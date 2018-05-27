В ФНЛ апокалипсис: верхи не могут, низы не хотят. Что происходит с нашим спортивным принципом?

Кто виноват и что делать?

Вырывать ФНЛ из контекста российского футбола глупо и неправильно. Первый дивизион – буфер между премьер-лигой и ПФЛ, между спортом высших достижений и массовостью. Это индикатор и катализатор процессов в футбольном сообществе.

Кабы руководители ФНЛ могли сделать лигу закрытой по примеру ВХЛ, где порядка стало гораздо больше, они бы этак и поступили. По крайней мере на вход – добавляя и исключая клубы по параметрам «финансы, гарантии, перспективы». Спортивный принцип сейчас все равно попирается, зато несуразиц, вызывающих гнев народный, столько, что можно вывозить баржами. Но УЕФА подобную инициативу наверняка зарубит на корню. А без нее обмен между лигами в России превращается в фикцию.

Наш футбол закручен на экономике, как гайка на болту. А экономика в России со всеми этими санкциями – чего уж ходить дворами – в оторопи. Рад за тех, кто, читая эти строки, предаст их анафеме, но большинство чувствуют по себе: жить стало тяжелее. С 2014 года, когда случился валютный скачок, ситуация ухудшается. И хотя футбол у нас долго жил по своим законам, теперь за горло взят и он. 8-10 клубов с приставкой «топ», в том или ином разрезе финансирующихся республиками, убираем за скобки. В остальных либо курс на минимизацию, либо из кормушек высасывается то, что еще можно высосать. Спонсоры уходят, областные бюджеты трещат, клубы сдуваются.

Показательна история с «Волгарем», от которого зимой отказался инвестор. Молодцы, что еще допыхтели до конца сезона, набрав свободных агентов, играя без премиальных и за зарплаты в 40-100 тысяч рублей. Астрахань команду ФНЛ не потянула – дотационный регион.

А ведь такое может произойти с каждым, хотя «Волгарь» и до так называемой «перезагрузки» не шиковал. Другой вопрос, что во всем отечественном футболе была задрана финансовая планка. Где-то баловались, где-то «мыли и пилили» (и продолжают это делать, зарясь на последние лакомые кусочки), у кого-то просто не хватало ума для четкого менеджмента.

В России так и не определились с ролью футбола – социальное ли он явление или забава. Выясняется, что все же последнее. Когда с футбольной карты России исчезают Пенза или Кострома, о развитии говорить точно не приходится. Это тупик.

Если разобраться, весенние астраханские зарплаты в 40-100 тысяч вполне адекватны как с учетом посещаемости команды, так и относительно среднего уровня зарплат в стране. Понимаю, что век футболистов короток, что они идут на многие жертвы и зачастую не имеют другой профессии, а, следовательно, к завершению карьеры должны иметь подушку безопасности. И не понимаю, когда их обвиняют в рвачестве: эти люди прилетели не с планеты Плутон. Они дети общества, они – это мы. Но извините, если нет рыночного спроса, а зарплаты – искусственные, приправленные варварскими агентскими комиссионными, что поделаешь? Значит, не повезло с ремеслом.

Наглядный пример, о котором знаю не понаслышке: в город Y приехала поп-дива, но билетов на нее продали только ползала. Чтобы реализовать все, пришлось снижать цены. Закон рынка. А футбольный рынок в России был невменяем. Рано или поздно он обязан встать на общие экономические рельсы. Пока же условные «Волгари» – все еще чужеродные тела для ФНЛ.

С «Амкаром» почти тот же сюрпляс, но на более высоком уровне. Будут играть – не будут? Если будут, то где? Пермь команду не тянет.

Кроме того, бывают ситуации, сопротивляться которым невозможно. Взять московский «Арарат». Он действовал в рамках регламента – в соответствие с ним заявился в ПФЛ (правда, минуя ЛФЛ, но вторая лига нынче совсем куцая, и там рады всем), затем выиграл зональный турнир. А потом закрылся: учредители решили развивать проект в Армении. И кому тут предъявишь? Частный клуб – что хочу, то и ворочу.

«Тосно» – такое же. Даже выигрыш Кубка России оказался его владельцам побоку. Самоликвидировались. Наигрались. Долги, массовый отток игроков, смута с финансированием. Гендиректору Вячеславу Матюшенко надо вывернуться наизнанку, чтобы «Тосно» продолжил существование. Сомневаюсь, что все бывшие игроки подпишут бумаги о рассрочке выплат.

Мимо и «Сахалин». Футбол как состязание в зоне «Восток» издох – чего удивляться, что игроки там играют на ставках, если нет спортивной составляющей?

Погрязшая в долгах и исках «Кубань» могла уйти в мир теней еще раньше, если бы ее не поддерживали извне. Но опять же – в чем здесь вина ФНЛ? Это с руководителей «Кубани» надо спрашивать за то, что загнали клуб в такую клоаку. Хотя они не первые и не последние. Секрет Полишинеля, например, что вышла за рамки бюджета «Балтика», подписывавшая игроков на жирные контракты. И ради чего? Чтобы занять 5-е место, не найдя аргументов в борьбе против эконом-модели «Тамбова»? В «Роторе» долгов нет, но при имевшихся там условиях 17 место – плинтус. И за это должны отвечать не только тренеры, а еще и те, кто их приглашает.

А к ФНЛ у меня только один вопрос: если «Луч» вылетит в третий раз подряд – его опять оставят? Поощрять лузеров, из раза в раз заваливающих работу, – стагнация. Общался на данную тему с директорами клубов, в том числе теми, кто принимает регламент. Все были солидарны: это моветон. Жутко интересно, внесут ли 5 июня на совете лиги в свод правил ремарку о недопустимости сохранять клубы, стабильно финиширующие в нижнем отсеке таблицы? Или все ограничится словами, потому что каждый голосующий будет держать в уме, что подобное может произойти с ним?

Все случаи с отказниками индивидуальны. Однако вместе они – система. Недопустимо, когда де-юре зона вылета охватывает пять мест, а по факту – максимум одно. «Факел» ведь тоже может остаться. Хотя и он, скорее всего, возьмет самоотвод. Слишком накосячили в Воронеже за два предыдущих года.

А ведь помимо «Тосно» и «Амкара», чье место в РФПЛ может высвободиться под «Анжи», скользкая ситуация у «Чертаново» и победителя зоны «Юг». Районному клубу из столицы нужно срочно менять юридический статус, ибо с ГАУ (государственное автономное учреждение) вступить в ФНЛ «черти» не смогут. Это противоречит действующему футбольному законодательству, хотя вопрос, как говорят руководителя клуба, «решаемый». «Рубин» же поменял юрлицо на самом финише сезона, словно подождать не мог… Что уж тут «Чертаново».

А на «Юге» – темный лес. «Армавир» уже прошел лицензирование для ФНЛ, но он второй, с очковым отставанием от «Афипса». Развязка – 27 мая, в заключительном туре. В кулуарах судачат, что чистый «Афипс» могут объединить с «Кубанью» под вывеской «Екатеринодар». Держу связь с президентом клуба из Афипского Андреем Андреевым. И ведаю, что там возможны и другие варианты: а) поселковая команда сама пойдет в ФНЛ, если Андрееву помогут компаньоны; б) поселковая команда никуда не пойдет, а ее место в ФНЛ сгорит. Андреев, собственно, не ставил задачу выиграть вторую лигу. Его проект – детско-юношеский футбол, а профессиональную команду он создавал в качестве пирамиды. Если соперники – трупы, это явно не проблема Андреева.

А «Зенит-2», «Ротор», «Луч» и «Тюмень», формально вылетевшие из ФНЛ, де-факто очень близки к получению билетов счастья. Абсурдность ситуации, надеюсь, понимают все.

Знаю, что в недрах лиги и лично Игорем Ефремовым давно вынашивается идея о сокращении ФНЛ до 18 команд. При системе «осень-весна» и при обмене с ПФЛ три на три это благотворно скажется на гладкости календаря. Камнем преткновения являлось то, что во втором дивизионе пять зон. Теперь, когда хотят реформировать «Восток», разделив его на две группы, будет проще. Как распределять путевки между желающими – проводить между победителями зон стыки или «пульку», собрав их в одном месте, – вопрос дискуссионный. Но главам РФС, ФНЛ и ПФЛ надо садиться за стол переговоров и однозначно его решать. Ну, не набирается во второй лиге полного комплекта для ротации с ФНЛ пять на пять!

Хотя глобально, боюсь, ничего не изменится, каким бы ни был регламент. Можно издать жесткую директиву: вылетел – скатертью дорога. Но проводить турнир с 14-16 участниками – бред. Это приведет к потере смотрибельности, как уже произошло с ПФЛ. Да еще эта идиотская для низших лиг система «осень-весна», из-за которой клубы посыпались один за другим. Во втором дивизионе перерыв в 5-6 месяцев – нонсенс!

Кроме того, клубные бюджеты принимаются в январе. Если зимой еще есть время что-то порешать по финансам, у кого-то что-то выпросить, довинтить, то в летнее блиц-межсезонье – секир-башка. Без государственной же поддержки российский футбол в его нынешнем виде – не жилец. А другого вида мы после долгих десятилетий не представляем. Хотя он наверняка есть, просто не такой распальцованный и убыточный.

Идея разделения ФНЛ на две зоны? Ересь! Даже не буду мусолить тему о том, что «восточное полушарие» получится кастрированным по числу участников. Не стану напирать и на то, что в первый дивизион иногда заносит жар-птиц вроде московского «Динамо» и «Крыльев Советов», которых хочется увидеть всем болельщикам, а не избранным. Для регионов визит таких клубов – событие, для спонсоров – мощнейшая мотивация.

Заострю внимание на двух вещах.

Во-первых, статью «транспортные расходы» это сократит незначительно. Те же дальневосточные клубы летают на Урал и в Сибирь, как правило, через Москву – такова логистика. 70 процентов бюджета клубов ФНЛ – это зарплаты, так что не надо пудрить мозги с перелетами.

Во-вторых, и это главное, и без того объективно снижающийся уровень первенства просто рухнет. Образование еще одной зоны ФНЛ подразумевает включение в нее 4-5 лучших команд из зон ПФЛ. Пусть даже таких, как занимающие на «Западе» и в «Центре» второе и третье места ивановский «Текстильщик» и «Рязань». Окститесь! Ни те, ни другие к этому не готовы.

ФК «Рязань» / Фото: ФК «Рязань»

О родной «Рязани» знаю всё. И уровень зарплат, и то, что играют без премиальных, и то, как у арендованного на последний выезд в Белгород (самый дальний вояж) автобуса полетела помпа недалеко от Старого Оскола. Хорошо еще, что «Энергомаш» через пару часов прислал за командой «корейца». Какая, к лешему, ФНЛ? Там-то придется летать, но из «Центра» готово взлететь только московское «Торпедо». У которого, как и у «Армавира», хронические проблемы с результатами.

Есть ли во всем этом плюсы? Есть. Включая главный. Можете всадить в меня иглы, но наш футбол, считаю, проходит стадию очищения. Только это процесс не одного года. И оттого – жутко болезненный.

P. S. Апелляционный комитет РФС – последняя инстанция для тех, кто не прошел лицензирование, – соберется 30 мая. Совет ФНЛ, на котором будет утвержден состав участников турнира-2018/19, намечен на 5 июня.

Фото: 1fnl.ru, ФК «Волгарь», ФК «Луч-Энергия», ФК «Афипс», РИА Новости/Владимир Астапкович, ФК «Рязань»