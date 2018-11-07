ЦСКА – «Рома». Юношеская лига УЕФА. Онлайн и лучшие моменты
Фото: © ПФК ЦСКА
Трансляция матча Юношеской лиги УЕФА!
Футбол. Юношеская Лига УЕФА. ЦСКА – Рома
- Молодежный состав армейцев неудачно проводит текущий турнир, замыкая квартет с одним набранным очком после трех проведенных матчей.
- Впрочем, отставание от второго места, на котором располагается «Виктория» лишь три очка, а от сегодняшнего соперника «Ромы» — всего два.
- Очевидно, что судьба подопечных Аксенова в их руках и победа сегодня н заметно улучшит положение в группе.
- Неделю назад соперники встречались между собой в Риме и тогда успех сопутствовал хозяевам.
Статистика и текстовая трансляция
Лучшие моменты
Конюхов в одном из эпизодов повредил руку и не может продолжить матч.
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