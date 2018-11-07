ЦСКА – «Рома», Роналду против «МЮ» и Россия – США на песке. Все трансляции среды

Гид по всем трансляциям 7 ноября.

2018-11-07T09:00:48+03:00 Гид по всем трансляциям 7 ноября.

06:00* Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия. Россия (U-20) – Канада WHL. 2-й матч

В первом матче российским хоккеистам не хватило совсем чуть-чуть – 1:2. Получится ли сравнять счет в Суперсерии уже 7 ноября?

Прямая трансляция на matchtv.ru и телеканале «Матч ТВ»

13:55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА. ЦСКА – «Рома»

Встречаются последняя и первая команды группы. Несмотря на это, юные армейцы готовы дать бой дома.

Прямая трансляция на matchtv.ru и телеканале «Матч ТВ»

15:10 Пляжынй футбол. Межконтинентальный кубок. Египет – Бразилия

Не упусти возможность увидеть в деле кудесников мяча.

Прямая трансляция на matchtv.ru и телеканале «Матч! Игра»

15:30 Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. Мужчины. 96 кг

Предыдущий день подарил России первую медаль после дисквалификации ФТАР. Ждем новых наград в среду?

Прямая трансляция на matchtv.ru и телеканале «Матч! Арена»

16:25 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Испания – ОАЭ

Еще одна трансляция, где можно насладиться красотой игры. Ну, как минимум одной из команд.

Прямая трансляция на matchtv.ru и телеканале «Матч! Игра»

17:40 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Россия – США

Насладились? Пришло время поболеть за наших. Вывеска – яркая.

Прямая трансляция на matchtv.ru и телеканале «Матч ТВ»

17:55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Ювентус» – «Манчестер Юнайтед»

Лидеры группы встретятся в Италии. «Юве» предстоит реабилитироваться за разгром на выезде (1:4).

Прямая трансляция на matchtv.ru (₽) и телеканале «Матч! Футбол 2»

17:55 Плавание. Чемпионат России (25 м)

Любитель водных видов спорта, у нас есть кое-что интересное и для тебя!

Прямая трансляция на matchtv.ru и телеканале «Матч! Наш Спорт»

18:00 Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. Женщины. 76 кг

В Ашхабаде продолжается чемпионат мира. Мы подробно писали о нем тут , но лучше все-таки смотреть эфир.

Прямая трансляция на matchtv.ru и телеканале «Матч! Арена»

18:55 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. УНИКС – «Морнар»

У казанцев хорошая домашняя статистика в этом розыгрыше турнира: 3 матча – 3 победы. Черногорцы – не тот соперник, на котором стоит останавливаться.

Прямая трансляция на matchtv.ru и телеканале «Матч! Игра»

19:55 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. «Локомотив-Кубань» – «Арка Гдыня»

Краснодарцы уступили в прошлом туре и наверняка захотят поскорее вновь начать победную серию.

Прямая трансляция на matchtv.ru и телеканале «Матч! Наш Спорт»

20:00 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА – «Рома»

Главный матч дня для российских болельщиков. Да, римляне сильны. Да, в Италии был разгром. Но дома ЦСКА способен на все. «Реал» подтвердит.

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20:40 Футбол. Лига чемпионов. «Валенсия» – «Янг Бойз»

Команда Дениса Черышева сохраняет шансы на выход в плей-офф, но для этого нужно уверенно разбираться с гостями из Швейцарии. Правда, россиянин тут не поможет. Он продолжает восстановление после травмы и не попал в заявку.

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22:45 Футбол. Лига чемпионов on-line. Лучшие моменты всех матчей в прямом эфире

Как обычно, даем возможность наблюдать за всеми матчами дня разом в режиме онлайн. Для самых ненасытных футболом.

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22:50 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» – АЕК

У «Баварии» куча внешних и внутренних проблем в этом сезоне. Если мюнхенцы соберутся и выплеснут всю злость, гостям можно только посочувствовать.

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22:50 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус» – «Манчестер Юнайтед»

«Юве» уверенно возглавляет группу и продолжит это делать даже в случае поражения. Но о таком результате нельзя и думать, когда у тебя в составе – сам Криштиану Роналду. Португалец против одного из своих бывших клубов – это всегда интересно.

Прямая трансляция на matchtv.ru и телеканале «Матч ТВ»

22:50 Футбол. Лига чемпионов. «Виктория» – «Реал»

Под руководством Лопетеги мадридцы не без труда дожали чехов дома – 2:1. Как будет после ухода экс-тренера сборной Испании?

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22:50 Футбол. Лига чемпионов. «Бенфика» – «Аякс»

Два клуба с потрясающими детско-юношескими футбольными школами. Парад молодых талантов.

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22:50 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Шахтер»

«Горняки», конечно, хотели бы отомстить «Сити» за домашние 0:3. Но в Манчестере, против безжалостной команды Гвардиолы… Будет непросто.

Прямая трансляция на matchtv.ru (₽) и телеканале «Матч! Футбол 2»

22:50 Футбол. Лига чемпионов. «Лион» – «Хоффенхайм»

В прошлом матче команды забили шесть (3:3) голов и могут повторить нечто подобное вновь. Эксклюзив matchtv.ru – покажем только мы!

Прямая трансляция эксклюзивно на matchtv.ru

* –время везде московское.

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко, ПФК ЦСКА, Getty Images, Getty Images, Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru, РИА Новости/Владимир Астапкович, Laurence Griffiths / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, БК УНИКС Казань, РИА Новости/Рамиль Ситдиков, globallookpress.com, Matthias Hangst / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, globallookpress.com, David Ramos / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Matthew Lewis / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru