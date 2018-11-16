Черчесов весел и самокритичен после разгрома. Это важнее, чем счет

Россия проиграла Германии в Лейпциге 0:3.

2018-11-16T02:05:43+03:00 Россия проиграла Германии в Лейпциге 0:3.

«Россия снова играет на том же уровне, что и в 2008-м. Русские игроки очень дисциплинированны, агрессивны в обороне и опасны на контратаках. Очевидно влияние на команду главного тренера». Как вы догадались, Йоахим Лев сказал это накануне матча с Россией, ставшего для него 170-м во главе сборной Германии.

Пару дней назад в кассах оставалась почти треть билетов, и походы немецких игроков в лейпцигскую школу и на тренировку детской команды не решили проблему. По немецким меркам пустых мест было дико много. Я, правда, уверен, что в скором времени кризис в отношениях сборной и болельщиков будет преодолен — и преодоление игрового кризиса этому активно поспособствует.

Первой жертвой игрового преодоления стала наша сборная. Потеряв из-за травмы Ройса и дав отдохнуть Кросу, Лев выставил состав, в котором только два человека (Нойер и Хектор) старше 25 лет. Трибуны встретили немецкую молодежь холодно. В первые минуты на весь стадион гремело «Россия, Россия!», а на трибунах висели не только бело-сине-красные флаги, но и имперский, и даже динамовский.

Оживил немецких болельщиков быстрый гол Лероя Сане, которого упустил споткнувшийся Нойштедтер. Гол вырос из активности другого воспитанника «Шальке» Тило Керера, который обвел на фланге Константина Рауша и перевел мяч Гнабри, отдавшему голевой пас.

После этого российские болельщики забили в барабаны и запели: «Мы приехали, чтобы победить!» На 15-й минуте Нойштедтер спас нас от второго гола, когда Зюле пасом через полполя вывел на удар Гнабри, но немцы играли так страстно и резво, что забили в итоге и второй, и третий.

«В первом тайме мы не были готовы к скоростям немцев. Говорили на эту тему вчера и сегодня на установке. Это нас подвело, — признал Черчесов. — Немцы начали агрессивнее — наверно, последние результаты их разозлили. Нас же последние результаты, напротив, успокоили. Мы начали матч не скажу вальяжно, но спокойно. Те скорости, которые предложили немцы, предопределили их превосходство».

Счет 3:0 так взбодрил немецких болельщиков, что за минуту до перерыва они закидали скомканной бумагой и самолетиками Константина Рауша.

О том, что происходило дальше, рассказал Черчесов: «Если вы думаете, что в перерыве я кричал, то это не так. После 0:3 критика не требуется, потому что игроки и сами знают, что сыграли не лучшим образом. Им требовалась помощь в том, как лучше взаимодействовать, и мы дали им эти подсказки».

Второй тайм начался веселее: Антон Миранчук запрессинговал двух немцев, отвоевал мяч для Ионова, а тот изящно разобрался с Рюдигером, но пробил мимо. С трибун донеслось: «Хоп, давай, давай, доминируй, унижай», но наши не прислушались. Серия замен усыпила игру, и болельщикам пришлось развлекаться без поддержки футболистов.

Сначала болельщики запустили волну. Руки вскидывали даже те, кто держал пиво, что добавляло волне брызг. Потом все вокруг стали запускать бумажные самолетики, а на последней минуте основного времени на поле выбежал болельщик с российским флагом. Он попытался обнять Джонатана Та, но, не дождавшись взаимности, побежал к Нойеру. Когда оставалась пара метров, болельщик поскользнулся и упал к ногам вратаря. Это дало повод для вопроса немецкой журналистки:

«Как повлияло на игру, что на поле выбежал болельщик с российским флагом? Как отнеслись к тому, что он упал на колени перед Нойером?» — «Женщины могут ввести мужчину в заблуждение своим вопросом, — сказал Черчесов. — Это вам идеально удалось. Если бы он упал на колени перед женщиной, вы бы этот вопрос не задали. Не знаю, перед кем он упал на колени, но надеюсь, он ему не руку и сердце предложил».

Россия крупно проиграла, но Черчесов шутил, подробно и самокритично отвечал на вопросы и не грубил журналистам. Еще год назад это было немыслимо.

Товарищеский матч

Германия — Россия — 3:0 (3:0)

Голы: Зане, 8 (ВИДЕО). Зюле, 25 (ВИДЕО). Гнабри, 40 (ВИДЕО)

Комментарии после матча:

Константин Рауш: «Знал, что в меня могут что-то кинуть. Ничего, кроме бумажек не прилетело»

Ари: «Рад, что меня позвали в сборную, но это был не лучший матч»

Станислав Черчесов: «Мы не ищем оправданий — главное, сделать выводы»

Роман Нойштедтер: «Не сразу поняли, куда бежать и кого закрывать»

Алексей Ионов: «Все началось с того, что мы не вошли в игру»