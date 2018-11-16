Безотцовщина. Пауза с назначением главы РФС затянулась

В конце декабря исполнится год с того момента, когда из российского футбола вдруг выпилилась должность его руководителя. Нам говорили — временно. Но период «и.о.» постепенно переходит в эпоху.

2018-11-16T11:21:22+03:00 В конце декабря исполнится год с того момента, когда из российского футбола вдруг выпилилась должность его руководителя. Нам говорили — временно. Но период «и.о.» постепенно переходит в эпоху.

Вокруг этого странного прецедента царит молчание. У РФС нет официального вождя — как и нет поползновений в сторону его реанимации. Александр Алаев осуществляет временное руководство, полномочия Виталия Мутко приостановлены. При этом небо не падает на землю, Дунай не течет вспять, Измаил держит оборону.

Радует всеобщее спокойствие. Казалось, такого не может быть, потому что не может быть никогда. Но оказалось, не только может, а и есть. У российского футбола отсутствует глава, и этим фактом никто не удручен. Включая ФИФА, УЕФА и прочие ля-ля-фа.

Рассмотреть картину в упор — поежиться. Приостановление полномочий существует в уставе РФС только в узком и косвенном преломлении, не применимом к главе организации. Даже если согласиться с надзаконным решением исполкома, вопрос следовало обязательно поднять на ближайшей конференции РФС, каковая и состоялась в Москве 26 мая сего года. Но подняты там были разве что вилки в перерыве. Слово «обязательно» мы научились дробить в мелкий порошок, после чего сдувать его с ладони.

Причиной приостановленных полномочий, напомню, была тяжба Виталия Мутко с МОК. Экс-министр спорта оспорил пожизненное отстранение от Олимпиад в CAS, на что имел право. Только вот после майской конференции бороться за свое честное имя он должен был в ранге бывшего президента РФС. Однако организация забыла про своего начальника и свой устав, чем сохранила его, начальника, сложный статус. Наверное, напоминалка в гаджете сломалась.

На данный момент имеем:

1. Слушания по делу Мутко в CAS до сих пор не назначены.

2. Для выборов нового главы РФС требуется объявить о них не менее чем за 60 дней, провести предвыборную кампанию и увенчать ее конференцией РФС. До сих пор ничто из этого не анонсировано, следовательно, вопрос уходит в конец января — февраль. В лучшем случае.

3. При и. о. Александре Алаеве сборная России добилась наивысшего успеха на чемпионатах мира, на нее пошел зритель, продлен недешевый контракт с главным тренером Станиславом Черчесовым и его штабом. РФС не совершает новаторских выкрутасов, но функционирует стабильно.

4. Россию никто не торопит и, в сущности, не замечает. Чемпионат мира проведен успешно, а есть в РФС президент или нет, не волнует ни Джанни Инфантино, ни Александера Чеферина, такое складывается впечатление. Не говоря уж про ОКР, минспорта и прочие институты внутри страны.

Возникает вопрос: зачем что-то менять?

Это не призыв, а недоумение. Сложилась определенная конфигурация. В ней не хватает пары формальных признаков, но остальное работает. Футболом управляют как зримые, так и приостановленные люди. Мы хотим ситуацию поменять или дезавуировать? А смысл?

Если кому-то обязательно нужен «штамп в паспорте», почему не легализовать Алаева? Да, по ключевым вопросам его курируют, ну так и продолжат курировать. Неужели разворачивать выборное шапито стоит ради зарплаты в 120 тысяч рублей или сколько там сейчас положено президенту РФС?

За подтверждением этих мыслей я обратился к бывшему генеральному секретарю РФС Анатолию Воробьеву.

— Зачем нам обязательно нужен президент РФС?

— Сложный вопрос. Саша Алаев периметр держит. Наверное, для международных организаций важен законный руководитель. Не может же у России быть особый статус — все с президентами, а мы с и. о.?

— На самом деле может, но речь не об этом. Почему ФИФА и УЕФА не давят на РФС с назначением?

— Видят, что есть внутренний метаболизм. Процессы идут, работаем сами на себя, на федерацию футбола Украины не посягаем, чемпионат мира провели хорошо. Содержание важнее формы. Зачем нас трогать?

— Не буди лихо, пока оно тихо? Допустим. Но если все хорошо, почему не привести нынешнюю форму в соответствие содержанию?

— Сейчас могу позволить себе сказать какие-то вещи, которые не мог озвучить раньше. Когда перед президентом РФС встал выбор, кого назначить гендиректором, Алаева или Андрея Соколова, возглавляющего нынче ПФЛ, я был всеми конечностями за Алаева. Считаю его очень перспективным менеджером нового поколения, обладающим необходимыми качествами, чтобы прийти на смену уходящей натуре. Говорят, у него нет политического веса. Ну так наберет, если опытные люди и СМИ поддержат. А опыта у Алаева уже немало. За время работы в РФС он много чему научился.

— Опыт опытом, но вряд ли, согласитесь, возможностей Алаева хватило бы для продления контракта с тренерским штабом сборной на сумму около двух с половиной миллионов евро в год. Способен он лично гарантировать такую сумму?

— И Николай Толстых, когда подписывал контракт с Капелло, вряд ли был полностью самостоятелен в обеспечении огромной зарплаты итальянца. Конфигурация российского футбола всегда была экзотической. Традиционно находился некто, незримо влияющий на ключевые процессы. В этом смысле мало что изменилось, конструкция работает на протяжении многих лет. Насколько успешно, судить болельщикам и специалистам.

— Есть еще и риск зависимости руководителя от низов. От течений и групп влияния в российском футболе.

— В океане тоже полно течений. Локально они бывают сильны, но общий баланс сохраняется. От влияния и лоббистских групп никуда не деться, они были, есть и будут. Но Алаев обучен всем азам дипломатии. Как и Алексей Сорокин, кстати. Оба готовы к любым разновидностям внутривидовой борьбы.

— Означает ли дипломатичность отсутствие зависимости руководителя от тех или иных сил?

— Зависимость — сценарий нежелательный, но теоретически возможный. Алаеву нужен ментор, правильный наставник, способный провести его между Сциллой и Харибдой. Если кто-то поможет Александру отстоять правильные жизненные установки, думаю, он избежит зависимостей и соблазнов.

В этом месте прерву образную речь Воробьева. Можно сколько угодно расписывать достоинства Алаева, но придется признать: его дальнейшая карьера не зависит ни от него самого, ни даже от делегатов выборной конференции. Поскольку для обретения статуса президента Алаеву надо сначала выдвинуться. А с этим все сложно.

Исполком приостановил президентство Мутко по его же просьбе. Фактически Алаеву позволили рулить РФС до прояснения обстоятельств. Оперативно рулить, потому что стратегия остается вотчиной Мутко, — в королевстве условностей и понятий все это понимают. Нельзя исключать сценарий, при котором тот же исполком просто восстановит вице-премьера в футбольных правах, и ничего ему за это не будет. Параграфы, неустанно доказывает жизнь, нашему футболу не указ, а президентские полномочия Мутко, на всякий случай, истекут лишь в сентябре 2020 года.

Сложно представить, чтобы дипломатичный Алаев в этих условиях пошел против течения и организовал свое автономное выдвижение в главы РФС. Если его попросят это сделать — не подведет, история знала куда более слабых зиц-председателей. Но пойти на такое без поддержки, более того, вопреки поддержке, — потерять все, включая должность гендиректора.

Выборы не выиграть — раз, все-таки члены РФС очень чутки к предвыборным ветрам и звонкам. Финансовую часть не потянуть — два. Что бывает с пошедшими против течения, все видели на примере Николая Толстых, и Алаев тот урок хорошо усвоил.

Так зачем ему, несмотря на достойную работу, шатать под собой табурет? Возраст позволяет — лучше переждать. Да и гендиректорство — не улицу мести вокруг «Пятерочки».

А без Алаева кандидатов, и это не секрет, двое: Виталий Мутко и Александр Дюков.

Вот пассаж Воробьева, касающийся обоих.

— Что думаете о Мутко с Дюковым и о том, что вопрос в пользу одного из них наверняка решится до выборной конференции?

— …и не нами, мягко говоря. Про Дюкова я еще два года назад сказал: человек отличается от многих членов исполкома печатью интеллекта на лице. Помимо преимуществ IQ у него огромный опыт управления «Зенитом» и крупной корпорацией. Более чем достойный кандидат. К Виталию Леонтьевичу у меня тоже теплые чувства, так что пусть победит сильнейший.

***

Непонимание процедуры, с помощью которой РФС вернет себе президента, усложняет задачу, и все же попробуем сделать картину менее туманной силой инсайдов и логики.

Дюков — кандидат с фундаментом. В «Зените» сместился баланс сил, власть на двоих с Сергеем Фурсенко без остатка не делится, а футбольный опыт нажит. Почему бы не реализовать себя в масштабах страны? Политический вес у Дюкова есть, административная поддержка, пусть и не абсолютная, будет обеспечена.

Кроме того, включатся механизмы внутри РФС. Позиция петербургского руководителя по большинству ключевых вопросов в последние годы совпадала с позицией РПЛ (Сергея Прядкина) и заметного ее представителя (Евгения Гинера). Скорее всего, Дюкова на выборах, если до них дойдет дело, поддержит именно этот блок.

Напомню, в 2012 году Прядкин сам выдвигался в президенты РФС, но проиграл выборы Николаю Толстых в связке с Мутко. Не исключено, что теперь роль фронтмена той же платформы будет отведена Дюкову, имеющему ряд имиджевых и аппаратных преимуществ.

К ним стоит отнести финансовый фактор: глава «Газпромнефти» по определению близок к экономическим рычагам и канатам. Сейчас в списке спонсоров и партнеров на сайте РФС не значатся ни «Газпром», ни, к примеру, «Сибур», которым 15 лет руководит Дюков. Денежный fair play для национальных футбольных ассоциаций вводить не планируется, так что финансовые перспективы его потенциального прихода в РФС радужны.

Второй момент: отсутствие препятствий для интеграции Дюкова в международные футбольные структуры. За ним нет допингового и прочего отрицательного бэкграунда, а про имидж и IQ уже сказал Воробьев.

Дело за малым — выдвинуться. Но внеочередные выборы руководителя, напомним, объявляет РФС, который сейчас контролируется не совсем Дюковым и даже совсем не Дюковым. Очередных же выборов надо ждать до осени 2020 года. Не удивлюсь, если нынешняя полупозиция так и доживет до них тихой сапой.

Про кандидата Мутко рассказывать особо не надо — его все знают. Хотя видеть и слышать стали реже. Возможно, мы просто читаем не ту прессу, а в «Строительной газете» экс-министр спорта представлен широко и ярко.

Ряд источников убежден: Мутко очень хочет не то чтобы вернуться, поскольку далеко и не уходил, а официализироваться. Прежде всего, как ни странно, — потому что искренне любит футбол. А также потому, что многое для него сделал и продолжает делать. Передать все просто так кому-то другому, да еще вместе с властью, Мутко не готов. Он поборется.

Затрудняющие факторы:

1. Противодействие МОК и, как следствие, ФИФА и УЕФА. Даже если CAS удовлетворит апелляцию Мутко, на позицию ведущих международных организаций это вряд ли повлияет: апелляция не равна отношению. С другой стороны, чемпионат мира проведен успешно, на членство в комитетах Цюриха и Ньона Мутко не претендует, так что на его деятельность в холодной России мир может просто закрыть глаза.

2. Если Дюков и даже Алаев вправе выдвинуться в президенты общественной организации как общественники, Мутко — человек государственный. Ему требуется соизволение первого лица в стране. В том числе потому, что без согласования на самом верху футбольных начальников у нас в принципе не назначают/выбирают. А первое лицо, говорят, футболизацию Мутко пока не санкционировало. Вице-премьер пытался инициировать встречу по данному вопросу, но аудиенции еще не получил. Без нее он не может начать процедуру выдвижения.

Параллельно развивается другой сюжет. Основной конкурент, по слухам, согласился возглавить РФС на том условии, что не будет вовлечен в шумную предвыборную кампанию с публичными дебатами, дракой за регионы или, прости господи, войной компроматов. Для Дюкова, в ассистенты которого молва делегирует бывшего генерального директора «Зенита» Максима Митрофанова, предпочтительнее сыграть на чистых мячах.

Для Мутко же эта среда привычнее. Он охотно объявил бы о своем выдвижении уже сейчас как раз для того, чтобы вывести Дюкова из зоны комфорта. Но не может, потому что — см. выше.

Таковы, повторяю, слухи. Которых в принципе не может не быть, учитывая откровенную запущенность ситуации. Не проверял, но почти уверен: аналогов тому, чтобы национальная футбольная ассоциация год жила без президента, причем успешно жила, в мире не было.

Существует и еще один осложняющий фактор, общий для обоих претендентов, — совмещение постов.

Ясно, что ни Мутко, ни Дюков с приходом в РФС не откажутся от должностей в правительстве и корпорациях. (Алаеву отказываться не надо, у него нет второй работы, но он, как уже было сказано, вряд ли пройдет другие фильтры.) И если мы категорически отвергаем совмещение в тренерстве, не очень понятно, почему стоит считать его полезным в работе руководителя.

Своим мнением на этот счет в интервью корреспонденту «Матч ТВ» Константину Столбовскому поделился многолетний глава отечественного футбола, а ныне почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

— Многие считают, что нынешняя ситуация в РФС называется безвластием. Кто у нас исполняет функции президента РФС, почему избранный президент находится в тени, будут ли выборы, нужны ли они, кто кандидаты? На все эти вопросы, по сути дела, сейчас нет ответов.

— Меня тоже заботит эта ситуация, потому что я все-таки 26 лет был во главе советского и российского футбола, а до этого 5 лет во главе хоккея. Прекрасно понимаю, что такое централизованное управление, профессиональная ответственность. И едва заходил разговор о совмещении должностей, я всегда категорически выступал против. Тем более в настолько значимых видах спорта.

По опыту знаю: руководитель организации должен 24 часа в сутки заниматься только одним делом. Поэтому всеми законными способами отстаивал и укреплял принципы единовластия. Не единовластия человека, а единовластия организации. Глава обязан присутствовать на всех совещаниях и мероприятиях, чувствовать, что происходит. Это очень тонкие, сложные механизмы. Здесь быть надо начеку, чтобы не развалить созданное годами. А когда президент совместитель, у него просто не хватает времени на то, чтобы во все вникать.

— Этой нехватке времени уже не один год. И впереди — еще два, если по закону. Ситуацию надо корректировать? Должна быть инициатива о выдвижении другого кандидата?

— Тоже об этом много думал. Ведь какая картина сейчас сложилась? Когда Мутко стал министром спорта и одновременно президентом РФС, был сделан колоссальный рывок, колоссальный просто, по созданию материально-спортивной базы для футбола. Такого никогда не было и, наверное, не произошло бы, если бы не совмещение. Построено огромное количество полей, я думаю, около пятисот, разных размеров. Возведено с десяток манежей, были организованы центры подготовки сборных команд, что невозможно было бы сделать в таком масштабе и так оперативно, не совмещай Мутко две должности.

— Государственную и общественную.

— Да. Вот здесь это все на пользу. Другое дело, что, конечно, не доходили руки до деталей. Была же хорошая идея с созданием межрегиональных футбольных центров, как в Германии. Заключили с ними договор, получили всю информацию, методики, штат. Нужно было только реализовывать. А для этого требовалось заниматься проблемой каждый день, что не всегда удавалось. Так что у совмещения есть как плюсы, так и отдельные нестыковки с недостатками.

Сейчас президент добровольно и временно сложил с себя полномочия. Не знаю, каково его влияние на процессы, которые происходят в РФС. Понятно, что в каких-то ключевых моментах, с назначением тренера, допустим, он принимал решение. И сделал правильный выбор. Мутко в теме, в этом у меня сомнений нет. Человек профессионально подготовлен к ведению всех футбольных заседаний, глубоко владеет ситуацией.

В этой связи у меня некое раздвоение. Совмещение дает возможность привлекать спонсоров. Хотя они директивно не утверждаются, а работают на коммерческих условиях, все мы прекрасно знаем — не будь руководителя такого ранга, вряд ли спонсоры пришли бы. Получается дилемма: можно иметь хорошего руководителя, разбирающегося в футболе и умеющего им управлять, но не имеющего нигде никакого авторитета. В то же время плохо, когда человек имеет высокую государственную должность и потому не в состоянии каждый день работать над развитием футбола.

Но сегодня баланс вроде бы есть. Алаев прекрасно справляется со своими обязанностями, он чисто футбольный менеджер, Мутко же обеспечивает общий контроль и финансирование.

— А международный статус при этом делегирован Алексею Сорокину.

— Он не делегирован. Это отдельная тема, потому что все-таки в совете ФИФА и исполкоме УЕФА должен быть человек, работающий в федерации. Так прописано в документах. Но я не к тому, что Сорокина надо сейчас избирать главой РФС.

— Почему нет?

— Это дело не мое. Я просто говорю, что международный авторитет у него высокий, но нет никакого авторитета у нас в стране. А вообще не очень тактично с моей стороны говорить о выдвижении каких-то кандидатур. Я законник, прекрасно понимаю, что есть избранный президент. Он на вполне легальных основаниях попросил временно приостановить полномочия. Исполком поддержал. И сегодня говорить о том, что пора выдвигать кого-то… Я по этому поводу выступил, когда начали фамилии какие-то звучать. Говорю, у нас же целая процедура есть. Обсуждения, выдвижения, избрания — только если действующий президент заявит об уходе с должности.

— На очередной конференции РФС возможна ситуация, если не последует инициативы Мутко о сложении полномочий, найти другие пути сдвинуть с мертвой точки эту историю?

— Только исполком может решить. Больше никто.

— Скажите честно — глобально все решается ТАМ? Или все-таки на профессиональном уровне?

— Конечно, решается все в Кремле. Во всяком случае, в данной ситуации. Часто бывает, что есть кандидат от власти, будем так это называть. И когда Фурсенко избирали, он тоже был кандидатом от власти, потом Мутко пришел опять. Это не значит, что человек будет обязательно избран, но определенное преимущество он, конечно, имеет. Мне кажется, когда Толстых был избран, какая-то возникла сумятица. Не было никаких кандидатов от власти и внятной позиции власти. Толстых выиграл выборы.

Сегодня для меня сложная ситуация. Я, конечно, не варюсь каждый день в проблемах РФС, не очень глубоко знаю, что здесь происходит, но вижу, что департаменты работают, люди трудятся, 20 сборных команд играют. Сказать, что работа РФС парализована, абсолютно нельзя.

***

Надо признать, ситуация сложная не только для Колоскова. Государство хочет тотального контроля, но одновременно погружает в столбняк. Невозможно понять, не только какой кандидат лучше, но и нужен ли вообще президент РФС. Есть в этом, согласитесь, что-то уникальное и сермяжное. Наше, исконно русское.

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Василий Пономарев, РИА Новости/Сергей Гунеев, РИА Новости/Виталий Белоусов, globallookpress.com, Елена Разина, РИА Новости/Григорий Сысоев,