Стартовал чемпионат мира по тяжелой атлетике. Сколько спортсменов поймают на допинге в этот раз?

Размышления о самом неоднозначном турнире осени 2018 года.

2018-11-06T09:13:15+03:00 Размышления о самом неоднозначном турнире осени 2018 года.

1 ноября в Ашхабаде стартовал чемпионат мира по тяжелой атлетике. Чемпионат знаковый для сборной России, которая долгое по меркам спорта время – с 2015 года – была отлучена от международных турниров. Мы пропустили три полноценных сезона, один из них был олимпийским. И вот – возвращение.

Очень сложно, конечно, писать о том, что российская тяжелая атлетика очистилась, переродилась и теперь являет собой совсем другое зрелище, когда за день до начала турнира, 31 октября, РУСАДА опубликовало информацию о дисквалификации четырех тяжелоатлетов, трех парней и одной девушки, каждого на четыре года.

Еще более сложно это делать после того, как 3 ноября в Москве Сергей Португалов прочел лекцию «Недопинговые программы фармакологического обеспечения спортсменов» для аудитории силовых видов спорта. Тем, кто забыл, напомню – доктор Португалов пожизненно отстранен IAAF от работы с легкоатлетами именно за допинговые программы, к которым, исходя из многочисленных свидетельств, имел самое непосредственное отношение.

Непросто верить в чистоту тяжелой атлетики не только в России. Достаточно посмотреть заявочные веса на стартовавшем ЧМ, чтобы понять: лучшие результаты имеют представители стран, где допинг-контроль, скажем так, затруднен. Например, Северной Кореи, куда просто так, внезапно, с проверкой не приедешь. А приехав – можешь и не уехать обратно.

О проблемах тяжелой атлетики говорят цифры: в 2017 году этот вид занимал четвертое место в мире по абсолютному количеству положительных проб (155) и третье – по относительному: 1,5% от общего числа собранных образцов содержали следы допинга. А если брать эти два показателя комплексно, то тяжелая атлетика – безусловный мировой лидер.

Назад, в 1984-й

Выхода из ситуации особо нет, да и сам вид его не ищет, судя по всему. Конечно, делаются громкие заявления, проводятся образовательные программы, но есть простые реалии – календарь выступлений. Вместо того чтобы как представители легкоатлетических метаний постоянно участвовать на коммерческих турнирах по всему миру, сдавать там допинг-контроль и демонстрировать всегдашнюю чистоту, тяжелоатлеты предпочитают старую добрую схему из восьмидесятых: «сидим дома, никуда не ездим, готовимся точечно к одному-двум стартам в сезоне».

Дело усугубляется популярностью вида спорта, которая находится около нулевых значений. Вид проигрывает в зрелищности разнообразным силовым экстримам, где люди таскают шины от грузовика, бревна или что поэкзотичнее. Строго говоря, вид интересен только одним: через два года на Олимпиаде в Токио тяжелоатлеты разыграют 14 комплектов наград, по семь у мужчин и женщин. Это серьезно. И именно это делает тяжелую атлетику одним из самых выгодных с точки зрения развития видов спорта для стран, которые вступают в гонку за общекомандный зачет. Ну, или хотят использовать спортивные достижения для внутренней пропаганды.

Вперед, к 2020-му

Проблему тяжелой атлетики пытались решить по-разному. Сначала, чтобы не дразнить спортсменов мировыми рекордами, установленными в стероидную эру, меняли весовые категории, таким образом обнуляя актуальные достижения, делая их историческими. Но это не слишком помогало. В каждую эпоху находилась какая-нибудь страна, будь то Болгария, Иран или бывшие южные республики СССР, которая создавала для своих атлетов тепличные с точки зрения допинг-контроля условия, и те моментально взвинчивали планку результатов в новом весе до звезд. Все возвращалось на круги своя.

Ситуация серьезно обострилась после шокирующих итогов перепроверок Олимпиад 2008 и 2012 годов. Благодаря использованию новых методик определения допинга своих наград лишились в общей сложности 16 медалистов Пекина и 19 – Лондона. Ох, не то явление назвали звездопадом.

Усложнила все узкая география: 34 пойманных атлета представляли всего девять государств, семь из которых являлись республиками бывшего СССР: Россия (9), Казахстан (7), Белоруссия (5), Украина (3), Армения (2), Молдавия (2), Азербайджан (1). За пределами постсоветского пространства оказались лишь Китай (3) и Турция (2). И это еще путем многолетних санкций как-то удалось усмирить Болгарию – главного поставщика допинговых скандалов на рубеже веков. В результате несколько национальных федераций, в том числе российская, были на время отстранены от участия в международных турнирах. И вот как раз сейчас Россия выходит из этого отстранения.

Посчитав убытки и имиджевые потери, Международная федерация тяжелой атлетики задумалась и в качестве дополнительной меры предложила сокращать олимпийские квоты для стран, где проблема допинга стоит наиболее остро. Поэтому Россия, Казахстан, Азербайджан, Армения и Белоруссия получили в Токио только по две квоты (один мужчина и одна женщина). И это еще хороший вариант, МОК рассматривался сценарий полного исключения вида из олимпийской программы, но организацию удалось убедить, что это будет излишней мерой.

Реалии 2018-го

Первые золотые медали на ЧМ в Ашхабаде уже разыграны. Их взяли представители Китая, Таиланда, Индонезии, Тайваня, Египта и Северной Кореи, наций традиционно успешных в сверхлегких и легких весовых категориях, выступающих в первые дни турнира. Россия привезла в столицу Туркмении 20 спортсменов, по 10 мужчин и женщин. Наивысшие шансы имеют представители самых тяжелых весовых категорий – Татьяна Каширина и Руслан Албегов.

И все-таки, глядя на этот турнир, который «Матч ТВ» будет показывать на сайте в полном объеме, нельзя отделаться от мысли, что интриги в тяжелой атлетике две: первая – кто выиграет, а вторая – кого позже поймают. Слишком уж приучили нас к этому представители этого вида спорта, классического, базового в программе Олимпиад.

Секция тяжелой атлетики – наверное, одно из немногих мест, где вас научат правильно работать с весом и не будут кормить красивыми рекламными фото фитнес-моделей. Именно этот вид до сих пор сохранил понимание правильности движений, а не просто ора погромче и жимовой майки потуже. Наблюдать за тренировками и выступлением тяжелоатлетов запредельно интересно. Вес – не человек. Вес не болеет, не травмируется, не перегорает перед стартом. Подход к предельному весу – это вызов всем слабостям, комплексам, девиациям и страхам каждого конкретного спортсмена. Борьбой с собой, а не с весом, интересна тяжелая атлетика. И именно поэтому ее нужно смотреть, невзирая на скандальный шлейф.

Фото: РИА Новости/Саид Царнаев, Андрей Голованов и Сергей Киврин

Трансляции на сайте и канале «Матч! Арена» + заявка российской команды

6 ноября

15:30 Женщины. до 71 кг (Анастасия Романова)

18:00 Мужчины. до 89 кг (Артем Окулов, Георгий Сидаков)

7 ноября

15:30 Мужчины. до 96 кг (Егор Климонов)

18:00 Женщины. до 76 кг

8 ноября

15:30 Женщины. до 81 кг

18:00 Мужчины. до 102 кг (Максим Шейко)

9 ноября

15:30 Мужчины. до 109 кг (Родион Бочков)

18:00 Женщины. до 87 кг (Ксения Пасхина, Диана Мстиева)

10 ноября

12:30 Женщины. свыше 87 кг (Татьяна Каширина)

15:30 Мужчины. свыше 109 кг (Руслан Албегов)