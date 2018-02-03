Александр Зуев: «При Карпине скинул 2,5 кг. Реально помогло»

Полузащитник «Ростова» Александр Зуев в интервью «Матч ТВ» рассказал о встрече с главным бойцом UFC из России, сильном тактике Карпине и о том, как на него повлиял год, что он провел в арендах.

«Хабиб ответил: «Только «Анжи» не обыгрывайте»

- Как провели отпуск?

- Отлично. С женой летали на отдых. Были на матче «Барселона» - «Эспаньол». Мощнейшее впечатление, как люди в футбол играют, какую создают атмосферу. Увидел дебют Коутинью – тоже память, - говорит Зуев «Матч ТВ».

- В инстаграме Евгения Макеева видел фотографию: вы с Хабибом Нурмагомедовым. Как встретились?

- Это было два года назад. Летели на сборы со «Спартаком», а Хабиб оказался рядом. Мы, естественно, попросили сфотографироваться вместе. Почти вся команда с ним сфоткалась. Хабиб – скромный, порядочный. Очень понравилась встреча. Никому в фото не отказал. И, кстати, именно фотографию со мной он потом к себе в инстаграм ретвитнул и подписал: «Только сильно «Анжи» не обыгрывайте».

- Сможет Хабиб победить Фергюсона и Макгрегора?

- Думаю, да. Он реально очень сильный. Особенно в борьбе хорош, поэтому ударникам против него тяжело будет.

- Как прошел первый сбор «Ростова» при Валерии Карпине?

- Нагрузки достаточно серьезные, много беговой работы, в тренажерном зале. Второй сбор больше тактической направленности.

- С чего Карпин начал общение с командой?

- Озвучил то, о чем мы договариваемся, все требования, тактические моменты. Мы обязались выполнять.

- С вами лично говорил о чем-то?

- Перед отъездом в молодежную сборную сказал, чтобы оставался профессионалом, выполнял свою работу и следил за весом.

- При Карпине больше взвешиваний стало?

- Да. На первом сборе померяли жировую прослойку, оказалось, что у половины команды есть проблемы, в том числе и у меня. Надо было сначала скинуть вес, а потом уже набрать мышечной массы. В итоге за первый сбор скинул 2,5 кг. Непросто было, конечно, одни салаты есть. Но на самом деле легче стало. Как и говорил тренер, так и получилось. И чувствую теперь себя лучше, и устаю меньше, бегу быстрее.

- Карпин – сильный мотиватор. Успели это почувствовать?

- Во-первых, он сильный тактик. Очень много над этим работаем. Ну и как мотиватор тоже впечатлил. Это правда так. Видно, что он большой профессионал. Это во всем проявляется – и в питании, и в теории, и в тренировках. Продумана каждая мелочь.

- В «Ростове» сейчас много футболистов, проигравших в «Спартаке». Есть шутки на эту тему?

- Ага. Бывает, что ребята подкалывают: «О, спартаковская банда идет».

- Карпин отметил вас в числе тех, кто теоретически мог бы попасть в сборную на ЧМ-2018. Реально?

- Если забью десять голов, тогда, наверное, да. Но не хочу ничего загадывать.

- У «Ростова» очень сложное начало весенней части – из пяти матчей четыре против топ-клубов. Это напрягает?

- Еще Тула очень хорошая. Не знаю, что сказать. Мы готовимся ко всем в принципе. Пока надо понять, по какой схеме будем играть. И тогда отдельно начнем разбирать «Краснодар».

- На первом сборе «Ростов» играл товарищеские матчи в четыре защитника.

- Да.

- Знаете, когда «Ростов» встречается со «Спартаком»?

- В предпоследнем туре. Но я не имею права по контракту играть.

«Я сильно изменился»

- Как для себя оцените первую часть сезона?

- Положительно. Сыграл 17 матчей плюс два в Кубке – всего 19 игр. Из них десять в стартовом составе. Приносил пользу команде, набрал шесть очков: два гола – в РФПЛ и Кубке, два заработанных пенальти и две голевые передачи.

- Вы впервые забили в РФПЛ. Раскрепощает?

- Да. У меня в «Крыльях» в прошлом сезоне было очень много моментов. Наверное, где-то психология мешала. Был уверен, что забью, но то в штангу попаду, то в перекладину, то в сантиметре от ворот, то вратарь потащит. Уже не знал, как быть. Но когда забил наконец, появилась такая легкость!

- Аренда в «Крыльях», теперь – в «Ростове». Вы почти год провели вне дома. Это меняет?

- Я действительно очень поменялся. Можно сказать, увидел жизнь. Такие моменты правда закаляют. Каждый раз новые тренеры, новые условия, требования. Все иначе. Когда сидишь в «Спартаке», думаешь, что ко всему готов: «Дайте мне только шанс – вот он я! Сто процентов заиграю». Но когда оказываешься в другой среде, то понимаешь, что все не так просто. Наверное, в «Крыльях» я был не до конца готов к новым условиям, но это опять же – опыт. Шаг за шагом двигаюсь в правильном направлении.

- «Ростов» мощно начал сезон. Что потом пошло не так?

- Сложный вопрос. И невезение было, и психологические моменты, когда не идет игра. После серии плохих результатов начинается некая паника, хотя этого все стараются не показывать.

- Какие команды особенно впечатлили в этом сезоне?

- «Краснодар». С ним тяжело было, хотя мы знали, как он действует, да и все знают. Но у краснодарцев все равно эта игра проходит. Против «Спартака» не выходил, однако со стороны видно, что мощно играет.

«Пилипчук – незаметный герой «Спартака»

- Летом вы получили золотую медаль за чемпионство. Где храните?

- Дома - со всеми медалями. Она, кстати, очень похожа на ту, что мы выигрывали со «Спартаком-2» в ПФЛ. Только чуть больше по размеру.

- Когда вы говорили о чемпионстве, то отметили весь тренерский штаб, но в частности выделили Романа Пилипчука. Почему?

- Это такая, наверное, незаметная фигура, но, мне кажется, этот человек внес достаточно большой вклад в победу. Насколько я знаю, поначалу Массимо хотел играть по схеме 5-3-2, но Пилипчук сказал: «У нас футболисты под схему в четыре защитника». Они дискутировали на эту тему, и в итоге начали играть в четыре защитника. Знаю, таких моментов, когда Массимо соглашался с доводами Пилипчука, было достаточно в сезоне.

- Ваша аренда заканчивается летом. Есть планы вернуться в «Спартак»?

- Честно, не строю никаких планов. Потому что когда был в «Крыльях», то строил их много, мол, приду, и будет вот так-то и так-то. Напридумывал всего себе, а по возвращении все оказалось кардинально по-другому.

- В марте у молодежной сборной важные матчи в отборе на Евро. Бушманов ставит тот же футбол, что и в «Спартаке-2»?

- Да. Очень похоже, в атаку – мне нравится.

- В первой официальной игре при Бушманове молодежная сборная России сыграла вничью с Арменией (0:0), а Виталий Мутко заявил, что шокирован таким результатом. Как отреагировали на эти слова в команде?

- Мы и сами понимали, что результат никуда не годится. Не реализовали свои моменты, хотя достаточно было забить один гол. И было бы легче, думаю, три-четыре мяча забили бы. Но где-то не повезло, плюс на матче присутствовали Мутко, Черчесов, может, из-за этого зажались ребята.

- В гостях сборную Армении вы победили, но случилась потасовка. Из-за чего?

- По-моему, у нас был мяч, кто-то из игроков хозяев валялся на поле, и мы выбили в аут. Но они не вернули мяч – мы начали возмущаться. Сами понимаете: последние минуты, счет 2:1. На что они ответили: «Вы нам в Москве тоже не вернули мяч». Но мы реально не помнили такого. Затем вроде как Рифат Жемалетдинов срубил соперника, и началась потасовка.

- Впереди у сборной пять матчей – реально догнать Сербию, которая оторвалась на пять очков?

- Думаю, реально. Надо брать свои очки. И ту же сборную Сербии нам победить по силам.

Фото: ФК «Ростов»

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