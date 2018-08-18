«Краснодар» — «Спартак». Онлайн и лучшие моменты

- После трех игр «Спартак» набрал 7 очков, «Краснодар» — 6
- В прошлом сезоне «Спартак» дважды победил «Краснодар» — 2:0 дома и 4:1 в гостях
Стартовый состав «Краснодара»: Станислав Крицюк, Дмитрий Стоцкий, Урош Спайич, Александр Мартынович, Николай Марков, Павел Мамаев, Шарль Каборе, Юрий Газинский, Виктор Классон, Вандерсон, Ари
Стартовый состав «Спартака»: Александр Максименко, Лоренсо Мельгарехо, Георгий Джикия, Самюэль Жиго, Андрей Ещенко, Денис Глушаков (к), Фернандо, Роман Зобнин, Куинси Промес, Александр Самедов, Луис Адриано.
- Статистика и текстовая трансляция
Лучшие моменты:
Классон наносит удар выше воротОткрыть видео
Мощный удар Фернандо со штрафногоОткрыть видео
Обводящий удар ПромесаОткрыть видео
Мамаев атакует с острого углаОткрыть видео
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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов