Андрей Воронин: «То, что Кокорин пережил после Евро, хуже любой травмы. Верю, он вернется сильнее»

Известный украинский нападающий поддерживал своего бывшего партнера по «Динамо» в самые сложные моменты карьеры. И теперь он уверен, что Кокорин достойно примет новый удар.

– Только все более-менее пошло на лад, как новая напасть – разрыв крестов.

– Матч я не смотрел, следил за результатами Лиги Европы по интернету. А уже потом в соцсетях стали появляться фотографии со словами поддержки. Утром не открывал интернет – худшие опасения подтвердились?

– Увы. «Зенит» дал информацию про кресты и предстоящую операцию. А могли быть надежды на другой исход с учетом слез Кокорина на поле?

– Как правило, так и происходит. Игрок сразу чувствует серьезность случившегося. У меня была такая же ситуация, когда в 18 лет порвал задние кресты, а на чемпионате мира в 2006 году порвал переднюю связку и тоже плакал, так как понимал, что не смогу сыграть в четвертьфинале. Очень неприятно, очень тяжело такое принимать. А для Саши сейчас – вообще. Он набрал форму, начал забивать, стал лидером «Зенита» и сборной, столько надежд на него… И пропустить домашний чемпионат мира. Еще и в таком возрасте. Для футболистов, спортсменов – это, конечно, большой удар.

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– Когда из-за травмы пропустили тот четвертьфинал ЧМ, который мог бы стать матчем жизни, как-то воспринимали слова поддержки или лучше побыть одному и внутри все переваривать?

– Приятно, что тебя поддерживают друзья, партнеры по команде, фанаты, но по большому счету это не то чтобы было мне до одного места, но я на слова особо не реагировал. Было настолько обидно, что ничего не изменить: в четвертьфинале точно никак не сыграю. Мне многие звонили, но на тот момент я общался только с родителями и агентом. Они меня успокаивали.

– Быстро апатия прошла?

– Жизнь продолжается, спустя совсем небольшое время понимаешь: как бы плохо ни было, надо восстанавливаться, тренироваться и готовиться к другим соревнованиям, другим играм. Теперь уже, к сожалению, ничего исправить нельзя, и Саше нужно набраться сил, поправиться после тяжелой травмы и вернуться. Другого варианта просто нет, хотя еще раз повторю, безумно обидно, когда в карьере спортсмена случается такое. Вспомните Марко Ройса, который прямо перед ЧМ-2014 получил травму и не поехал, а немцы взяли золото. А еще и перед чемпионатом Европы травмировался. Вот и получается, что вроде бы основной игрок, на крупных же турнирах мимо сборной. Никто не застрахован.

– А ведь мы все ждали, что чемпионат мира станет трамплином, и Кокорин все-таки уедет в Европу, к чему вы также его публично призывали.

– Сейчас рассуждать задним числом смысла нет. Будут еще игры Лиги чемпионов, Лиги Европы, в которых «Зенит» постоянно участвует. За ними все смотрят, поэтому надо забивать и проявлять себя. Конечно, чемпионат мира – особый турнир с точки зрения исторического масштаба, да и Россия не каждый раз на него отбирается. Прошлый Евро вот сложился провально, поэтому на 2018-й, конечно, особые надежды. Все ждут, а как назло много травм.

Но вернуться сильнее все равно реально. Уверен, у Саши все получится. Он сам по себе такой парень, который голову не опустит. Сколько было критики в его адрес после чемпионата Европы! Это намного хуже и тяжелее, чем любая травма. У него есть такой опыт. Главное, хорошо восстановиться. Момент вот только неподходящий, но уже ничего не исправить. Могу и хочу лишь пожелать Саше скорейшего выздоровления и возвращения на футбольное поле. Надеюсь и верю, что он заиграет даже лучше, чем играл до сих пор.

– Вы упомянули травмы, которые выкашивают нашу сборную. Амбиции на чемпионат мира, по-вашему, надо умерить?

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– Группа вроде бы не самая сложная, но это может сыграть и роковую роль. На топовые команды все равно настраиваешься по-другому. Плюс первый матч с саудами, вроде бы очевидно, что Россия сильнее, но открытие, полные «Лужники», 99 процентов, что на трибуне будет президент... Все открытия проходят очень непросто, постоянно сюрпризы, валидол. Очки необходимо брать, но нужно быть готовыми именно морально.

– У нас, к сожалению, игроки с опытом хоть каких-то больших матчей как раз и выбывают. Вот теперь и Кокорин.

– Для тренерского штаба, понятно, головная боль. Кокорин в последнее время наигрывался в основе, связка со Смоловым опять вырисовывалась. Но время что-то придумать есть, хотя потеря огромна. Но чемпионат мира не перенесут из-за травм, поэтому остальные футболисты должны сыграть и за тех ребят, кто не может помочь.

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Лига Европы. Основной турнир. 1/8 финала

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Лейпциг» (Лейпциг) — 1:1 (1:1)

Голы: Дриусси, 45 (ВИДЕО) — Огустен, 22 (ВИДЕО).

Нереализованные пенальти: Вернер, 82.