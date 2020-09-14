Трансферный сериал с Кузяевым затянулся. Далер хотел уехать в Европу, но теперь все ближе к возвращению в «Зенит»

Хроника событий.

Хроника событий.

Последние два года далеко не самые лучшие в карьере Кузяева: после ЧМ-2018, где он начинал запасным, а в итоге пробился в стартовый состав, полузащитника постоянно тревожили травмы. За два сезона РПЛ (2018/19 и 2019/20) Далер провел всего 38 матчей, причем число появлений в старте резко обрушилось.

2017/18: 22 выхода с первых минут (14 полных матчей)

2018/19: 16 выходов с первых минут (11 полных матчей)

2019/20: 8 выходов с первых минут (1 полный матч)

Обидный спад, потому что что дебютный сезон в Питере (при Манчини), в котором у «Зенита» было много проблем, Кузяев провел классно: стал лидером полузащиты, набрал 11 очков (7+4) по «гол+пас» и закрепился в сборной. При Семаке сначала все тоже было хорошо, но потом проблемы с мениском выбили из тонуса.

Вспоминаем все события последнего полугода в истории с уходом Кузяева и приходим к выводу, что полузащитник все ближе к возвращению в «Зенит».

Матч между командами «Спартак» и «Зенит» / Фото: © Эдгар Брещанов / Василий Пономарев / Sportbox.ru

20 февраля. Кузяев вернулся в общую группу — из-за повреждения первые два сбора «Зенита» он тренировался по индивидуальной программе. В первой части сезона с практикой было не очень (5 выходов в старте), появились новости, что игрок задумывается об уходе. Немногим ранее отец Кузяева говорил, что переговоров о новом контракте ни с «Зенитом», ни с другими клубами нет.

15 марта. Семак выпустил Кузяева на 10 минут в матче с «Уралом» (при счете 7:1). Это была уже третья замена, ранее шанс получили Мусаев и Шамкин. Тренер «Зенита» после игры сказал, что Кузяев ему нужен. Но по итогу до пандемии в трех турах футболист сыграл в сумме всего 12 минут.

20 мая. В СМИ сообщили, что Кузяев не собирается продлевать контракт с «Зенитом» и хочет уехать в Европу. Отец футболиста вновь сказал о том, что Далер не ведет переговоры о новом контракте ни с одним из клубов, а концентрируется на концовке сезона.

15 июня. По информации L’Equipe, к Кузяеву проявляли интерес «Марсель», где работает экс-тренер «Зенита» Виллаш-Боаш. Также на игрока претендовали «Валенсия» и «Хоффенхайм». Из РПЛ активизировалось «Динамо»: как сообщал журналист Сергей Егоров, клуб предлагал футболисту 1,8 млн евро в год.

26 июня. Семак сказал о нужности Кузяева для «Зенита» и предоставил ему практику. Опорник 5 раз подряд попадал в стартовый состав, но ни разу не сыграл больше 70 минут. В Кубке России Далер сыграл все 90 минут и в полуфинале, и финале.

31 июля. Контракт Кузяева с «Зенитом» истек, гендиректор клуба Александр Медведев сообщил о переговорах с футболистом: «Он сказал, что в России будет играть только в «Зените», но у него есть мечта попробовать себя в Европе», — сказал менеджер ТАСС.

Параллельно появились слухи об интересе к игроку от «Бордо», «Бернли» и «Валенсии». И о предложении «Зенита» по зарплате, которую Кузяеву планировали поднять до 2 млн евро в год (что на треть выше суммы в предыдущем соглашении). Сам футболист ситуацию не комментирует.

4 августа. Кузяев в ожидании предложения из Европы и не принимает контракт от «Зенита». Через три дня клуб победил в Суперкубке России «Локомотив». Семак в интервью подтвердил заинтересованность в возвращении футболиста, но предостерег: «Если сможем, подождем его. Но если возьмем игрока, то места ему не найдется».

22 августа. «Зенит» начал сезон РПЛ без Кузяева (4 победы в 4 матчах), а Нобель Арустамян сообщил, что у игрока появился новый вариант — испанский «Алавес». Также проявляют интерес «Спартак» и «Краснодар».

— Уже несколько месяцев предлагает продлить контракт и «Зенит». Но Далер давно хотел попробовать свои силы за рубежом и сейчас твердо хочет уехать в Ла Лигу. «Алавес» предлагает Кузяеву контракт на два года и зарплату ниже той, что он получал в «Зените». Но это принципиальная позиция Далера: он настроен играть в Европе», — написал Арустамян в телеграм-канале.

25 августа. Кузяев почти месяц без клуба, но все равно получил вызов в сборную России на матчи Лиги наций — с Сербией и Венгрией.

6 сентября. Сборная России нервно победила Венгрию, а Далер вышел в старте и был одним из лучших. Ранее Черчесов доверил полузащитнику 10 минут в игре с Сербией.

7 сентября. Далер попал в топ-10 самых дорогих свободных агентов — сразу на 6-е место (8 млн евро). Лидеры рейтинга — Кавани (20 млн), Фрэйзер (17,5 млн) и Гетце (10,5 млн).

10 сентября. Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов не стал комментировать слухи о предложении клуба по Кузяеву (зарплата якобы 2,5 млн евро). Также сообщается, что «Локо» вступил в борьбу за игрока.

11 сентября. «Саутгемптон» проявил интерес к Кузяеву, но без какой-либо конкретики.

13 сентября. Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев не исключил возвращения игрока: «Мы продолжаем переговоры с Кузяевым. Есть вероятность, что он останется в «Зените».

Из происходящего на 14 сентября можно сделать несколько выводов:

1. Кузяев очень сильно настроен на отъезд в Европу, но есть фактор, который этому мешает. Свободного агента такого качества хотели бы получить многие клубы. Будет грустно, если все упирается в подъемные и сумму зарплаты, сейчас парень просто теряет время. Он уже почти два месяца без клуба.

2. Далер не до конца уверен, что Семак действительно рассчитывает на него как на важную часть команды. Иначе бы подписал контракт с «Зенитом» (стабильность, высокая зарплата и игра в Лиге чемпионов).

3. Пандемия сделала переход между сезонами скомканным для всех, но если Кузяев до конца сентября не найдет команду — это будет уже рискованно. Можно окончательно растерять форму и сесть в запас в любом клубе. Тем более почти все лиги уже стартанули, а Италия и Германия откроются в ближайшие выходные.

4. Ну и очевидное: чем дольше длится пауза для Кузяева, тем вероятнее возвращение в «Зенит». Сейчас эта вероятность самая высокая с момента окончания контракта.

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