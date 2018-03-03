Самая неожиданная тренерская дуэль сезона! Манчини против Евсеева: онлайн и лучшие моменты

Самая неожиданная тренерская дуэль сезона! Манчини против Евсеева: онлайн и лучшие моменты

16:03

«Матч ТВ» ведет прямую трансляцию встречи «Зенита» с «Амкаром».

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Факты о матче:

  • «Зенит» делит второе-третье место со «Спартаком», который свою игру проведет завтра против лидера чемпионата «Локомотива».
  • Вчера пермский клуб расстался с главным тренером Гаджи Гаджиевым. Исполняющим обязанности назначен Вадим Евсеев
  • В матче первого круга все решил единственный мяч, забитый Александром Кокориным.
  • Стартовый состав «Зенита»: Лунев, Иванович, Кришито, Смольников, Маммана, Ерохин, Паредес, Кузяев, Оздоев, Дриусси, Кокорин.
  • Стартовый состав «Амкара»: Нигматуллин, Милькович, Зайцев, Сиваков, Занев, Эззатоллахи, Браун Форбс, Гащенков, Рязанцев, Белоруков, Оланаре.

Лучшие моменты

Оланаре неплохо исполняет штрафной, но мяч уходит мимо. Лунев контролировал ситуацию.

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Дриусси продирается к воротам и бьет над руками Нигматуллина - голкипер успевает среагировать.

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Кузяев аккуратно скидывает Кокорину в штрафной, удар последнего на себя принимает Эззатоллахи.

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Текстовая трансляция и статистика

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

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