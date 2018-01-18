Джикия остался без ЧМ? «Спартак» кошмарно начал 2018 год

Потеря Джикии, десяток обрезов, снова провал при угловом – именно таким получился первый матч «Спартака» в новом году.

Контрольные матчи. 2017-18. Январь

«Спартак» (Москва) — «Шанхай СИПГ» (Шанхай) — 0:1 (0:1)

Голы: Живанилду, 11 (с пенальти).

Удаления: Кутепов, 30.

Статистика и составы

Травма

Когда «Шанхай СИПГ» раз, наверное, в десятый за тайм бил из вратарской Селихова, Георгия Джикии уже не было на поле. И даже в пределах стадиона. К тому времени защитника после неудачного стыка унесли на носилках и отправили в ближайшую больницу – на МРТ.

Выглядело это очень плохо. Джикия, который не раз уже заканчивал матчи хромая, спрятал лицо под майкой и сокрушенно доверился врачам, а во взгляде партнеров читалось: только бы не «кресты»! Потому что это, скорее всего, пропуск не только весенней части РФПЛ, но и чемпионата мира. По крайней мере, в качестве основного защитника.

Уже по ходу первого тайма врач «Спартака» Михаил Вартапетов не исключил, что, возможно, повреждены именно связки колена.

Снова угловой

«Спартак» начал бодро. Успешно накрывал звезд «Шанхая СИПГ» Халка, Оскара и Ахмедова, Глушаков в одном из моментов простил китайцев с той же щедростью, что Россия прощает внешний долг, а у Промеса и Адриано проходили стеночки, как в том самом голе «Зениту».

Но потом случился угловой у ворот «Шанхая». И повторился сюжет игр с «Анжи» и «Ливерпулем», разве что соперник «Спартака» убежал не впятером, а вдвоем – против двоих защитников. Халк исполнил, форвард «Шанхая» успел к мячу раньше Селихова – пенальти. Александр однажды уже брал одиннадцатиметровый от бразильца. Но не в этот раз.

Обрезы

Что произошло дальше, можно объяснить только сборами и мощнейшими нагрузками. Возможно, стоило начать зимний этап подготовки со слабого соперника, а не полуфиналиста азиатской Лиги чемпионов.

Игроки «Спартака» стабильно обрезали каждые пять минут. Причем обрезали дико, в официальном матче за одну-две таких ошибок игрока бы меняли. Но кого менять, если ошибались все? И Петкович, который первым же пасом в игре установил погрешность в два метра, и Комбаров, и Пашалич, выстреливавший целыми сериями из неточных передач.

После одной из ошибок Ахмедов бежал в одиночестве на ворота Селихова 30 метров! Но не забил, голы китайцам давались тяжело. «Шанхай» к перерыву мог и должен был вести в 3-4 мяча, но забил только однажды.

Удаление

Случилось в этом матче и удаление. Кутепов не успел за форвардом, а судья проявил принципиальность. Защитник пробовал уговорить арбитра – и жестами, и словами, мол, зачем удалять-то? Игра товарищеская ведь. Красная карточка и, правда, получилась спорной, но, тем не менее, пять минут до выхода Таски «Спартак» играл в меньшинстве.

Позитив

Из позитивного можно отметить три момента. Дебют Сергея Еременко. Младший брат экс-полузащитника ЦСКА Романа Еременко находится в «Спартаке» на просмотре. Ничем особенным полузащитник, появившийся во втором тайме, не выделился, но и игру не портил.

Внес добра в этот день местный арбитр, который в моменте с нарушениями почему-то свистел два раза. И довольно смешно трактовал удаления. Одинаковые фолы Кутепова и защитника «Шанхая» оценив по-разному: первый – удалением, второй – желтой карточкой. На скамейке «Спартака» кто-то не выдержал: «Я же говорю, он по китайским правилам судит».

И третий момент: второй тайм «Спартак», несмотря на нагрузки, ужасный первый тайм и потерю главного защитника, выглядел гораздо лучше. От этого и отталкиваемся.

Фото: ФК «Спартак»

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