Мутко уходит из оргкомитета ЧМ-2018. А где остается?

Какие футбольные посты продолжает занимать вице-премьер РФ?

Больше не работает в наблюдательном совете ЧМ-2018

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об исключении из состава наблюдательного совета организационного комитета «Россия-2018» Виталия Мутко, сообщается на официальном портале правовой информации.

Вместо вице-премьера РФ председателем организации стал генеральный директор Алексей Сорокин.

Напомним, что в конце декабря Мутко заявил о своем уходе из оргкомитета предстоящего летом чемпионата мира.

Приостановил деятельность на посту президента РФС

По результатам последнего исполкома РФС Виталий Мутко приостановил полномочия на неопределенный срок. Исполняющим обязанности главы союза назначен Александр Алаев.

– Я не ухожу в отставку, – сказал Мутко на заседании исполкома. – Мои полномочия приостановлены максимум на 6 месяцев. Никита Симонян попросил не возлагать на него такие обязанности, Прядкин и Анохин тоже заняты, поэтому предложил исполкому временно назначить президентом РФС Александра Алаева. Исполком поддержал. Я продолжаю работать вице-премьером, пока президент мне доверяет. Я сужусь теперь, а у него (Алаева. – «Матч ТВ») теперь есть возможность работать спокойно.

Не состоит в управляющем совете ЧМ-2018

В конце прошлого года вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что генеральный директор оргкомитета чемпионата мира «Россия-2018» Алексей Сорокин сменит его на посту председателя оргкомитета.

– Сорокин станет председателем организационного комитета чемпионата мира 2018 года. Он будет взаимодействовать с Международной федерацией футбола. Я займусь координацией работы со стороны правительства, – резюмировал Мутко.

Остается в координационном совете ЧМ-2018

Правительство РФ в декабре 2016-го распорядилось назначить главой координационного совета чемпионата мира по футболу 2018 года вице-премьера РФ Виталия Мутко. Об этом сообщалось в соответствующем распоряжении. Ранее должность была закреплена за председателем правительства Игорем Шуваловым. Сейчас это единственный пост, занимая который, Виталий Леонтьевич имеет отношение к ЧМ-2018.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, РИА Новости/Алексей Куденко, РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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