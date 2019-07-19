VAR приходит в РПЛ. Первым матчем, на котором будет использована система, станет «Динамо» — «Рубин»

Президент РФС Александр Дюков рассказал о внедрении системы VAR в России.

— РФС закончил работу по получению всех необходимых одобрений для использования VAR во втором туре РПЛ. IFAB дал официальный допуск. Мы провели переговоры со всеми заинтересованными сторонами, определив оптимальные параметры внедрения VAR. РФС станет интегратором системы, в проекте также примут участие Hawk Eye и «Матч ТВ». Уверен, что наше долгосрочное сотрудничество будет эффективным. Первым матчем, на котором мы используем систему, станет «Динамо» — «Рубин», — отметил Дюков.

Матч 2-го тура РПЛ между «Динамо» и «Рубином» пройдет 21 июля. Функции видеоассистентов выполнят Василий Казарцев и Михаил Вилков.

Полностью состав официальных лиц этого матча выглядит так: судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Николай Богач (Люберцы), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья — Сергей Карасев (Москва); ВАР — Василий Казарцев (Санкт-Петербург), АВАР — Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор — Александр Гвардис (Калининград).

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Источник: Официальный сайт РФС