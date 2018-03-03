Самая неожиданная тренерская дуэль сезона! Манчини против Евсеева: онлайн и лучшие моменты

«Матч ТВ» ведет прямую трансляцию встречи «Зенита» с «Амкаром».Открыть видео
Факты о матче:
- «Зенит» делит второе-третье место со «Спартаком», который свою игру проведет завтра против лидера чемпионата «Локомотива».
- Вчера пермский клуб расстался с главным тренером Гаджи Гаджиевым. Исполняющим обязанности назначен Вадим Евсеев
- В матче первого круга все решил единственный мяч, забитый Александром Кокориным.
- Стартовый состав «Зенита»: Лунев, Иванович, Кришито, Смольников, Маммана, Ерохин, Паредес, Кузяев, Оздоев, Дриусси, Кокорин.
- Стартовый состав «Амкара»: Нигматуллин, Милькович, Зайцев, Сиваков, Занев, Эззатоллахи, Браун Форбс, Гащенков, Рязанцев, Белоруков, Оланаре.
Лучшие моменты
Оланаре неплохо исполняет штрафной, но мяч уходит мимо. Лунев контролировал ситуацию.Открыть видео
Дриусси продирается к воротам и бьет над руками Нигматуллина - голкипер успевает среагировать.Открыть видео
Кузяев аккуратно скидывает Кокорину в штрафной, удар последнего на себя принимает Эззатоллахи.Открыть видео
Текстовая трансляция и статистика
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев