«Вместо зарплаты предлагают взять кредит». Адок в ФНЛ

Денег снова нет.

Что происходит?

У клуба ФНЛ снова нет денег или по крайней мере желания их выплачивать. На этот раз проблемы в воронежском «Факеле».

Как сообщил «Матч ТВ» источник, близкий к клубу, из команды пытаются убрать четырех игроков. Чтобы им не нужно было выплачивать долги за два месяца плюс премиальные. Фамилии футболистов: Святослав Шабанов (4 матча в сезоне), Сергей Шумейко (15), Алексей Курилов (3) и Самир Масимов (8). В начале февраля их хотели отправить со сбора в Турции, причем безо всяких бумаг. Видимо, для того, чтобы засчитать игрокам прогул.

— Тренер Павел Гусев заходил к футболистам в номер в 5 утра, угрожал: «Вы не знаете законов. Это все ваши проблемы. Уезжайте без бумаг, иначе будет плохо». До президента «Факела» Евгения Севергина игроки дозвониться не могут. Я так понимаю, это инициатива руководства клуба, — сообщил источник. — Еще предлагают кредит взять вместо зарплат. Там льготный период 100 дней. А за это время, мол, клуб начислит зарплату.

Игроки все же покинули сборы, перебравшись на базу команды. Но и оттуда их попросили съехать.

— Ребятам позвонила охрана, сказала, что надо будет покинут базу. Говорят, решение руководства. Они там и так выживают – ни питания, ничего. Ситуация аховая. Руководство начинает шевелится только после действий в прессе. Два месяца назад тоже были проблемы, после публикации в СМИ часть денег через два дня нашлась, — замечает источник. - Сейчас клуб предлагает подписать гарантийную бумагу о постепенных выплатах, но игроки против - неизвестно, когда еще этих денег дождутся в таком случае.

В итоге футболисты приняли решение подать в Палату по разрешению споров РФС. Это подтвердил спортивный юрист Михаил Прокопец.

— Действительно четырех игроков отправили в дубль, выселили с базы, не платят отпускные, премиальные. Клуб на компромиссы не идет. Готовятся документы в Палату по разрешению споров. В ближайшее время они будут поданы. Клубу грозят санкции, — сказал «Матч ТВ» Прокопец.

Что говорят в «Факеле»?

Клуб высказался довольно лаконично: «По решению тренерского штаба футболисты ФК «Факел» Алексей Курилов, Святослав Шабанов, Сергей Шумейко и Самир Масимов выставлены на трансфер».

Возможно, такой краткий ответ связан с тем, что клуб по контракту с игроками не может выступать в прессе до разрешения конфликта. Как, кстати, и сами футболисты.

У кого еще проблемы в ФНЛ?

В ярославском «Шиннике». Однако, несмотря на сложности, клуб выглядит очень порядочно. Никого не покупает четвертую зиму подряд, но зато постепенно разбирается с долгами.

В «Томи» все непросто. Вроде как для проведения сборов сибирякам пришлось брать кредит.

«Кубань» находится на грани банкротства. По крайней мере соответствующие иски к клубу уже есть.

«Химки» экономят, «Волгарь», по словам экс-тренера Юрия Газзаева, ориентирован на возвращение в ПФЛ.

Фото: ФК «Факел»

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