службе.

— Зелимхан Бакаев сейчас не в лучшей форме, вы даже выпускали Джордана Ларссона на позицию «десятки», но и он смотрелся не супер. Все это является для вас головной болью перед «Динамо»?

— Не только теперь, но и вообще многое зависит от состояния ребят и их работы на тренировках. Во время игр сборной все это становится еще сложнее, потому что футболисты разъезжаются по разным странам.

В сезоне всегда есть взлеты и падения, с этим нужно жить и справляться. Зелимхан пропустил из-за коронавируса наши весенние сборы, кто-то может сказать, что это было очень давно, но эта база действует до сих пор, особенно с учетом очень плотного графика.

Сейчас Бакаев сам желает вернуться на свой прежний уровень — он старается, тренируется и хочет работать как можно больше. Но иногда больше не значит лучше. Бывает, складывается чувство, что некоторые игроки устали, но это нормальная ситуация — нужно восстанавливаться, все команды через это проходят.

— У «Динамо» новая схема в центре поля, и это та команда, которая много прессингует, использует быстрые атаки. Бело-голубые чем-то напоминают «Ростов» в прошлом сезоне. Насколько вам неудобно играть с такими оппонентами?

— Основное изменение в последних матчах «Динамо» в том, что они сильно прибавили в контрпрессинге. Они этим и раньше славились, потому что у них есть такие игроки, как Лесовой, и хорошие крайние нападающие. Сейчас они стали сильнее при отборе, так что нам нужно делать все возможное, чтобы не допустить контратак.

По последним матчам «Динамо» можно отметить, что у их соперников было много красных карточек. Команды играли даже ввосьмером против них. Это очень много. Подобного я за то время, что работаю в России, не видел.

— Хотите сказать, что «Динамо» судят лучше всех в РПЛ?

— Нет-нет. Некоторые красные карточки — совершенно закономерные. Например, вы помните, как игрок «Тамбова» наступил ногой на футболиста, лежавшего на газоне. Не хотел сказать, что здесь что-то не так, просто количество внушает: шесть красных карточек у соперников в трех играх — это немало. (Обращается к журналистам.) Вы такое давно видели?

— Если за то время, что вы работаете в России, то трудно припомнить.

— Думаю, вы такого не увидите нигде.

— Как оцените готовность Александра Кокорина к матчу с «Динамо»? По соцсетям пока складывается впечатление, что он больше готовится к съемкам видеоблога или участию в турнире по видеоигре. Но пока не складывается ощущение, что Александр готовится к матчу жизни и смерти.

— Частная жизнь игроков — это их личное дело, и главный тренер в нее не вмешивается до тех пор, пока это не влияет на выступление на поле.

У нас есть Кокорин, Соболев, Урунов, Понсе. И перед каждой игрой мы делаем сложный выбор, кто из них должен быть в составе. Вопрос перед нами один: как мы можем выиграть этот матч?

Кокорин хорошо тренируется, но и другие игроки важны, вносят свой вклад. Кокорин провел неплохой матч с «Химками». В этом и состоит работа тренера, иногда она очень сложная.

— Какие советы дадите Сандро Шварцу — в игровом плане и жизненном?

— У него хорошее окружение, и эти люди могут дать ему хорошие советы.

Сандро Шварц: «Если Шунин будет себя хорошо чувствовать, то он сыграет со «Спартаком»

— Ваши ожидания перед матчем со «Спартаком»?

— Эта первое дерби против «Спартака». Мы ожидаем, что игра будет очень эмоциональной.

— За тот месяц, что вы находитесь в России, была возможность узнать что-то новое о «Спартаке»?

— Последние 10 дней мы разбирали игру «Спартака». Мы знали, что «Спартак» играет по схеме 3-5-2, но при этом она очень гибкая. Мы также знаем, что в атаке у них игроки высокого класса, от которых исходит большая угроза. Крал — очень опасный игрок, который цементирует центр поля. Он опасен как с мячом, так и без мяча. И в течение двух ближайших дней, с учетом того, что вернутся футболисты национальных сборных, мы будем отрабатывать игру с мячом и без мяча.

— Вы считаете важным во время игр подгонять футболистов и эмоционально им подсказывать? В матче с «Локомотивом» вы постоянно это делали.

— Мое мнение после 3-4 недель? Важно, чтобы команда играла интенсивно. Для меня также важно, чтобы мы могли поддерживать скорость игры с мячом, когда владеем им, а также быстро играть в переходных фазах. Для меня также важно, чтобы при потере мяча команда быстро переключалась в контрпрессинг. Я вижу это на тренировках. Я хочу, чтобы футболисты играли лучше. Иногда я веду себя эмоционально в этом плане, но потом успокаиваюсь.

— В вашей команде 13 человек забивали голы. С точки зрения команды — это хорошо? Или если бы много забил кто-то один, было бы лучше?

— Оба варианта хороши. Сейчас полузащитники забивают. Если говорить об успешности, то любая команда должна иметь тех, кто может отдать ключевой пас и забить гол. Нам важно, чтобы игроки из разных позиций обладали этим качеством.

— Вы активно начинаете матчи, ранний гол имеет большой значение. Есть план изменить такому агрессивному началу?

— Мы хотим играть активно и агрессивно. Очень сложно сказать, чтобы команда начинала активно с первых минут. Важно, чтобы команда сохраняла баланс в течение матча и играла не только в прессинг. Нашей целью также является то, чтобы мы смогли увеличить время, когда мы активно и агрессивно играем.

— Кто сыграет в воротах?

— Игорь Лещук отлично провел последний матч. Учитывая то, что он мало тренировался и играл против топ-команд. Антон Шунин является нашим капитаном и вратарем сборной России. Если Антон будет себя хорошо чувствовать, он займет место в воротах. Но окончательное решение будет принято в ближайшие дни. Хорошо иметь в обойме двух вратарей высокого уровня. Лещук прекрасно заменил Шунина.

— В субботу ожидается снег. Вносит ли это коррективы в подготовку к матчу?

— Это будет не первая игра в снег. Я играл в таких условиях и тренировал. Неважно, снег на улице, дождь или солнце. Нам нужно будет обратить внимание на качество поля, чтобы игроки не рисковали своим здоровьем.

— Какую линию «Спартака» считаете сильнейшей и согласны ли вы, что команда Тедеско больше играет в оборонительный футбол?

— Я считаю, что Тедеско хороший тренер. Его рука видна. По прошлым матчам было видно, что команда сбалансированная. Мы знаем, что линия нападения «Спартака» очень сильная, поэтому нам надо будет сыграть структурно и агрессивно. Необходимо будет находить моменты для выхода из обороны в атаку. Не могу выделить у соперника какую-то конкретную линию. Три центральных защитника — это квалифицированные игроки. Также отмечу Крала.

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