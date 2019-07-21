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«Рубин» в меньшинстве вырвал победу у «Динамо», VAR не понадобился. Видео

21 июля 18:26
«Рубин» в меньшинстве вырвал победу у «Динамо», VAR не понадобился. Видео
Бека Микелтадзе / Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов
«Рубин» на 93-й минуте добыл три очка на «ВТБ Арене».

Факты о матче

  • Впервые в истории чемпионатов России на матче была задействована система VAR, но к ее услугам прибегать не пришлось. 
  • «Динамо» по-прежнему не может обыграть «Рубин» с 2012 года. 
  • Решающий мяч был забит на последней добавленной минуте. Победный гол на счету новичка «Рубина» Беки Микелтадзе.

Перед игрой состоялась церемония открытия сезона на новом стадионе московского «Динамо».

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Лучшие моменты

5 минута. Грулев в начале игры пробил головой.

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11 минута. Юсупов приложился по мячу с дальней дистанции.

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13 минута. «Рубин» едва не поймал хозяев на ошибке в обороне.

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24 минута. Удар Давиташвили со стандарта.

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36 минута. Евгений Башкиров получил вторую желтую карточку и оставил «Рубин» в меньшинстве.

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44 минута. «Динамо» убежало в контратаку: четверо против одного защитника и вратаря. В итоге Дюпин спас «Рубин» от гола в безвыходной ситуации.

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57 минута. У Кардозу был неплохой момент.

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60 минута. «Рубин» в меньшинстве мог открыть счет, но Шунин блестяще справился с ударом Могилевца.

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71 минута. Шиманьский опасно атаковал ворота гостей, мяч прошел выше.

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90 минута. В самой концовке «Рубину» удалось провести голевую контратаку, которую точным ударом завершил Бека Микелтадзе — 0:1

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РПЛ. 2-й тур

«Динамо» (Москва) — «Рубин» (Казань) — 0:1 (0:0)

Гол: Микелтадзе, 90

Удаление: Башкиров, 36 

«Динамо»: Шунин, Плиев, Евгеньев, Шунич, Паршивлюк (Морозов, 68), Каборе, Юсупов (Панченко, 58), Жоаозинью, Шиманский, Кардозу, Грулев (Шейдаев, 46)

«Рубин»: Дюпин, В.Денисов (Степанов, 46), Сорокин, И.Коновалов, Уремович, Данченко, Башкиров, Могилевец, Подберезкин, Давиташвили (Кварацхелия, 77), Кьяртанссон (Микелтадзе, 46)

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