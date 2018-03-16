Слезы Кокорина, стена Мамманы и песнь Луневу

Корреспондент «Матч ТВ» - о том, что происходило вокруг одного из самых эмоциональных матчей на арене «Санкт-Петербург», в котором «Зенит» не смог обыграть «Лейпциг» и закончил выступления в Лиге Европы.

Футбольные мячи вместо бильярдных шаров

На дворе, несмотря на 15 марта, «-9», а внутри арены «Санкт-Петербург» «+15». Да еще и неистощимый на выдумки фан-променад. Неудивительно, что народ стал подтягиваться на матч «Зенита» с «Лейпцигом» заранее.

И прежде чем пойти смотреть, как играют другие, от души играл сам. Например, в настольный теннис на столах укороченных размеров. Сразиться можно было не только с другом, но и со львом – талисманом сине-бело-голубых. Причем ракетку, переехав на новый стадион, тот, судя по всему, освоил неплохо.

От другой забавы довольно трудно было оттянуть двух молодых людей лет 15. Они играли в бильярд. Точнее, в «пул». Но без киёв. Их ребятам заменяли… собственные ноги. Дело в том, что столом в этой игре служил специальный ковер с бортами и лунками. А шарами – футбольные мячи, раскрашенные по всем законам «пула». Ну и забивать их в лунки надо было по правилам этой игры.

А совсем рядом посетители занимались другим, вполне серьезным делом, вооружившись маркерами. После того как защитник «Зенита» Эмануэль Маммана из-за разрыва крестообразных связок колена выбыл на полгода, на арене появилась большая стена-панно. Любой болельщик мог оставить на ней свою запись для аргентинца. Само собой, в большинстве сообщений звучали слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления. Отметим, что география авторов отнюдь не ограничивалась Петербургом. Здесь были послания, скажем, от ярославцев, нижегородцев и жителей Вологды.

«ПИТЕР» на вираже

Минут за 40 до начала матча на вираже начали появляться белые таблички, которые вскоре сложились в большие буквы «ПИТЕР». Позже эта домашняя заготовка стала частью грандиозного перформанса на тему «Зенита» и города на Неве, который заставил включить камеры на телефонах даже видавших виды немецких коллег.

К слову, еще днем на одном из ресурсов поклонников сине-бело-голубых появилось обращение, смысл которого сводился к следующему: да, игры у команды нет, но есть мы и наша трибуна, так что «Зенит» надо поддержать. Тем более он для города больше, нежели просто футбольный клуб.

Примерно с тем же настроением шли на свои места и очень многие обладатели билетов на центральные сектора. Сетовали на то, что давно не видели в исполнении зенитовцев столь невыразительного футбола, но верили: сегодня все может измениться, а возможная победа над «Лейпцигом» способна стать поворотной точкой в не слишком удачно складывающемся сезоне.

Человек 10 появились и на гостевом секторе арены. Причем один из них, видимо, желая произвести впечатление на оставшихся в Лейпциге коллег, оголился по пояс, сфотографировался и наверняка тут же отправил домой картинку из морозного Петербурга. Впрочем, сколько градусов было внутри стадиона, вы уже знаете, а потому можете по достоинству оценить «геройство» гостя.

Сумасшедшие качели

Со стартовым свистком на арене «Санкт-Петербург» начали бушевать сумасшедшие эмоции. Что на поле, что на трибунах. При этом когда на первых же минутах с поля увезли Александра Кокорина, было видно, как у нападающего в глазах стоят слезы. То ли от боли, то ли от обиды, что такой матч для него закончился, по сути, не начавшись. А может быть, лучший бомбардир «Зенита» уже тогда понял, что все гораздо серьезнее, чем заурядный ушиб или растяжение. (На следующее утро стало ясно: у Кокорина разрыв передних крестообразных связок колена.)

К слову, стадион девятый номер «Зенита» покинул одним из последних – именно ему почему-то надлежало пройти после матча допинг-контроль.

Однако вернемся к игре. Свое самое мощное оружие в виде кричалки «Оп, давай-давай» вираж запустил на полную катушку уже на 7-й минуте. И даже на 22-й, когда «Зенит» пропустил, смолк лишь на несколько секунд. Правда, остальным трибунам, чтобы выйти из шокового состояния, времени потребовалось гораздо больше.

Однако штанга после удара Паредеса породила новый выплеск чувств болельщиков. Когда же Дриусси сравнял счет за несколько секунд до перерыва и вернул в Питер надежду, арена превратилась в настоящий вулкан.

Как с «Янг Бойз» не получилось

В перерыве, даже выскочив на мартовский морозец, публика не переставала горячиться, махать руками, обсуждать перипетии первого тайма и перспективы во втором. Вспоминали при этом и игры с «Янг Бойз», когда «Зенит» точно так же после 1:2 в гостях пропустил первым дома, сравнял счет перед самым антрактом, а потом вырвал победу – 3:1 и путевку в следующий раунд плей-офф.

Что ж, когда после возобновления игры Заболотный отправил мяч в сетку, в повторение подобного сценария на секунду, похоже, поверил весь Петербург. Но именно на секунду, потому что итальянская бригада арбитров зафиксировала у нападающего положение «вне игры».

Передать словами разочарование, появившееся на лице Заболотного, довольно сложно. Выскочив на поле вместо Кокорина, форвард очень старался сделать все, чтобы полноценно заменить товарища по команде и забить, что называется, и за него, и за себя. Увы, не получилось.

Более того, «Зенит» вполне мог пропустить еще дважды. Но тут на первый план вышел Андрей Лунев.

Взятый им пенальти болельщики встретили таким взрывом оваций, каких новая арена еще не слышала.

Вторично голкипер подарил надежду болельщикам, когда не пропустил после выхода один на один на последних минутах матча. «Зенит» в это время отчаянно штурмовал ворота «Лейпцига» и, понятно, оголил тылы. Стадион в эти мгновения (включая вираж), как одно единое целое, хватался за голову, стонал, гудел, ревел, умоляя «Зенит» перевести матч в овертайм. Однако этого не произошло.

В итоге с финальным свистком вся скамейка «Лейпцига» выскочила на поле, а вираж проводил свою команду в раздевалку, распевая: «Андрей Лунев, Андрей Лунев»…

Так на стадии 1/8 финала Лиги Европы закончилась еврокубковая кампания «Зенита» сезона-2017/18.

Фото: ФК «Зенит», Матч ТВ/ Сергей Циммерман

Лига Европы. Основной турнир. 1/8 финала

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Лейпциг» (Лейпциг) — 1:1 (1:1)

Голы: Дриусси, 45 (ВИДЕО). — Огустен, 22 (ВИДЕО).

Нереализованные пенальти: Вернер, 82.

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