В ФНЛ — адок: убийственный график (жестче, чем везде) и массовые проблемы с ковидом – один клуб получил уже три технаря

Дальше будет еще сложнее.

Дальше будет еще сложнее.

Самая жесткая лига мира прямо сейчас — это ФНЛ. К привычной проблеме логистики, когда команда может улететь на полторы недели из дома и провести в дороге несколько суток, чтобы сыграть три тура в гостях, добавилось еще две беды:

Дичайший календарь — впереди отрезок из 12 матчей за 43 дня (с учетом Кубка). Да, в Европе и РПЛ расписание тоже очень насыщенное, но там нет необходимости лететь 8 часов на стыковочный рейс, ждать 5-6 часов пересадку, а потом еще столько же лететь в конечный пункт

Ковид. Клубы ФНЛ летают обычными рейсами, на чартеры у них нет денег. В условиях постоянных перелетов, контактов с внешним миром, супержесткого графика невозможно соблюдать медицинский регламент РФС на 100 процентов

Как итог игроков теряют не только из-за травм, но и из-за сомнительных тестов на коронавирус. Три самых заметных прецедента:

1. «Динамо» Брянск

Клуб сам объявил о зараженных, их было 10-11 человек, у некоторых болезнь протекала серьезно — с очевидными симптомами и пневмонией. Брянский Роспотребнадзор запретил играть, хотя состав набирался — 13-14 здоровых найти можно было, реалии ФНЛ вполне допускают такой вариант.

Регламент ФНЛ не позволяет переносить матчи: либо играешь, либо техническое поражение. «Динамо» уже в трех матчах («Спартак-2», «Нефтехимик», «Алания») получило по 0:3. Следующий матч с «Текстильщиком» 19 сентября должен состояться. Самое обидное для дебютанта ФНЛ, что перед ковидом команда одержала 4 победы подряд.

2. «Нижний Новгород»

Перед выездом в Самару клуб из-за травм, дисквалификаций и ковида потерял внушительную часть состава. Спасло «Нижний» то, что на выезд они отправлялись из дома, поэтому смогли набрать футболистов. Правда, в запасе было всего трое человек — 18-летний парень и двое вратарей, которым подготовили полевые футболки на всякий случай. Естественно, никакой борьбы не получилось — 0:3.

3. «Енисей»

Матч с «Шинником» в Ярославле был для красноярцев третьим подряд на выезде. Перед игрой несколько тестов оказались положительными, но затем (уже в больнице) — им сказали, что футболисты здоровы. Игру все равно отменили, а «Енисею» теперь грозит технарь. У клуба не было денег, чтобы улететь чартером — помог родной край.

Подробнее о хаосе второго дивизиона мы поговорили с главным экспертом по ФНЛ журналистом Сергеем Ильевым.

— Что сейчас в Брянске происходит?

— Команда сидит на карантине, не тренируется. Вроде бы с 17-го числа им разрешат, а 19-го у них уже игра. В каком они состоянии будут — непонятно. Подбили команду. Для них главное было не вылететь, в клубе не все нормально. По бюджету Брянск один из самых маленьких в лиге.

Они, в принципе, могли не уходить на карантин, 13-14 человек у них осталось, но получается так: кто поднял шум — тот и оказывается в проигрыше. Там директор клуба рассказал о ситуации с заболевшими. Может, не представлял, во что это выльется. Состав на игру набирался. Чего говорить, если Нижний в Самаре с тремя запасными приехал, двое из которых — вратари, им даже форму полевую сделали.

Но ситуация в Брянске вышла из-под контроля, получила огласку, все — сразу карантин. Правда, там действительно прилично заболели ребята. У некоторых даже пневмония, хоть и односторонняя.

Когда теперь команда вернется в норму, неизвестно. Впереди ведь еще отрезок из 12 матчей за 43 дня (с учетом Кубка). Это просто безумие! Для чего такой график сделали — не понимаю. Надо было разбивать лигу на зоны. Ну как можно за 43 дня сыграть 12 матчей при логистике ФНЛ? Постоянные длительные перелеты, смена полей — с синтетики на натуральное и обратно. Уже у многих команд 5-6 игроков с травмами улетели — кресты, задние, галики. В таком режиме можно было только в пределах МКАДа и Питера играть, ездить.

Это у клубов РПЛ чартеры, в ФНЛ-то такого нет. На обычных рейсах летают, с двумя-тремя пересадками иногда. То есть сутки в пути! Представьте, некоторые летят на стыковочный рейс, потом пересадка 5-6 часов, потом еще часов 8 полета. А впереди за 12 туров самая большая пауза — 4 дня. И в таком режиме матчи через два на третий, через три дня на четвертый. Натуральное убийство. Даже если вирус в расчет не брать.

— Клубы что говорят?

— А что сейчас выступать? Надо было раньше. Летом еще писал: «Какие 22 команды, вы чего делаете?». Но все приняли условия. Теперь вот получили.

— Что произошло в Красноярске? Сначала игроки сдают положительные тесты, потом отрицательные.

— Мутная ситуация. Сначала двоих кладут в стационар, потом оказывается, что они чисты. Выписывают. Потом у еще четверых положительный тест, но повторный — снова отрицательный. Все проверили, КТ сделали. Но ярославский (играть там должны были) Роспотребнадзор уже принял решение, что матч не состоится. Авиакомпании отказывались брать их на борт, сидели в Красноярске. В итоге они летели чартером домой, правительство края помогло организовать рейс.

Но ситуация странная: если они больные, тогда их, по идее, должны были сажать на двухнедельный карантин в Ярославле. Если тесты ошибочные были, то почему игра отменена? Играть-то они готовы были, хотя не считая 4 игроков с сомнительными тестами, у них еще 5 человек из основы вылетели из-за травм. Но 13-14 игроков было на матч.

— Нижний Новгород в похожей ситуации играл в Самаре с 3 запасными, двое из которых были вратарями (им даже выдали полевые футболки). Отличие только в том, что они не объявляли о заболевших публично?

— Насколько знаю, есть негласное правило: если люди заболели, то их изолируют, а остальные играют. В принципе, так многие поступают, не только Нижний. По моим данным, проблемы с ковидом есть еще минимум в 4 командах. Но им удается это скрывать пока.

Тут еще надо понимать, почему вскрылась история с «Енисеем». Просто у них была длительная выездная серия (с 5-е по 13-е сентября три игры — Астрахань, Воронеж и Ярославль. — «Матч ТВ»). Уверен, если бы «Енисей» летел в Ярославль из дома, то все случилось бы по-другому. Не взяли бы 4 человек с сомнительными тестами, и все. А когда ты несколько дней в пути, с этим сложнее.

Плюс проблема, что инкубационный период у вируса больше 3-4 дней. Поэтому медицинский регламент в ФНЛ просто невозможно соблюсти. Матчи через три на четвертый, все летают обычными рейсами, самолеты, как мне говорят, битком. Ну как тут перестрахуешься? Воля случая. Будь матчи в недельном цикле, было бы проще выявить заболевшего, изолировать. Сейчас он может сдать тест, будет все чисто, а на самом деле он уже заражен. Подхватил где-нибудь в самолете, просто инкубационный период еще не прошел.

Какой выход? Я так понимаю, если они 22 команды сделали, то чемпионат в этом году для галочки. А что тут сделаешь? Были бы хотя бы какие-то единые правила, а то Роспотребнадзор у всех свой. Получилось — сыграли, не получилось — не сыграли. Тут что угодно можно додумывать. Была бы единая компания, которая все решает, было бы справедливее. А так, кто высказался открыто — у тех матчи и отменили.

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