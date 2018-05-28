После чемпионата мира пиво снова утечет со стадионов. Прядкин – о будущем РФПЛ

Главные слова с пресс-конференции по итогам сезона.

О пиве на стадионах и системе паспортов болельщика

Президент РФПЛ Сергей Прядкин на пресс-конференции, подводящей итоги сезона-2017/18 сообщил, что после ЧМ-2018 в России продолжит действовать запрет на продажу пива на стадионах.

«К сожалению, после чемпионата мира пива на стадионах не будет. Очень жалко, что так. Мы очень рассчитывали на то, что после мирового первенства возобновим переговоры по этой теме, но нет. Знаю, что ряд руководителей страны поддерживали эту идею. Во всем мире пиво – атрибут боления, и я сам с удовольствием сел бы с болельщиками на обычную трибуну. Сарделька с холодненьким пивом в пластиковом стакане – милое дело! Будет ли безалкогольное? Честно, не знаю. Мне просто сказали предварительно, что на пиво будет запрет».

«После чемпионата мира не стоит ждать резкого введения системы паспортов болельщика. Мы все понимаем, что из-за этого может быть снижена посещаемость, но постепенно гибкий переход на систему FAN ID будет. Эта инициатива исходит не от футбольных клубов, а от властей».

О ситуации с телеправами и новым логотипом

Сергей Прядкин рассказал о ситуации с телеправами на показ матчей российской премьер-лиги. По его словам, новый партнер РФПЛ будет объявлен до 13 июня.

«Вопрос телеправ волнует многих. На последнем собрании принято решение доработать некоторые моменты контракта. До старта чемпионата мира мы все объявим, даже до конгресса ФИФА. Сейчас идут согласования. Пока не буду говорить ни о суммах, ни о возможных партнеров. Уверен, что до 13 июня все объявим».

«Однозначно новый сезон начнем с новым логотипом, – добавил Прядкин. – Официальную презентацию, скорее всего, совместим с представлением медиаправ. Произойдет это до 13 июня».

Также Прядкин отметил рост интереса к лиге у пользователей интернета:

«По информационному освещению – все больше подписчиков у РФПЛ, сейчас порядка 2,6 миллиона человек. А общее число подписчиков на клубы РФПЛ – 12 миллионов человек».

О будущем «Амкара», «Тосно» и Суперкубке

Президент премьер-лиги Сергей Прядкин на пресс-конференции, подводящей итоги сезона-2017/18, рассказал «СЭ» о ситуации с Суперкубком. «Тосно», победивший в Кубке России, имеет серьезные проблемы с финансированием.

«Я разговаривал сегодня с руководителями РФС. Очевидно, если «Тосно» не пройдет лицензирование в ФНЛ, то, скорее всего, будет играть в ПФЛ, – отметил Прядкин. – Но на участии в матче за Суперкубок это повлиять не должно. В любом случае все прояснится к 30 мая».

«Что касается «Амкара» – есть еще время до 30 мая, чтобы получить лицензию. Ситуация сложная, но не забывайте, в какой борьбе пермяки отстаивали свое место в премьер-лиге. Если не сложится с лицензией, то это будет очень трагично для всей команды, для края, для болельщиков. Но должна быть выстроена система: стабильное финансирование, академия, материальная база. И если по какому-то из пунктов клубы требованиям премьер-лиги не соответствуют, то лицензию они получать не будут».

О посещаемости в целом и «Зенита» – в частности

На пресс-конференции, посвященной итогам чемпионата России по футболу 2017–2018 гг., президент РФПЛ Сергей Прядкин отметил рост зрительского интереса к матчам РФПЛ.

«Мы считаем, что чемпионат прошел успешно. Это оценка не только руководства, но и наших партнеров, футбольных специалистов и болельщиков. Фактически, до последнего тура шла борьба за места в еврокубках, за медали нашего чемпионата, за участие в стыковых матчах. Лидеры могли потерять очки в любом матче. Все 240 матчей прошли в соответствии с регламентом чемпионата, в более-менее комфортных условиях, но без природных катаклизмов не проходит ни один розыгрыш.

Хотелось бы заострить отдельное внимание на нашей инфраструктуре. Здорово, что у нас пройдет чемпионат мира. Отсутствие великолепных арен сказывалось на нашей посещаемости. Теперь у нас появилось много замечательных арен, которые позволят увеличить количество болельщиков на стадионах. На 22,4 процента увеличилась посещаемость в этом сезоне по сравнению с предыдущим. Среднее количество зрителей – 13 971. А в 30-м туре был поставлен рекорд – 222 703 посетило наши стадионы. Средний рейтинг телетрансляций составил – 2,1 процент среди мужчин старше 18 лет».

«Отдельно о футбольном клубе «Зенит». Больше миллиона человек пришло на домашние матчи команды. Средняя посещаемость команды – порядка 44 тысяч человек Мне звонили из УЕФА, в Европе тоже слышали о посещаемости петербуржцев. Их посещаемость превзошла многие европейских клубы из первой пятерки.

Вообще отмечу работу по привлечению болельщиков на трибуны всех ведущих клубов – и ЦСКА, и «Краснодара».

О запрете на проведение домашних матчей на поле соперника

Российская футбольная премьер-лига ввела запрет на проведение домашних матчей на стадионе соперника. Об этом сообщил «СЭ» Сергей Прядкин:

«Одно из принятых решений: команда не может принять матч на стадионе соперника, даже если он резервный. Если домашний стадион не готов – резервная арена. Если нет, то стадион определяет РФПЛ. Мы будем привязывать стадион по территориальному признаку.

Кроме того, если за 10 дней до матча чемпионата России поле будет в непригодном состоянии и оно не принято, матч будет перенесен на резервный стадион. А раньше могли принять газон за три дня до встречи».

В минувшем сезоне домашний матч «Амкара» против «Локомотива» в 24-м туре РФПЛ состоялся на стадионе железнодорожников.

Источник: sport24.ru

Фото: Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru, Студия Артемия Лебедева, РИА Новости/Алексей Филиппов, РИА Новости/Владимир Астапкович, РИА Новости/Александр Вильф

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Источник: sport24.ru