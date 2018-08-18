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Хоккей. Кубок мира среди молодёжных команд. Прямая трансляция из Сочи. "Локо" (Россия) - "Оттава Кэпиталз" (Канада)
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«Краснодар» — «Спартак». Онлайн и лучшие моменты

18:40
«Краснодар» — «Спартак». Онлайн и лучшие моменты
Как «Спартак» проявит себя после вылета из Лиги чемпионов?
  • После трех игр «Спартак» набрал 7 очков, «Краснодар» — 6
  • В прошлом сезоне «Спартак» дважды победил «Краснодар» — 2:0 дома и 4:1 в гостях

  • Стартовый состав «Краснодара»: Станислав Крицюк, Дмитрий Стоцкий, Урош Спайич, Александр Мартынович, Николай Марков, Павел Мамаев, Шарль Каборе, Юрий Газинский, Виктор Классон, Вандерсон, Ари

  • Стартовый состав «Спартака»: Александр Максименко, Лоренсо Мельгарехо, Георгий Джикия, Самюэль Жиго, Андрей Ещенко, Денис Глушаков (к), Фернандо, Роман Зобнин, Куинси Промес, Александр Самедов, Луис Адриано. 

  • Статистика и текстовая трансляция
Футбол. Краснодар – Спартак. Российская Премьер-лига. 4 тур

Лучшие моменты:

Классон наносит удар выше ворот

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Мощный удар Фернандо со штрафного

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Обводящий удар Промеса

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Мамаев атакует с острого угла

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Зобнин хорош, но в завершении надо сильно прибавлять. 4 вывода по вылету «Спартака»

Что известно о Мураде Мусаеве, главном тренере «Краснодара»?

3 истории про Самюэля Жиго, нового защитника «Спартака»

Как это будет: прогнозы Генича на главные матчи тура

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

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