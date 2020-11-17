Сезон 2020/21 испортит не только ковид, но и лавина травм. Проблемы почти у всех топов, игроки и тренеры жалуются, выхода – нет

Многие звезды могут пропустить чемпионат Европы.

Многие звезды могут пропустить чемпионат Европы.

Мы проанализировали стартовые отрезки двух последних сезонов на предмет травм в ведущих европейских лигах

Результаты могут шокировать. Но причины понятны: уникальная плотность календаря, мизерное межсезонье или его отсутствие

Футболисты и тренеры недовольны происходящим. Но признают, что бессильны

Одним из первых еще в августе высказался Кевин Де Брюйне. «Ман Сити» тогда проиграл «Лиону» (1:3) в четвертьфинале ЛЧ, и Кевина понесло:

«Коронавирус и календарь не влияют на нас в краткосрочной перспективе, но я опасаюсь за будущее. Через полгода мы будем поломаны морально и физически. Национальные ассоциации, ФИФА и УЕФА должны обратить на это внимание. Но футболом правят деньги, а мы как футболисты можем этому только следовать».

Ходить за еще одним примером далеко не надо — он снова из Манчестера. Хосеп Гвардиола в сентябре тоже выступил с заявлением:

«Сейчас никому нет дела до игроков. Все — АПЛ, УЕФА, Федерация футбола Англии — отстояли свой бизнес. Футболисты должны играть каждые три дня в течение 11 месяцев. Мы ничего не поменяем, если будем молчать».

УЕФА и лиги потеряли большие деньги в прошлом сезоне. Этого нельзя допустить снова

Самый большой телевизионный контракт — у АПЛ. Клубы отыграли сезон премьер-лиги, но из-за сдвинутых сроков им пришлось возвращать вещателям 400 миллионов евро, чтобы бродкастеры не ушли в страшный минус. При этом клубы недосчитались выручки примерно на 700 миллионов евро. Итого только клубный ущерб — более миллиарда евро. А сколько недосчитались лига, генеральные и местные спонсоры? Пока это трудно посчитать. Но речь о миллиардах.

В России суммы (на пересчет в европейскую валюту) скромнее. По предварительным оценкам, наши клубы потеряли из-за ковида как минимум 6 миллиардов рублей — это 66,6 миллионов евро или трансферная стоимость Каземиро. В процентом соотношении премьер-лига потеряла 8% дохода, но скорее всего, цифры будут выше.

Экономисты по-разному высчитывали потери клубов и лиг от ковидных ограничений, поэтому можно назвать лишь минимальную цифру — 4 миллиарда евро. Кто-то называл и 6, а представитель Ла Лиги Даниэль Серехидо оценил ущерб европейскому футболу в 7,5 миллиардов евро.

Очевидно, беречь игроков и устраивать одноматчевые плей-офф в еврокубках, как это было в прошлом сезоне, никто не будет. Снова отказываться от выручки — финансовое самоубийство. Тем более человек прекрасно адаптируется к новым условиям: теперь коронавирус выглядит уже не так апокалиптически, а становится частью жизни. Теперь и матчи проводят (а где-то и зрителей пускают), и футболисты как-то смирились, и вещатели находят новые способы упаковки контента.

Топ-клубы страдают больше остальных. «Ливерпуль», «ПСЖ» и «Арсенал» — в критической ситуации

Проанализированы топ-клубы ведущих лиг Европы + элита Тинькофф РПЛ. Важный нюанс — сравнение коснулось только участников еврокубков. У них было самое короткое межсезонье и больше всего матчей в начале обоих сезонов.

Самые большие проблемы у «Ливерпуля» (ван Дейк, Тиаго, Александер-Арнольд, Салах, Робертсон и другие) — вылетели все основные защитники, и Клоппу просто некем играть.

Удивительно, как повезло «МЮ» и «Челси», но если учесть общую картину — их цифры скорее подтверждают исключение. Календарь английских клубов по-прежнему перегружен турнирами. В этом году еще и отменят совсем недавно введенный зимний перерыв. Добавляет проблем и отказ АПЛ от нового правила пяти замен, что только осложняет задачу тренерам.

«Зеленые» цифры «Барсы» и «Атлетико» больше связаны с вылетом из ЛЧ до стадии полуфиналов и обновлением составов. «Севилья», дошедшая до финала Лиги Европы, наглядно демонстрирует практически двукратное увеличение травм. Да и обойма у Лопетеги, честно скажем, не очень большая.

Относительно спокойные показатели немцев связаны с несколькими факторами. Клубы раньше и мягче остальных доиграли прошлый сезон, а также грамотно вкатились в этот. Не забывайте, что та же «Бавария» около месяца отдыхала перед финалом ЛЧ. Остальные клубы чилились еще дольше. Ну и 16 клубов в чемпионате Германии тоже позитивно сказались: все-таки минус четыре тура от АПЛ, Ла Лиги, Серии А и Лиги 1.

«ПСЖ» как самый нагруженный клуб Франции (дошли до финала ЛЧ) показывает вроде бы логичные цифры. Но на самом деле нет. Ведь в прошлом сезоне Лигу 1 так и не доиграли. Цифры «Лиона», дошедшего до полуфинала Лиги чемпионов, почти противоположные (что немного странно). Большинство клубов чемпионата продемонстрировали зеленый тренд, который можно объяснить отказом от возобновления прошлого сезона и затянувшимся отдыхом перед стартом нового.

Семаку везет, что «Зенит» проводит очередной сезон одним и тем же составом. Да и травмируется, в основном, только Малком. Также малое количество травм в РПЛ можно аргументировать невыходом в еврокубковую весну (минус нагрузка), вылетом почти всех больших клубов на ранних стадиях Кубка России (еще минус нагрузка) и 30 турами в Тинькофф РПЛ. В этом сезоне наш чемпионат длиннее явно не станет, а выход в евровесну хотя бы одного представителя России можно счесть за успех. Так что колоссальная нагрузка нового сезона касается нашей лиги только наполовину — до окончания групповых этапов еврокубков.

Игроки и дальше будут травмироваться. До Евро доедут не все

К сожалению, да. Календарь продолжит беспощадно испытывать клубы и сборные (следующие матчи — в марте). Заболевших коронавирусом мы тоже посчитали и внесли в список травмированных. Ведь минимальное отсутствие из-за ковида — две-три недели, а потом еще необходимо набрать форму. Некоторые футболисты очень трудно возвращаются к прежнему тонусу. К декабрю пик заболеваемости должен пройти, но календарная загрузка никуда не денется: перерывы будут минимальными.

Негативить совсем не хочется, но до Евро доедут не все. Помните, как мы радовались, что благодаря ковидной паузе и переносу турнира звезды типа Азара и Кейна восстановились и готовы зажигать? Теперь, когда между матчами почти нет отдыха (в нашем чемпионате, напомню, попроще), а до Евро еще надо как-то дожить, мы рискуем потерять самых нагруженных футболистов — звезд и лидеров топ-клубов, вышедших в евровесну.

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