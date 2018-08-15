Зобнин хорош, но в завершении надо сильно прибавлять. 4 вывода по вылету «Спартака»

Беда с позиционным нападением, геройство Жиго и Ещенко и другие выводу по вылету «Спартака» из Лиги чемпионов.

С позиционным нападением беда

«Спартак» на характере мог вытянуть игру. Мог, да. Но в том-то и дело, что на такой стадии и против такого соперника (крепкого, но не более) нужно играть не за счет характера.

Еще до удаления было понятно, что план Карреры не работает. «Спартак» снова не знал, как взламывать оборону противника, вставшего в защиту в три редута. Но в отличие от «Анжи» или «Оренбурга», ПАОК грамотно организовал контригру.

Поэтому к первому тайму, большую часть которого «Спартак» играл в равных составах, счет по ударам был 5-1 в пользу гостей. Но более показательны цифры по ударам из пределов штрафной за 90 минут: 10–4 в пользу греков. Это отражает качество моментов, которые создавали москвичи. Оно было очень невысоким.

Снова проявились ментальные проблемы. Лигу чемпионов «Спартак» упустил из-за непонятных ошибок и провалов в конце чемпионата, с ПАОК пару привозов тоже было. Тот же обрез Фернандо, когда бразилец вывел греков два в два, благо спас Джикия. Или пас на вратаря самого Георгия, когда Максименко пришлось идти в дриблинг. Такие моменты возникают регулярно. Потому что команда не до конца знает, как ей распоряжаться мячом. А если напротив хоть сколько-то качественный прессинг, проблем не избежать.

С Фернандо надо что-то делать

Бразилец провел слабый матч: 6 точных передач в финальную треть поля и 0 в штрафную соперника за 64 минуты - очень мало. И это говорит не только о форме игрока, но и о качестве предложений впереди. Вариантов действительно было немного: либо Ташаев, который пробовал прорваться на дриблинге (в итоге 0 из 3 удачных обводок), либо атака через фланг Промеса с использованием Комбарова (это работало лучше, голландец отдал 3 ключевых паса).

На этом все. Отсюда, вероятно, и эти ставшие уже привычными обрезы Фернандо. Бразилец часто не знал, как продолжит атаку, – и пока он думал, греки накрывали его акцентированным прессингом. Очевидно, что это была одна из частей плана гостей. Как только мяч шел к Фернандо, к нему сразу же несся один из полузащитников ПАОК.

Что произошло с бразильцем, который в чемпионский сезон был идеальным для РПЛ конструктором атак, непонятно. Но без главного созидателя «Спартак» с трудом справляется даже со средних габаритов автобусами.

Зобнин хорош, но в завершающей стадии он пока слаб

Во втором тайме «Спартак» проснулся во многом благодаря Зобнину. Его проход, когда полузащитник обыграл двоих, ворвался в штрафную и нанес удар, оживил игру. Именно после этого момента наступил лучший отрезок матча для хозяев.

Вот главные цифры российского полузащитника:

Больше всех единоборств в команде (25), пусть и с процентом 40

Больше всех удачных обводок – 4 и перехватов на чужой половине – 3

Создал три голевых момента – тоже лучший показатель

Но есть и серьезный минус: в очередной раз проявилась слабость Зобина в завершении. 0 точных ударов из 4, причем большинство были даже недостаточно акцентированными и сильными.

Это касается и ключевых пасов – их 0. Хотя до штрафной полузащитник доходил прекрасно – на скорости, дриблинге, но уже на подходах чаще всего ошибался - или в передаче, или в ударе.

Да, мощнейший объем, да, Роман чуть ли не в одиночку создавал команде моменты, но это на табло не отражается. Требуются голы и классное завершение. Этого Зобнину пока не хватает.

Жиго и Ещенко позволили «Спартаку» не провалиться

Когда «Спартак» в меньшинстве раскрылся, прекрасно себя проявили Жиго и Ещенко. Именно они не дали ПАОК наказать хозяев за авантюру в защите.

У Жиго 18 выигранных единоборств – больше всех в команде

Второе место после Зобнина по обводкам – 3

11 перехватов и 10 подборов - тоже одни из лучших показателей

Ещенко просто вспахал свой фланг:

Больше всех отборов – 5

И перехватов (вместе с Жиго) – 11

Лучший показатель по подборам – и всего (14), и на чужой половине (5)

Классная игра этих двоих позволила «Спартаку» держать темп даже в меньшинстве. Греки после 60-й минуты гораздо реже доводили контратаки до удара благодаря отборам и перехватам Жиго и Ещенко, причем из-за удаления им часто приходилось играть один в один без подстраховки. Но справились.

После удаления «Спартак» заиграл лучше. И для Карреры это плохой знак

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Лига чемпионов. Квалификация. 3-й квалификационный раунд

«Спартак» (Москва) — ПАОК (Салоники) — 0:0

Удаление: Адриано, 33.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, ФК «Спартак Москва»