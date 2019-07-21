«Рубин» в меньшинстве вырвал победу у «Динамо», VAR не понадобился. Видео

«Рубин» на 93-й минуте добыл три очка на «ВТБ Арене».

«Рубин» на 93-й минуте добыл три очка на «ВТБ Арене».

Факты о матче

Впервые в истории чемпионатов России на матче была задействована система VAR, но к ее услугам прибегать не пришлось.

«Динамо» по-прежнему не может обыграть «Рубин» с 2012 года.

Решающий мяч был забит на последней добавленной минуте. Победный гол на счету новичка «Рубина» Беки Микелтадзе.

Перед игрой состоялась церемония открытия сезона на новом стадионе московского «Динамо».

Лучшие моменты

5 минута. Грулев в начале игры пробил головой.

11 минута. Юсупов приложился по мячу с дальней дистанции.

13 минута. «Рубин» едва не поймал хозяев на ошибке в обороне.

24 минута. Удар Давиташвили со стандарта.

36 минута. Евгений Башкиров получил вторую желтую карточку и оставил «Рубин» в меньшинстве.

44 минута. «Динамо» убежало в контратаку: четверо против одного защитника и вратаря. В итоге Дюпин спас «Рубин» от гола в безвыходной ситуации.

57 минута. У Кардозу был неплохой момент.

60 минута. «Рубин» в меньшинстве мог открыть счет, но Шунин блестяще справился с ударом Могилевца.

71 минута. Шиманьский опасно атаковал ворота гостей, мяч прошел выше.

90 минута. В самой концовке «Рубину» удалось провести голевую контратаку, которую точным ударом завершил Бека Микелтадзе — 0:1.

РПЛ. 2-й тур

«Динамо» (Москва) — «Рубин» (Казань) — 0:1 (0:0)

Гол: Микелтадзе, 90

Удаление: Башкиров, 36

«Динамо»: Шунин, Плиев, Евгеньев, Шунич, Паршивлюк (Морозов, 68), Каборе, Юсупов (Панченко, 58), Жоаозинью, Шиманский, Кардозу, Грулев (Шейдаев, 46)

«Рубин»: Дюпин, В.Денисов (Степанов, 46), Сорокин, И.Коновалов, Уремович, Данченко, Башкиров, Могилевец, Подберезкин, Давиташвили (Кварацхелия, 77), Кьяртанссон (Микелтадзе, 46)

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