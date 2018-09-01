Пока переход Смолова – плюс для «Краснодара» и минус для «Локо»

Чемпион, как и в конце прошлого сезона, уступил команде Мурада Мусаева.

Все помнят ту знаковую игру. «Локомотив» и так притормозил перед золотом, а тут еще «Краснодар» в последний день апреля хлопнул его 2:0, обозначив подобие финишной интриги. Тогда «быками» тоже руководил Мурад Мусаев. Уже руководил.

Прошло четыре месяца. Хозяева обновились сильнее: лишь пятеро из нынешнего стартового состава начинали и апрельский матч. У «Локомотива» – семеро, хотя по совсем новеньким все сложилось как на табло – 2:1 (Спаич и Стоцкий против Крыховяка). Но «Краснодар» снова смотрелся лучше. Даже отдав гостям самого забивного форварда.

Смолову в этом матче выпало сыграть роль пресловутых шести очков, за которые порой играют команды-соседки. Совершая переход, по идее, он усиливал одних и ослаблял других. Но дальше логика дает сбой. Потому что в данный момент все выглядит так, будто от ухода бомбардира в выигрыше осталась его бывшая. Нынешняя – наоборот. Речь, напомню, о командах.

Есть смысл говорить о том, что нападающий застрял в неважном для него чемпионате мира, лишился к сентябрю места в сборной и вообще кислит на поле в последние месяцы. Но у всего этого существуют и футбольные резоны.

Первое, что приходит на ум, – недоадаптация. Первой же, впрочем, и уходит, поскольку перед глазами пример Крыховяка, прекрасно влившегося в «Локомотив». Поляк забивает, отбирает, зарабатывает пенальти и выглядит одной из самых заметных фигур в составе чемпиона.

Смолов – одной из самых незаметных. Даже в случае с гостевым 11-метровым в штрафную «Краснодара» врывался именно Крыховяк, находившийся именно в позиции Смолова. Тонкой доставкой мяча его обеспечил Фарфан. Где был в этот момент россиянин, не разобрать даже на повторе, поскольку его попросту нет в кадре.

Еще раз Федора эпическим пасом наградил Фернандеш. Гола не случилось. Перед самой заменой Смолов попытался стать полезным в подыгрыше и, собственно, стал, но с его паса не забил партнер. На этом из бомбардирского – всё.

А из прочего? Начинается самое удивительное. Железное многолетнее кредо Юрия Семина: не идут голы, пасы, очки, секунды – чеши в борьбу. Отбирай, мешай, напрягай, отвлекай, тереби и мучай. Все равно ведь польза.

По игре в Краснодаре показалось, что в случае со Смоловым тренер сдал назад. 9-й номер не прессинговал никого до самой замены. Обозначал движение в сторону соперника, владеющего мячом, – так точнее. В разрушении москвичи играли, по сути, вдесятером. Что вполне может быть тренерской установкой. Что ж, тогда от установки и счет.

Можно предполагать: в «Краснодаре» у Смолова обслуживающий персонал был качественно иным. С мелким пасом, доставкой мяча в ноги, умением поддержать то, что Федор и сам любит – подыгрыш и обыгрыш. «Локомотиву» для тех же целей нужно либо перетачивать модель, либо ждать, когда встанут на прошлогодние крылья Фернандеш с Миранчуками. Потому что в настоящий момент процент точного попадания в Смолова со стандартов, навесов либо прострелов выглядит невысоким. А остальное в «Локомотиве», хотя и просыпается, по матчу в Краснодаре это было хорошо заметно, совсем не выглядит подспорьем для пришедшего бомбардира.

Ситуация в принципе напоминает сборную. Та, что дошла до четвертьфинала ЧМ-2018, не являлась питательной средой для бомбардирских качеств Смолова, поэтому конкуренцию выиграл не более техничный, а более огненный – Дзюба. Огня не хватает Федору и в «Локомотиве». А его техника пока обмотана изолентой.

Существует и фактор здоровья, конечно. Но не думаю, что Смолов выходил на поле готовым не на 100 процентов, поэтому все, что происходило до его замены, следует считать всамделишным. Хотя нет: движение руками, означающее просьбу заменить, Смолов воспроизвел за несколько минут до. И уже потом, кстати, совершил пару рывков, а также отдал острый короткий пас, не ставший голом не по его вине.

А вообще Федору нужен мяч. И то, как проблема решится при Семине, – интересный момент. Сложно представить, чтобы команде поступило указание – работать на одного человека. Сам же Смолов пока открывается и борется не настолько ярко, чтобы быть постоянным и счастливым обладателем мяча. Они разведены и отчуждены – мяч с форвардом. Как же в этом случае второй может забить первого в сетку?

«Краснодар» же требует повторения сказанного, на мой взгляд: команда очень неплоха и и мобильна. Кроме того, вместо Смолова за нее сейчас играют и забивают молодые, а это делает тамошние футбольные процессы еще более приятными.

Ну, и по «Локомотиву» завешу небольшой вопрос, не имеющий внятного ответа: вместо кого станет играть Хеведес, когда поправится? Или – кем придется жертвовать в передних линиях, если состоится переход «Локо» на игру в три центральных?

Чемпионат России. 2018-19. Тур 06

«Краснодар» (Краснодар) – «Локомотив» (Москва) – 2:1 (1:1)

Голы: Вандерсон, 39 (ВИДЕО). Сулейманов, 90 (ВИДЕО). – Фернандеш, 33 (с пенальти) (ВИДЕО).

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

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