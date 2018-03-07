Рашид Рахимов: «Думаю, на месте «Зенита» так поступил бы любой клуб, но КДК рассудил верно»

Экс-главный тренер «Амкара», «Локомотива» и «Терека» – о решении КДК оставить без внимания протест «Зенита» на результат матча с «Амкаром».

– Правильно ли «Зенит» цеплялся за свой шанс на переигровку и потенциальные три очка вместо одного, хотя всем очевидно, что 11 секунд с Зайцевым за бровкой не повлияли на результат?

– Я не знаю регламент досконально, но наверняка питерцы руководствовались одним из пунктов, дающим право на переигровку. Мотивация тут очевидна: в случае переигровки будет возможность победить. Все видели, что «Зенит» не показал яркой игры и «Амкар» не заслуживал поражения, но раз была возможность зацепиться, то какие могут быть вопросы?

– Интернет гудит, что надо было побеждать на поле.

– Думаю, любой клуб, тем более борющийся за чемпионство, попытался бы такой возможностью воспользоваться. Но, еще раз повторю, «Зениту» нужно понимать: для победы в чемпионате необходимо самим играть по-другому.

– В 2009 году вы как главный тренер «Локомотива» принимали участие в решении опротестовать результат игры с «Зенитом», который выпустил лишнего легионера?

– Тогда было всем понятно, что «Зенит» нарушил регламент на допустимое количество иностранцев на поле, и руководство решило подать протест. Такой случай был в 90-е бундеслиге, когда вроде бы «Кайзерслаутерн» выпустил четвертого легионера не из Европы, и ему потом записали поражение.

– Да, помнится в том матче еще Энтони Йебоа из «Айнтрахта» сделал хет-трик, но ему эти голы разрешили оставить в бомбардирской гонке. У нас же оставили в силе ничейный результат.

– Если не ошибаюсь, оказалось, что в регламенте не было прописано наказание в виде технического поражения. Хотя потом ЦСКА удалось добиться победы над «Зенитом» за счет несоблюдения последними правил по доморщенному футболисту. Так что любой в праве писать протесты, но каждый случай индивидуален. Сейчас я не верил, что из-за 11 секунд с удаленным игроком за бровкой назначат переигровку, хотя какой-то пункт регламента за непредъявление красной карточки после двух желтых наверняка быть нарушен.

Евсеев набирает первое очко с «Амкаром», судья удаляет троих игроков, болельщики «Зенита» едва не срывают матч. В Петербурге жарко

– Кто понес наказание в 2009-м, так это Владислав Радимов, которого за лишнего легионера убрали с поста начальника команды «Зенит»…

– Всегда же должен быть кто-то виноват (смеется).

– Стоит ли сейчас наказывать арбитра Владимира Сельдякова его руководству?

– По моему мнению, арбитр допустил методическую ошибку, а без ошибок в футболе не бывает. Тем более она не повлияла на результат. В течение сложного матча Сельдяков работал неплохо, а по этому моменту решение принимать судейскому корпусу.

Фото:РИА Новости/Михаил Киреев

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