Что будет с «Зенитом» без Кокорина?

«Матч ТВ» - о травме самого забивного форварда сине-бело-голубых и ее последствиях для петербуржцев.

Когда два года назад Александр Кокорин перешел в «Зенит», мало кто оценивал этот трансфер как взаимовыгодный. Что для игрока, что для клуба. Кокорина называли засидевшимся в перспективных и не верили, что Петербург может его «реанимировать». Сине-бело-голубых в очередной раз обвинили в скупке всех и вся на российском рынке. Что ж, сразу заблистать в «Зените» при Виллаш-Боаше новичку действительно не удалось. Тем более что на голах здесь в то время специализировалась в основном пара Халк – Дзюба.

Это мнение субъективное, тем не менее: в лучшую для Кокорина сторону ситуацию передернул Мирча Луческу, который на первых же своих сборах поселил Александра в одном номере с Артемом Дзюбой. Нападающие довольно быстро подружились, и Дзюба, рискну предположить, своей неуемной энергией расшевелил, если хотите, разбудил Кокорина в «Зените».

А дальше, уже при Манчини, Дзюба еще раз невольно помог товарищу тем, что пусть вынужденно, но уехал в Тулу и тем самым безоговорочно освободил для Кокорина его любимую позицию – центрального нападающего.

Добавляем ко всему этому доверие итальянского тренера и получаем на выходе самые успешные в карьере форварда полсезона. И дело тут не только в количестве забитых голов. Александр летал по полю, успевал отходить в оборону, мог очутиться в любой, как правило, нужной точке, выпрыгнуть и, казалось, зависнуть в воздухе при верховой борьбе.

Кроме того, после почти полного обновления команды Кокорин постепенно начал становится лидером не только на поле, но и в раздевалке. Капитанская повязка в ряде матчей на зимних сборах – тому подтверждение.

Поэтому даже трудно себе представить, насколько нападающему было обидно получить одну из самых неприятных в футболе травм, которые оставляют тебя вне игры минимум на полгода. Правда, есть информация, что операция на крестообразных связках колена Александра Кокорина прошла настолько успешно, что он может восстановиться и за 5 месяцев.

Однако того факта, что концовку сезона «Зенит» вынужден будет провести без лидера атак, это не отменяет. Сезона, в котором у сине-бело-голубых наблюдается совершенно явная «кокоринозависимость». О ней не раз говорил Манчини. О том же свидетельствуют и цифры. Например, из 31 гола «Зенита» в сезоне 19 на счету Кокорина. А это 61 процент! Другой факт. Петербуржцы одержали всего 1 победу в том матче, когда Кокорин не забил и не отдал голевую передачу. Было это в гостевой встрече с «Краснодаром» (2:0).

Что же делать «Зениту» в ситуации, когда голы нужны как воздух, каждый дается с огромным трудом, а штамповавшего их форварда в составе уже нет? Как нет и Дзюбы, который мог бы увеличить вариативный ряд в нападении в отсутствие Кокорина.

Что ж, не исключено, заменять их обоих в центре атаки теперь уже на безальтернативной основе придется новичку Антону Заболотному. Для него это шанс убедить скептиков, что в «Зените» можно заиграть и в том случае, если ты пришел из «Тосно».

Больше игрового времени теперь наверняка получит и Дмитрий Полоз, который в последнее время на поле появляется нечасто. Ему, к слову, тоже есть что доказывать и болельщикам, и главному тренеру.

Кроме того, гол, забитый Дриусси в ворота «Лейпцига», вполне может стать тем случаем, когда про нападающего говорят: «прорвало».

Не будем забывать и о Ригони: ставший одним из лучших бомбардиров группового этапа Лиги Европы футболист в чемпионате до сих пор молчал.

Одним словом, как это ни парадоксально, но травма Кокорина способна встряхнуть «Зенит» в концовке одного из самых непростых сезонов в новейшей истории клуба. И правило «чем хуже – тем лучше» может сработать. Тем более команда досрочно ушла на паузу в чемпионате, а значит, получила время, чтобы осознать потерю и перестроиться.

Ну, а насколько это удалось, узнаем 1 апреля, когда «Зенит» приедет в Уфу в гости к соседу по турнирной таблице, которым руководит не чужой для Питера человек Сергей Семак.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

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