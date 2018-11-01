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Олимп - Кубок России

Гол воспитанника на 111-й минуте вывел «Краснодар» в 1/4 финала Кубка России. Видео

17:51
Гол воспитанника на 111-й минуте вывел «Краснодар» в 1/4 финала Кубка России. Видео
Фото: © РИА Новости/Анар Мовсумов
«Крылья Советов» проиграли «Краснодару» в 1/8 Кубка России - 1:2.
  • В 1/16 «Крылья» победили «Тамбов» (2:1), а «Краснодар» — курский «Авангард» (2:0)

  • Стартовый состав «Крыльев Советов»: Рыжиков, Денисов, Самарджич, Тигиев, Рохель, Башкиров, Мияйлович, Антон, Яковлев, Канунников, Соболев

    Стартовый состав «Краснодара»: Сафонов, Шишкин, Марков, Фьолусон, Рамирес, Спайич, Каборе, Стоцкий, Вандерсон, Уткин, Игнатьев

  • «Краснодар» сыграет в 1/4 финала с победителем пары «Ростов» — «Зенит»
  • Статистика и текстовая трансляция

Лучшие моменты:

Опасный удар головой Уткина выше ворот

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Марков блокирует опасный удар Яковлева

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Удар Антона со штрафного

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Крылья Советов – Краснодар. 1:0. Александр Соболев

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Антон попадает в перекладину

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Вандерсон бьет выше перекладины

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Рыжиков выручает после удара Газинского

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Крылья Советов – Краснодар. 1:1. Виктор Классон

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Крылья Советов – Краснодар. 1:2. Иван Игнатьев

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Кубок России. 2018-19. 1/8 финала

«Крылья Советов» (Самара) — «Краснодар» (Краснодар) — 1:2 (0:0)(1:1)

Голы: Соболев, 54 (ВИДЕО). — Классон, 76 (ВИДЕО). Игнатьев, 111 (ВИДЕО). 

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