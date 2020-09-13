«Зенит» непривычно скромен на трансферном рынке. Кто нужен команде Семака и от кого придется избавиться ради топ-легионера?

Бывший игрок сборной СССР и ЦСКА Дмитрий Галямин — о поведении петербуржцев на трансферном рынке.

Бывший игрок сборной СССР и ЦСКА Дмитрий Галямин — о поведении петербуржцев на трансферном рынке.

Трансферное окно в России продлится до 17 октября

«Зенит» приобрел пока только одного игрока — Деяна Ловрена из «Ливерпуля», также после аренд вернулись Мостовой, Круговой и Терентьев

Если «Зенит» намерен купить еще иностранного футболиста, ему придется избавиться от одного из легионеров. Сейчас в команде их восемь

С этого сезона в Тинькофф РПЛ действует новый лимит: максимум восемь легионеров в заявке (столько же может находиться и на поле)

— Трансферная кампания в разгаре, а по поводу новичков в «Зените» даже слухов практически нет. Вас это не удивляет?

— Отсутствие разговоров о новичках — это хорошо. Когда люди работают квалифицированно, то следов не оставляют (улыбается). Это признак того, что в спортивном департаменте умеют добывать и хранить информацию, которая никуда за пределы переговоров не выходит. Убежден, что в случае с «Зенитом» так и происходит. С другой стороны, есть вещи, которые наверняка влияют на текущую ситуацию. Это относится ко всем нашим клубам, не только к «Зениту».

— О чем речь?

— Во-первых, новый лимит на легионеров. Второй момент — экономическая ситуация в стране. «Зенит», невзирая на финансовое благополучие, не является исключением — есть предел затрат на покупки, выше которого петербуржцы, вероятно, подняться не могут. И поэтому к вопросу приобретения новичков подходят аккуратно. Их подбирают очень тщательно. Несмотря на то что в настоящее время «Зенит» лучший клуб России, в плане привлекательности чемпионата с грандами европейского футбола ему конкурировать пока тяжело. И хотя к клубу, Петербургу вопросов никаких, тем не менее не каждый футболист, который подходит «Зениту» и по зубам ему в плане финансов, согласен ехать в РПЛ. Но я уверен, что в конце концов 1-2 нужные позиции будут усилены.

— Сергей Семак тоже говорит об 1-2 новичках. Как вы думаете, о каких позициях речь?

— Для меня такими выглядят три позиции. Центральный защитник, атакующий полузащитник — «десятка» и центральный нападающий. О последнем говорю с учетом того, что Азмун и Дзюба играют в паре и равной замены им нет.

— Почему «Зениту» нужна «десятка»?

— Сейчас «Зенит» играет по схеме, где нет такого футболиста. Из имеющихся в этой роли способен качественно выступить, пожалуй, лишь Малком, но бразилец все же больше фланговый игрок. Когда мы говорим о чемпионате России — это один момент. В Лиге чемпионов в этом плане нужна будет вариативность. На сто процентов. Там есть смысл какие-то матчи сыграть с одним форвардом. И появление разыгрывающего, который мог бы отыграться с нападающим из глубины, выглядит целесообразным.

— Еще один центральный защитник нужен для страховки Ловрена и Ракицкого или для схемы с пятью игроками обороны?

— Я больше про то, что сезон длинный, а игроков уровня Ловрена и Ракицкого на скамейке больше не видно. Есть молодой Прохин, но ему еще годик-полтора надо понабивать шишек в РПЛ, чтобы составлять настоящую конкуренцию футболистам основы.

— Есть ли в РПЛ игроки, которыми «Зенит» мог бы усилиться под Лигу чемпионов?

— Для меня было удивлением, что не подписали Кокорина: бесплатный футболист уровня «Зенита», с российским паспортом и знакомый тренеру. Но в подробности и причины лезть не собираюсь — видимо, они были. Из других нападающих РПЛ — нет. Центральные защитники, в принципе, есть. Но боюсь, их переход в «Зенит» невозможен, потому что это Жиго и Джикия из «Спартака». Есть несколько молодых игроков этого амплуа, которые заслуживают пристального внимания. Но, опять же, наверняка они и стоят очень прилично, и клубы будут не готовы отпустить их даже за большие деньги.

— Недавно написали о том, что в «Зенит» мог перейти Влашич из ЦСКА, который в том числе играет на позиции «под нападающими»? Вы верите в эту историю?

— Исходя из качеств Влашича — да. Во всяком случае не удивился бы, если бы узнал, что он находился в «коротком списке» «Зенита».

— На данный момент у «Зенита» в заявке 8 легионеров. То есть комплект. В случае прихода новичка-иностранца кто может стать «разменной монетой»?

— Получается — Ригони. Других вариантов не вижу. Хотя и он футболист качественный.

— Но это лишний раз говорит о том, что «шило на мыло» «Зенит» не меняет. И с тем же Ригони расстанутся в случае, если придет игрок более высокого уровня. При этом аргентинцу вполне могут найти место в европейском футболе.

— Дриусси в свое время выражал желание поехать в MLS.

— Мне кажется, футболист адаптировался и уже прекрасно себя чувствует в Петербурге. Конечно, можно найти выше уровнем, но неизвестно, как этот новичок вольется в «Зенит». Большой вопрос. В этом смысле на подписание новичков тоже надо смотреть очень внимательно. Желательно, чтобы они ехали в Россию с желанием не только заработать, но и честно отработать свой контракт.

— Если Дриусси останется, то два новичка-иностранца в нынешний лимит не впишутся.

— У «Зенита» еще есть время, чтобы подумать, как с этим быть, — трансферное окно нынче большое. До пандемии 60-70 процентов сделок совершались в последние 10 дней перед закрытием кампании. Думаю, и на сей раз ближе к 17 октября мы увидим много интересных сделок. Так что «Зенит» успеет решить все свои задачи. К слову, не исключаю, что вопрос по Кузяеву тоже пока «висит». Но я еще раз повторю: раз в целом в стане «Зенита» тишина, значит, есть кого брать.

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