Гол воспитанника на 111-й минуте вывел «Краснодар» в 1/4 финала Кубка России. Видео
- В 1/16 «Крылья» победили «Тамбов» (2:1), а «Краснодар» — курский «Авангард» (2:0)
-
Стартовый состав «Крыльев Советов»: Рыжиков, Денисов, Самарджич, Тигиев, Рохель, Башкиров, Мияйлович, Антон, Яковлев, Канунников, Соболев
Стартовый состав «Краснодара»: Сафонов, Шишкин, Марков, Фьолусон, Рамирес, Спайич, Каборе, Стоцкий, Вандерсон, Уткин, Игнатьев
- «Краснодар» сыграет в 1/4 финала с победителем пары «Ростов» — «Зенит»
- Статистика и текстовая трансляция
Лучшие моменты:
Опасный удар головой Уткина выше воротОткрыть видео
Марков блокирует опасный удар ЯковлеваОткрыть видео
Удар Антона со штрафногоОткрыть видео
Крылья Советов – Краснодар. 1:0. Александр СоболевОткрыть видео
Антон попадает в перекладинуОткрыть видео
Вандерсон бьет выше перекладиныОткрыть видео
Рыжиков выручает после удара ГазинскогоОткрыть видео
Крылья Советов – Краснодар. 1:1. Виктор КлассонОткрыть видео
Крылья Советов – Краснодар. 1:2. Иван ИгнатьевОткрыть видео
Кубок России. 2018-19. 1/8 финала
«Крылья Советов» (Самара) — «Краснодар» (Краснодар) — 1:2 (0:0)(1:1)
Голы: Соболев, 54 (ВИДЕО). — Классон, 76 (ВИДЕО). Игнатьев, 111 (ВИДЕО).
Читайте также:
Вы точно захотите посмотреть Кубок России. Объясняем короче некуда
«В „Спартаке“ команда существует отдельно от клуба». Эксклюзивное интервью бывшего помощника Карреры
Страшнее, чем Хэллоуин: команда Аленичева пропускает четыре от «Локо». Видео