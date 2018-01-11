Анатолий Бышовец: «Не вижу ни одной команды, которой необходим Смолов»

Заслуженный тренер СССР и экс-главный тренер сборной России Анатолий Бышовец – о четырех главных интригах зимнего трансферного окна в РФПЛ.

Заслуженный тренер СССР и экс-главный тренер сборной России Анатолий Бышовец – о четырех главных интригах зимнего трансферного окна в РФПЛ.

О Промесе и Зе Луише

- Верите, что Промес может уехать в АПЛ этой зимой?

- Полагаю, в этом нет смысла. Как для клуба, так и для футболиста. «Спартак», как мне кажется, сумел сделать выводы по началу сезона. Команда обрела игру и главное - хорошие шансы. Как правило, это всегда сдерживает игроков – они хотят довести начатое до желаемого результата.

- Но летом уже надо уходить?

- Сперва надо провести этот чемпионат до конца. А дальше рынок отреагирует на качество игры.

- Промес готов к топ-европейской команде?

- Нет. Не думаю, что сегодня у него есть возможность найти топ-команду, в которой он бы мог реализовать свои возможности и гарантированно иметь игровую практику. Так, как он это делает в «Спартаке».

- Считаете, есть риск сесть в запас?

- Мы видим пример Мусы, который в ЦСКА был одним из лучших игроков чемпионата (в нынешнем сезоне АПЛ нигериец не сыграл ни минуты за «Лестер». – «Матч ТВ»). Но РФПЛ не является критерием по определению уровня футболиста, который готовится перейти в чемпионат Англии или Испании.

- «Брайтон» предлагал за Зе Луиша 20 млн евро. Надо было продавать?

- Не думаю, что это большие деньги за Зе Луиша. И за того же Промеса. Это не должно быть главным. Спортивный результат – выше. А чтобы бороться за чемпионство, оба эти игрока нужны «Спартаку». Команда преодолела кризис и головокружение от успеха прошлого сезона. Сейчас мы видим, что вокруг «Спартака» есть единство. Это надо сохранить.

- Зе Луиш не так много забивает, часто травмирован. Чем он полезен «Спартаку»?

- Главная причина не всегда удачной игры – травмы. Но у него есть потенциал. Хотя и теперь Зе Луиш – это игрок, который вместе с Промесом создает главную ударную силу в атаке.

О Смолове и Дзюбе

- Смолову пора уезжать в Европу?

- Есть много предложений, прогнозов, но я не вижу ни одной команды, у которой есть необходимость в Смолове. Следовательно, нет уверенности, что он сумеет стать игроком основного состава. Это первое. И второе: пойдет ли этот переход на пользу перед ЧМ?

- В «Зените» тоже могут быть проблемы с тем, чтобы стать основным игроком?

- В «Краснодаре» Смолов – лидер, мы видим отношение партнеров к нему. Но переход в новую команду – это помимо футбольных качеств еще и умение адаптироваться к иным требованиям и коллективу.

- Английские СМИ сообщают, что сам игрок не против перехода в «Вест Хэм».

- Как стартовая площадка, чтобы быстрее адаптироваться в Англии, это нормальный вариант. Но, с другой стороны, думаю, могут быть сложности – с уровнем конкурентов и с занимаемым местом команды. Тем более переезжать в другую страну всегда сложно.

- Но по мастерству он готов к АПЛ?

- Не могу этого сказать. Мы должны говорить о том, насколько сегодняшний уровень нашего футбола и его лидеров сопоставим с европейским. В этом смысле есть определенный риск.

- Тем более в «Вест Хэме» уже есть пять форвардов примерно того же возраста, что и Смолов, но с минимум двух-трехгодичным опытом в Англии.

- В таких условиях сложно адаптироваться. Нужно иметь не только игровые качества, но и личностные.

- Смолову было бы рациональнее дождаться ЧМ в России?

- Можно пойти по пути наименьшего сопротивления и не ждать ЧМ, а уехать в Европу ради того, чтобы уехать. Или готовиться к чемпионату мира, где ты можешь себя зарекомендовать и получить лучшее предложение.

- Что делать Артему Дзюбе, на которого, учитывая покупку Заболотного, в «Зените», видимо, не рассчитывают?

- Эту ситуацию я бы определил таким афоризмом: «Если мы сегодня видим танцующего Кокорина, то хотелось бы видеть и бегающего Дзюбу». Главное, что нужно решить Артему - это вопросы с самоподготовкой. В каком состоянии, с каким весом, настроем он приедет в команду. Как сделать так, чтобы иметь преимущество перед конкурентами, вернуться в сборную и добиться результата. Вот что сейчас нужно. Самосовершенствование.

Ни один тренер не подготовит спортсмена лучше, чем он сам. Может, прозвучит нескромно, но для меня, например, подготовка к ЧМ-1970 началась не в феврале, январе, когда команда выходила из отпуска, а сразу после окончания сезона, в декабре. Это же необходимо и Дзюбе. Он не достиг своего оптимального состояния. Думаю, это будет сложно сделать и в другой команде. Поэтому надо сосредоточиться на своей готовности.

- Что вы имели в виду вашим афоризмом?

- Появилось несколько видео, где в отпуске Кокорин танцует. Возможно, это фейк, шутка. Но смысл афоризма такой: можно танцевать, но не забывать, что есть чемпионат мира.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, ФК «Краснодар», РИА Новости/Алексей Филиппов

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