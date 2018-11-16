Теперь знаем, как делать не надо. 5 главных выводов по матчу c Германией

Но, если честно, не все так печально.

2018-11-16T10:46:02+03:00 Но, если честно, не все так печально.

Все не так плохо

Счет полностью по делу, но, пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Ничего страшного не случилось. Давайте относиться к произошедшему проще. Это был очередной контрольный матч с проверкой связок и новых людей. Как итог — есть пища для размышлений. Все, как любит Черчесов.

Такое уже случалось накануне ЧМ-2018 в «товарняках» с Бразилией и Францией. Что было дальше — все знают. Единственное, что печалит — трудно вспомнить, когда наша сборная пропускала три в первом тайме. А это, как говорится, звоночек.

Современная сборная России — заложница всего того, что случилось на чемпионате мира. В первую очередь — заложница собственной харизмы, которую формировали личности.

Сейчас нет Акинфеева, Игнашевича, получили травмы Дзюба, Головин, Черышев, Фернандес. Единственная глобальная претензия, которую можно предъявить команде Черчесова в Лейпциге — блеснувших хоть чем-то футболистов было ровно ноль. А ведь этой команде, опять же, если мыслить глобально, скоро (тьфу-тьфу) играть на Евро-2020. Хотелось бы посмотреть на Чалова, выходящего, например, вместо Ари. Но эти «хотелки» сильно отдают надоевшими разговорами о натурализации.

Без Фернандеса — тоска

Но куда же без них? Прав был Андрей Талалаев, говоря: «Пусть критики натурализации посмотрят, как сборная сыграет с Германией без Фернандеса». Марио не стало, и наш правый фланг был молчалив в атаке, как придорожный камень. А для всех гостей штрафная Лунева выглядела безотказницей, как барменша в пятничную ночь. При том, что никакая альтернатива Фернандесу из недр РПЛ ключом не бьет. Это печально.

И дело вовсе не в Набабкине, он все-таки играл против Сане. Выйди Игнатьев — ничего не изменилось бы. Даже, может быть, стало еще хуже.

Тут другая штука — много лет мы поддерживали идею лимита на легионеров, полагая, что российские футболисты, с гарантией на место в старте, будут так же гарантированно прогрессировать. В результате боремся за Евро-2020, имея в составе Гилерме, Нойштедтера, Рауша, Ари. Не подумайте дурного, наоборот, респект этим парням. Тройке полевых — за моменты в матче с немцами, а Гиле — за Лигу Наций.

Но вернемся к правому флангу и его обороне. А именно — будем покорно ждать Марио. И возможно, после первенства континента, отметив затем 15-летие лимита, наконец отменим его.

Центр обороны — так делать не надо

Теперь о защите в целом. Естественно, в официальных играх Черчесов никогда бы не оставил Набабкина, Нойштедтера и Джикию три в три с Сане, Вернером и Гнабри. Это самоубийство. Но приятно, что с Германией мы сыграли с четырьмя защитниками, хотя напрашивался более оборонительный вариант.

В старте могли выйти, например, Нойштедтер, Джикия и Кудряшов, плюс на флангах — Набабкин с Раушем. Это смотрелось бы куда логичнее. Но так как немцы тоже экспериментировали с составом, смысла зарубать собственные эксперименты не было.

По крайней мере мы теперь знаем, как делать не надо. В ближайшее время — так точно.

Джикия, показалось, одной ногой застрял в «Спартаке», а именно — заканчивал матч с «Уфой». Перед вторым голом Рюдигер о чем-то с улыбкой говорил Нойштедтеру, а через мгновение выполнил скидку на Зюле. Хочется сказать: «Как же так Роман? Вас дезориентируют шуточки соперника? Тогда что было бы, играй мы против сборной КВН?». Ну, а если серьезно, все причастные к обороне ворот Лунева были «хороши».

Хочется верить, что всему виной:

А) Товарищеский статус матча и, как следствие, недонастрой.

Б) Все-таки мы привыкли играть от соперника. А он на этот раз удивил — прежде всего составом и схемами. Сила штаба Черчесова в способности анализировать оппонентов, разбирать их на 200%. А в Лейпциге был показательный момент, когда старший тренер при счете 0:2 подозвал ассистента-Ромащенко, и тот, кажется, уже не знал, как вырулить из ситуации.

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С Ари веселее

А теперь мало, но о приятном. Бразилец недавно получивший паспорт РФ, обнадежил. Дал понять, что в нападении есть варианты, помимо «загрузки на столба». За первые 55 минут окрепло чувство, что Ари не потерял игровой контакт с Алексеем Миранчуком, с Газинским, разумеется, «на связи». А когда форвард «Краснодара» вместе с Ионовым выбегал в атаки, скорости просто зашкаливали. Но потом вышел Заболотный, и все встало на свои места.

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До этого Ари классно цеплялся за мячи и при первой же возможности старался угрожать воротам. Обычно издалека у нас не боясь бьют только Головин и Черышев, так что новый человек — не из робких, и это плюс. Правда, эмоции, кажется, переполняли. Немного перегорел Арикленес Феррейрович. Но с ним было весело, это факт.

Да, серьезной остроты атакующий модуль сборной России в Лейпциге не создал. Но то, что над таким сочетанием можно еще поработать — это к гадалке не ходи.

Трибуны и Рауш — что это было?

Мы как-то привыкли, что на «фанатках» в России может произойти все, что угодно. Длительная обструкция собственных игроков или оскорбление руководства, за которое платит штрафы именно клуб. Как бы все это ни было дико, погружаясь в ситуацию, можешь многие явления понять.

Но вот, что необъяснимо — зачем болельщики в Лейпциге закидали бумажками Рауша. Причем сделали это в товарищеском матче. Спрашивается: «От вас что, Тони Кроос убежал играть в сборную Польши? Или верный Марко Ройс, например? И останься Рауш в Германии, он что, был бы железным игроком основы?» Ну бред же.

Почему-то бразильские СМИ всю неделю радовались за Ари, как в свое время радовались и за Гилерме. Уверен, играй бы мы с Бразилией у них дома, наших футболистов бы встретили с теплом. А тут — дичь какая-то. Пускай и бумажная.

Товарищеский матч

Германия — Россия — 3:0 (3:0)

Голы: Зане, 8 (ВИДЕО). Зюле, 25 (ВИДЕО). Гнабри, 40 (ВИДЕО)

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