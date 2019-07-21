«Рубин» в меньшинстве вырвал победу у «Динамо», VAR не понадобился. Видео
Факты о матче
- Впервые в истории чемпионатов России на матче была задействована система VAR, но к ее услугам прибегать не пришлось.
- «Динамо» по-прежнему не может обыграть «Рубин» с 2012 года.
- Решающий мяч был забит на последней добавленной минуте. Победный гол на счету новичка «Рубина» Беки Микелтадзе.
Перед игрой состоялась церемония открытия сезона на новом стадионе московского «Динамо».Открыть видео
Лучшие моменты
5 минута. Грулев в начале игры пробил головой.Открыть видео
11 минута. Юсупов приложился по мячу с дальней дистанции.Открыть видео
13 минута. «Рубин» едва не поймал хозяев на ошибке в обороне.Открыть видео
24 минута. Удар Давиташвили со стандарта.Открыть видео
36 минута. Евгений Башкиров получил вторую желтую карточку и оставил «Рубин» в меньшинстве.Открыть видео
44 минута. «Динамо» убежало в контратаку: четверо против одного защитника и вратаря. В итоге Дюпин спас «Рубин» от гола в безвыходной ситуации.Открыть видео
57 минута. У Кардозу был неплохой момент.Открыть видео
60 минута. «Рубин» в меньшинстве мог открыть счет, но Шунин блестяще справился с ударом Могилевца.Открыть видео
71 минута. Шиманьский опасно атаковал ворота гостей, мяч прошел выше.Открыть видео
90 минута. В самой концовке «Рубину» удалось провести голевую контратаку, которую точным ударом завершил Бека Микелтадзе — 0:1.Открыть видео
РПЛ. 2-й тур
«Динамо» (Москва) — «Рубин» (Казань) — 0:1 (0:0)
Гол: Микелтадзе, 90
Удаление: Башкиров, 36
«Динамо»: Шунин, Плиев, Евгеньев, Шунич, Паршивлюк (Морозов, 68), Каборе, Юсупов (Панченко, 58), Жоаозинью, Шиманский, Кардозу, Грулев (Шейдаев, 46)
«Рубин»: Дюпин, В.Денисов (Степанов, 46), Сорокин, И.Коновалов, Уремович, Данченко, Башкиров, Могилевец, Подберезкин, Давиташвили (Кварацхелия, 77), Кьяртанссон (Микелтадзе, 46)