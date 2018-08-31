Почему ЦСКА не купил Дугласа Косту и Левандовского. Инсайды футбольного скаута

РПЛ Новости Видео Трансляции МАТЧ ПРЕМЬЕР Прямой эфир Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт все
Темы
Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг HYPEMETER Фитнес Голый спорт
live
09:00 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. "Уфа" (Россия) - "Рейнджерс" (Шотландия) [0+]
09:00
Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. "Уфа" (Россия) - "Рейнджерс" (Шотландия) [0+]
11:00
Новости.
11:05
Все на Матч!.
11:30
Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. "Мольде" (Норвегия) - "Зенит" (Россия) [0+]
13:30
Новости.
13:35
Все на футбол!.
14:00
Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка группового этапа. Прямая трансляция из Монако.
14:20
Все на футбол!.
14:40
Новости.
14:50
КХЛ. Разогрев. [12+]
15:10
Все на Матч!.
15:55
Формула-1. Гран-при Италии. Свободная практика. Прямая трансляция.
17:30
Новости.
17:35
Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. "Бешикташ" (Турция) - "Партизан" (Сербия) [0+]
19:35
Все на Матч!.
20:20
Новости.
20:25
Все на футбол! Афиша. [12+]
21:25
Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция. "Милан" - "Рома"
23:25
Все на Матч!.
00:00
Сезон побед. [16+]
02:00
Футбол. Чемпионат Испании. "Вильярреал" - "Жирона" [0+]
03:50
Человек внутри. [16+]
05:35
UFC. Главный поединок. В. Шевченко - Х. Холм [16+]
06:30
Вся правда про.... [12+]
07:00
Все на Матч! События недели. [12+]
07:30
Смертельная игра. [16+]
09:25
Новости.
09:30
КХЛ. Разогрев. [12+]
РПЛ
Новости
Видео
Трансляции
МАТЧ ПРЕМЬЕР
Прямой эфир
Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт все
Темы
Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг HYPEMETER Фитнес Голый спорт
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы

Почему ЦСКА не купил Дугласа Косту и Левандовского. Инсайды футбольного скаута

Денис Романцов
09:05
Почему ЦСКА не купил Дугласа Косту и Левандовского. Инсайды футбольного скаута
Огромное интервью о трансферах ЦСКА, переписанных игроках, легендарном фальшивомонетчике и Евгении Гинере.

Экс-игрок «Легии» и «Динамо» (Ставрополь) Сергей Шестаков стал скаутом ЦСКА в 2007-м и проработал в этой роли четыре года, первым разглядев Расмуса Эльма. В том числе по рекомендации Шестакова покупались Дзагоев, Тошич, Думбия, Нецид. В ЦСКА Сергей начинал юношеским тренером. В команде 1987 года рождения тренировал Сослана Джанаева.

- Когда я пришел, Сос являлся третьим вратарем. Первым был высокий, длиннорукий Артем Горлов, а вторым - Петр Устинов. Артем не стал профессионалом, выбрал учебу и тренирует сейчас где-то в Подмосковье, Устинов играет в «Торпедо», а Джанаев за счет неуемного желания дорос до «Спартака» и сборной.

- Как строилась ваша работа, когда вы стали скаутом ЦСКА?

- Пример: после продажи Жиркова в «Челси» нам сказали: «Ребята, нужно пять кандидатов на место левого полузащитника». Мы уже были к этому готовы. Из нашего списка выбирал тренер. Дальше решало руководство.

- Кто был в списке кроме Марка Гонсалеса?

- Помню Ройстона Дренте из «Реала» и Мишела Бастоса из «Лилля». Первый - скандалист, играл потом в «Алании» Газзаева. А второго изучали очень долго: пересмотрели немерено дисков (в 2009 году еще не было специальных программ для скаутинга) - я это запомнил, потому что, глядя матчи «Лилля», мы восхитились 18-летним зверюгой Эденом Азаром, но нам был нужен именно левый фланговый полузащитник.

- Почему выбрали травматичного Гонсалеса?

- Пришли к выводу, что его травмы - игровые, не связанные с физиологией. То головами столкнулся с соперником, то получил по ногам. Другое дело, что он и в России регулярно получал игровые травмы. Видимо, карма.

Тогда решили рискнуть. Причем дважды, потому что было правило: не брать игроков, побывавших в топ-клубе. А Гонсалес до нас уже играл в «Ливерпуле».

Зато потом аналогично рискнули с Тошичем, не закрепившимся в «МЮ», и это оправдалось. «МЮ» покупал Тошича вместе с Адемом Льяичем, но тот был слишком молоденький, и его вернули в «Партизан», расписав программу тренировок. Каждые три месяца к Льяичу приезжал тренер «МЮ» и проверял, прибавляет ли тот в физике. Но Льяичу бог дал талант и недодал мозгов. Казино, телки-метелки - завалил пару тестов, и от него отказались.

А Тошич провел в «МЮ» год, здорово проявил себя в аренде в Кельне и понравился нам, показав себя отличным футболистом и человеком.

- Ваше первое задание в роли скаута ЦСКА?

- «Быстро в Оренбург, там такой защитник! Витя, 190 см, левша. За ним уже выезжает «Спартак», нужно торопиться!» Я скорее туда. В аэропорту меня встретил отец этого Вити. Самое сложное было убедить маму. «А зачем ему ехать? Что ему за это будет?» Уговаривал ее всю ночь. К утру нам по факсу прислали контракт. Подписали.

С чувством выполненного долга и с подписанным контрактом я прилетел в Москву. Выспался. Прихожу счастливый в клуб и слышу от спортивного директора Владимира Салькова: «Эта командировка была за твой счет». - «Почему? Я же все сделал». - «Тебе Гинер звонил, а ты не ответил». Во время звонка я был в самолете и физически не мог ответить, а мне хотели сказать, чтобы я остался в Оренбурге и уладил еще какие-то формальности.

Не знаю, почему у Вити потом не получилось в ЦСКА, но любой переезд всегда связан с самостоятельностью переезжающего, а у Вити всем рулила мама.

(196-сантиметровый защитник Виктор Климеев сыграл за дубль ЦСКА 35 матчей, покинул клуб в 2009-м, поиграл в Латвии и Эстонии, а полтора года назад закончил игровую карьеру в любительской команде ДСИ из Комсомольска-на-Амуре и работает сейчас детским тренером в Оренбурге. - «Матч ТВ».)

- Какой еще звонок Гинера запомнился?

- Вернувшись из Бразилии, я поехал на дачу к родственникам в Софрино. Были выходные, я только нырнул в водоем - звонок. Оля, умница-секретарь Гинера, спрашивает: «Сергей, ты в Москве?» - «Нет». - «За сколько доедешь?» - «Полтора часа». - «Ждем».

Родственник на бешеной скорости - как в приключенческом фильме - довез меня до электрички. На Казанском вокзале я прыгнул в такси и чудом успел в офис ЦСКА. Забегаю. Секретарь - мне: «Жди». Я отдышался. Захожу к Гинеру и слышу: «Твое мнение об Эрнанесе?» - «Хороший полузащитник». - «А как он в отборе?» - «Не очень». - «Его же признали лучшим полузащитником Бразилии. Значит, неплохой?» - «Неплохой». - «Ну, все. Свободен».

Разговор продлился две минуты.

Таков порядок. Шеф решает глобальные вопросы, и у него в любой момент могут возникнуть вопросы к сотруднику. Поэтому телефон скаута должен быть включен двадцать четыре часа.

- Когда впервые оказались в Бразилии?

- В 2008 году, когда располневшего Карвалью отдали в аренду. Попал как раз на матч его «Интернасьонала» - смотрел Алекса, перешедшего потом в «Спартак». После игры спустился в раздевалку, представился и попросил позвать Карвалью. Зная, что я из ЦСКА, он подошел с голом торсом - показал, что сбросил вес. Вернувшись в Москву, я рассказал руководителям ЦСКА: «Видел Карвалью - просто красавчик». - «Да ладно. Он же кабан».

Во вторую бразильскую командировку смотрел Рамиреса и Эрнанеса. Рамирес во время матчей не вставал с задницы - подкаты, отборы, борьба. Эрнанес - интеллигент, отдавал суперпасы. Кого выбрать? Думали, думали, думали... Рамиреса купила «Бенфика», а Эрнанеса «Лацио».

- В Аргентине бывали?

- Нет, но про нее тоже есть история. В Москву прилетел аргентинский трансферный магнат Марсело Симонян, и на его презентацию меня отправил гендиректор ЦСКА Роман Бабаев. С Симоняном приехал Антон Евменов, грамотный, цепкий парень. Когда нам понадобился новый селекционер, я посоветовал Антона (через несколько лет Евменов стал спортивным директором ЦСКА. - «Матч ТВ»).

В конце 2009-го мы с Антоном поехали смотреть Марио Фернандеса. Но он тогда не сыграл из-за травмы, зато в составе «Гремио» я увидел Дугласа Косту. Это просто бомба. Я сразу: «Давайте его!» Не убедил. Кроме игровых качеств есть же и трансферная стоимость. За 17-летнего Неймара, который тогда мне понравился меньше Дугласа Косты, заломили девятнадцать миллионов.

Кстати, в том матче, где я заметил Дугласа Косту, соперником «Гремио» был «Палмейрас» Вагнера. Лав начал игру в запасе, а перед перерывом стал разминаться. Но когда закончился первый тайм, два игрока «Палмейраса» (форвард Обина и защитник Маурисио, игравший недавно в «Спартаке») вдруг начали драться, и судья удалил обоих. «Палмейрас» остался вдевятером, и их тренер, конечно, передумал выпускать Вагнера. Но соперник не стал издеваться - Макси Лопес забил один мяч, и на этом «Гремио» успокоился.

В ту же бразильскую поездку, выполнив основную программу, я решил посмотреть одного забивного форварда - в захолустном городе, где, как потом выяснилось, проходил сумасшедший наркотрафик. Сразу почуял: город какой-то хмурый. После игры доехал автобусом до автостанции и заметил суету. На всякий случай забежал в кафе и пристроился около хозяйки. Она кивнула мне: мол, правильно сделал. На улице началась движуха: какая-то умалишенная упала около автобуса, зашумели машины, раздались крики. В общем, зря я туда поехал.

В Бразилии нужно быть осторожным. Шикарный парень (бывший игрок ЦСКА и «Спартака») Леандро Самарони, часто сопровождавший меня, однажды проехал на красный свет. «Почему не затормозил?» - «Нельзя. Выкинут из машины, ограбят и концов не найдешь».

- Самая экстремальная командировка?

- Гана. Кубок Африки-2008. Летел туда в бизнес-классе между двумя огромными негритосками, сжавшими меня с двух сторон. Приземлился. Темнота, людей можно разглядеть только по зубам. Вокруг - шум, гам. Думаю: е-мое. Мне же еще надо в отель добраться живым и здоровым. Решил: выберу самого хилого таксиста - если что, хоть отбиться смогу. Сел к какому-то веселому дрищу. Только отъехали - тормозит перед баром из переплетенных веток. Думаю, ну все, пошел за сообщниками.

А он вернулся еще более веселым. Видимо, курнул. Потом он сделал еще три-четыре остановки. Мы проехали отели, красивые дома. Смотрю: здания вокруг все хуже и хуже. Опять останавливаемся. На этот раз перед угрюмой теткой с восемью детьми. Таксист ей: как проехать к такому-то отелю? Я думаю: мама дорогая, и здесь то же самое.

С горем пополам заселился в трехзвездный отель. Утром проснулся от грохота - человек десять заталкивали в реку огромную лодку, чтобы порыбачить. Я смотрел на этот мрак и думал: по сравнению с Ганой я живу в шикарной стране. Надо это ценить.

- Как в ЦСКА появились Секу Олисе и Сейду Думбия?

- В Секу наш отдел ничего не увидел: ума у него особо не было. Мы были против его приобретения, но активность проявил агент Олисе, и Секу взяли с условием: если заиграет - оставим. Первый матч за дубль Секу играл с огромным желанием. Один момент - просто кино: он выбросил аут и сам же принял мяч. Его подтянули в основу, и, как я понимаю, Секу начал равняться на условия, которые были у Чиди Одиа. Хотя ничего еще для клуба не сделал.

А с Думбия вышел анекдот. Я приехал на матч «Янг Бойз» против «Ксамакса», в котором отметил Брауна Идейе (его потом купило киевское «Динамо»). Думбия был одним из четверки атакующих игроков. Здорово финтил, много забивал, но в одном из эпизодов того матча вывалился с фланга и очень коряво подал с левой ноги. Я написал в отчете, что в технической подготовке есть некоторые пробелы.

Приезжаю в офис ЦСКА. По коридору идет Гинер. Все, как обычно, спрятались, а я не успел. Гинер - мне: «Некоторые пробелы?!» - «Леннорыч, ну, не выпилил он подачу с левой». - «Да это же Думбия, он забивает по 20-25 голов!» В общем, получил я тогда по первое число.

- Ваша первая заграничная поездка в роли скаута?

- Греция. Турнир девятнадцатилетних. У хорватов никто особо не понравился, у греков отметил защитника Пападопулоса и форварда Митроглу, а про шведов, занявших последнее место, я расписал целую простыню: про левого защитника Ольссона, нападающего Тойвонена и хавбека Эльма. Гинер сказал: «Ну и что ты мне привез? Надо же понимать, о чем они думают. Хотят они к нам или нет». Шведы же тогда в Россию не ехали.

Я отправился в Швецию - смотреть «Кальмар», где играли Расмус Эльм и два его брата. Вернувшись, повторил: надо брать. Тогда не уговорил, но через несколько лет Эльм перешел в ЦСКА. Уже из Голландии. В этой стране - также по Хонде и Мусе - ЦСКА консультировался с Йелле Гусом, ранее работавшим в клубе.

- Каких нападающих смотрели?

- В Базеле просматривал Эрена Дердийока. Чтобы взять протокол, пришлось продираться сквозь болельщиков. В итоге я был весь в пиве. В гостиницу возвращался на трамвае: в пути он резко затормозил, и пьяные болельщики посыпались как горох. При этом - никакой агрессии. У швейцарцев вся жизнь расписана, работают с утра до вечера и только на футболе могут отдохнуть с бокалом пива.

- Дердийок вам понравился?

- Да, но он типичный центрфорвард. В ЦСКА больше ценились ребята вроде Вагнера - чтоб взял и сам решил эпизод. Жо - тоже центрфорвард, но мягкий, техничный, эластичный.

Когда Вагнер впервые уехал из ЦСКА в Бразилию, я отправился смотреть Левандовского. Однако Роберт - зависимый форвард. Сколько он забил на чемпионате мира без Роббена и Рибери? Ноль.

- ЦСКА отказался от Левандовского?

- Вместе со мной смотреть его в составе «Леха» приезжали англичане и немцы, которые его в итоге и купили. А нам он просто не подходил по стилю. Если партнеры его не кормят, он остается на голодном пайке. Мы же искали нападающего, который бы решал, обыгрывал, забивал.

- И купили Томаша Нецида?

- При всей кажущейся неуклюжести Томаш преображался в штрафной. И был очень забивной. У него получилась не такая яркая карьера, как ожидалось, но точно ярче, чем у Янчика. Покупку Янчика селекционный отдел ЦСКА не приветствовал.

- Как это?

- Мы его смотрели на молодежном ЧМ и ничего не увидели. Только скорость. Польша играла от обороны, он пару раз убежал и пару раз забил. Но не было запаса прочности, потенциала. Не знаю, по каким соображениям его купили.

Но у селекционного отдела тоже были промашки. На том же МЧМ увидели Калоуду и посчитали, что он на взлете: легкий, техничный, с ударом, видит поле, европейский менталитет, общительный. Калоуда пришел одновременно с Дзагоевым. Алан начал расти, а чех - нет.

Кстати, поехав смотреть, как Калоуда выглядит в аренде, я заметил форварда «Спарты» Вилфрида Бони. Меня поразило его телосложение: как будто бог его делал-делал, а когда дошло до икроножных мышц - отвлекся. Бони мощный, плечистый, а ножки - коротенькие. Опять же: игрок формата «продавить - пободаться». Не в стиле ЦСКА.

- Агенты уговаривали вас устроить своих клиентов в ЦСКА?

- Один бывший футболист расписал мне своего клиента-нападающего в ярких красках. Я ему сказал: «Влад, что ты мне втюхиваешь? Скажи, какие у него слабые стороны. Не бывает же такого: у футболиста одни плюсы, а он нигде не играет».

В этом плане у Гинера все четко. Его сила еще и в очень узком круге агентов, которым он доверяет. Агентов, которые показали и подтвердили свою объективность.

- Кто еще из известных игроков разминулся с ЦСКА?

- В поиске преемника Красича я летал в Сплит - смотреть одного правого полузащитника, и в составе загребского «Динамо» увидел Марио Манджукича. Вот он подходил ЦСКА по стилю, но в форвардах клуб тогда не нуждался.

В том же «Динамо» очень нравился Милан Бадель. Умный, креативный, но - немножко медленный.

Душан Тадич из «Войводины» мне показался пресным, без изюминки. Слишком простой, предсказуемый.

- Столяренко из академии Коноплева и Пилиев из «Локомотива». Как вы относились к этим трансферам?

- У Пилиева заканчивался контракт с «Локомотивом», и агент его всем предлагал. Он уже подключался к основе «Локо», но я смотрел его в играх за дубль. Вместо того чтобы рвать и метать, он ходил пешком. Так он относился к игре. Тем не менее его взяли в ЦСКА, сделали ему хорошие условия, но он пропал.

Столяренко я увидел на юниорском турнире в Минске. Чешский скаут Ян Риска, работавший в «Челси» и «МЮ», сказал мне: «Боже мой, Столяренко - это топ!» Действительно, идеальные данные для опорника. Взяли. Поставили за дубль. «А чего я буду за дубль играть, я в основу пришел». Где он сейчас? В «Тюмени».

Отношение к жизни и игре предопределяет карьеру футболистов. За год до Столяренко из академии Коноплева за миллион взяли тройку Власов - Рыжов - Дзагоев. Алан был среди них самый дешевый. Мне рассказывали про него: в академии Коноплева Дзагоев первым приходил на тренировки и последним уходил. У него всегда были аккуратные бутсы. Всегда - прибранный номер. Он не таскал через забор девчонок, что делало большинство ребят выпускного возраста. Не шлялся по барам, познавая жизнь. Хотел стать профессиональным футболистом.

- Еще вы привели в ЦСКА Сердера Сердерова.

- Ой, это смешная история. На турнире в Пятигорске увидел его в команде Махачкалы - техничный, грамотный. Вызвали в ЦСКА и заявили за команду 1994 года. Первая игра первенства Москвы - против «Локомотива». Изучив протокол, «Локомотив» начал бузить: «Сердеров? Он был у нас! Он подставной». Мы все равно его выпустили. ЦСКА выиграл 5:1, и Сердер забил 3-4 гола.

Короче, пробили его через ФСБ. Дошли до махачкалинского роддома. Нашли справки о его прививках в первый год жизни. Единственное, к чему можно было придраться, - в одном из документов у отца было написано сначала отчество, а потом имя. Все. Сердер действительно 1994 года.

Коммуникабельный, воспитанный мальчишка - не знаю, почему он не заиграл.

- И так по каждому ребенку с Кавказа выясняли?

- Если у кого-то было повторное свидетельство о рождении, сразу отправляли домой. Повторное свидетельство - это, сам понимаешь: пришел в ЗАГС, просунул под столом, и тебе поменяли 1992-й на 1994-й.

Во Владикавказе вообще считается плохим тоном, если у тебя сын играет за свой настоящий возраст. Меня убеждали: это для того, чтобы ребята могли дозреть и не вылетали из клубов в семнадцать лет, как большинство выпускников школ.

- Дзагоев заиграл в ЦСКА в семнадцать. Его тоже проверяли?

- Думаю, он не выглядел человеком, которого нужно проверять. Многие южане крутят-вертят, бегают поперек поля, а он в юности играл очень лаконично и умно.

- Чье еще появление в ЦСКА запомнилось?

- Сашу Макарова отец привез из Ершова Саратовской области: «Пацан способный. Посмотрите его. Я вахтовик, много бываю на севере, не могу за ним следить». Посмотрели: классный игрок - маленький, кривоногий, шустрый. Мы не брали двенадцатилетних в интернат, но решили: ладно, будет сыном полка. Прошло время: все выросли, а он застопорился. Йелле Гус, курировавший в ЦСКА молодежь, хотел Макарова отчислять, но его убедили подождать. Потом Саша выиграл с Головиным Евро U17, сыграл за ЦСКА и в чемпионате, и в Лиге чемпионов, сейчас восстанавливается после травмы.

- В ЦСКА вы застали последний сезон Газзаева. Как это было?

- Назревал конфликт между опытными ребятами и тренером. Гинер поступил мудро: собрал в офисе игроков и объявил, что Газзаев уйдет в конце сезона. И команда поперла: вынесла и «Спартак» 5:1 и всех соперников по группе Кубка УЕФА. Началась свистопляска: может, Газзаеву остаться? Но нет, решили - значит, решили.

Правда, с приходом Зико пошла чехарда. В команде стало слишком много бразильцев. Зико, его брат, массажист, Жо, Карвалью, Вагнер, Дуду, Рамон, Жезус. В отеле на сборах бразильцы занимали целый этаж. Это перебор. Команда не развивалась. Пришел Хуанде Рамос, но, как я понял, ему требовались готовые футболисты, а ЦСКА хотел приобретать только молодых. И появился Слуцкий.

- Почему вы покинули ЦСКА?

- Не хотел уходить, но позвали в Астану, и мы договорились с Гинером - уезжаю на два года, а потом возвращаюсь в ЦСКА. После двух лет на посту спортивного директора федерации футбола Казахстана встретился с Романом Бабаевым. Он сказал: «Чего ты опять будешь селекционером? Есть тема с академией Коноплева. Там перемены, уходит Абрамович. Пойдешь туда?»

- ЦСКА был так тесно связан с академией Коноплева?

- Думаю, дело в отношениях Гинера и Абрамовича. Но у ЦСКА и академии была джентльменская договоренность: не переманивать игроков. Такая же договоренность имелась и у московских школ. Исключение - Кокорин, перешедший из «Локомотива» в «Динамо». Но «Локо» его элементарно проспал: не предложил контракт, а «Динамо» подсуетилось.

- Вы застали не лучшие времена академии Коноплева?

- Да. Раньше была идеальная академия: поля, манежи, акробатический зал, школа, гостиница, столовая, медцентр, зарубежные поездки, сильные тренеры, мощная селекция по всей России. Один тренер мне рассказал: «Приехали на какой-то левый турнир. Забили девять голов команде из Иркутска, а в ее составе был Роман Зобнин. И мы его забрали».

Потом Абрамович ушел, однако поступил солидно: объявил об уходе в ноябре, но до мая продолжал спонсировать академию. Со временем она усреднилась: там стали работать только местные тренеры, а новых игроков было трудно приглашать даже из Самарской области.

- Почему ушел Абрамович?

- Он каждый год давал академии около пяти миллионов евро, при этом она принадлежала другим людям, а он ее только арендовал. Получается, вкладывал в съемную квартиру - думаю, поэтому и ушел.

Другие клубы тут же растащили все лучшее, что было в академии. В «Динамо» уехало человек восемь 1998 года рождения. В ЦСКА - человек семь 1997-го. «Спартак» разобрал 2000-й.

- Ильзат Ахметов еще тогда мог уйти в ЦСКА?

- Когда я пришел, там уже всех расхватали, но Ахметов еще оставался. У него было большие проблемы со здоровьем из-за возраста: кости не успевали за сухожилиями. Врачи академии Коноплева его холили, лелеяли, ставили на ноги. Потом он уехал домой на каникулы. Обещал вернуться, но оказался в «Рубине».

Теперь он все-таки попал в армейский клуб. Там не забалуешь. Это его шанс. Если он не заиграет в ЦСКА, то не заиграет уже нигде.

- Сейчас вы работаете в «Химках»?

- Да, тренирую игроков 2002 года рождения. Самый гормонально беспокойный возраст. Но мне нравится с ними работать. Кстати, школу «Химок» недавно возглавил Александр Ширко, против которого я успел поиграть в девяностые.

- В ставропольском «Динамо» вы дебютировали еще в семидесятые?

- Да, мне повезло. Ввели правило: в каждой команде второй лиги должен быть игрок до восемнадцати лет. Им стал я. Выпускали правым полузащитником - чтоб не напорол. Через несколько лет нашим тренером стал Олег Долматов, только-только закончивший играть.

- Чем удивил?

- Устраивал 15-километровые кроссы. После тренировок! Мы его боялись, но любили.

В 1986 году Долматов поссорился с одним руководителей Ставрополя Казначеевым. Тот, накатив в буфетике, любил заходить в перерыве в раздевалку: «Ребята, надо идти на мяч». Долматова это злило. Однажды - после провального первого тайма - он ворвался в раздевалку и запер ее на ключ. Казначеев со свитой подошел - дерг-дерг, закрыто.

Потом мы проиграли в южном дерби «Ростсельмашу» - 2:4, ведя после первого тайма 2:0, и Казначеев к девяти утра вызвал всю команду к себе. Долматов оправдывался, но чиновник перебил его и страшно обматерил. Вскоре Долматов сказал игрокам: «Вам будет лучше, если я уйду. Пока я здесь, вам не выделяют ни квартир, ни машин».

- В девяностые-нулевые Долматов часто подозревал игроков в сдаче матчей. Как было в восьмидесятые?

- Тогда этого не было - он был наивным и искренним тренером. Видимо, с годами накопились негативные впечатления. Но нужно помнить, что у него очень тяжелая жизнь: сначала умерла 13-летняя дочь, потом пропала жена. Как такое перенести? Потеряв дочь, Долматов очень сильно ушел в религию. Ему повезло, что в девяностые у него сложился дуэт с Авалу Шамхановым. Тот отвечал за «потусторонний мир, сумерки, ночной дозор», а Долматов посвятил себя чистому тренерскому творчеству.

- Как на ставропольском «Динамо» сказалось то, что страной управлял ваш земляк Михаил Горбачев?

- К нему относились негативно. Он полностью игнорировал футбол. Никогда не забуду День города 1986 года, когда у нас был матч с «Карпатами». Горбачев собирался приехать в Ставрополь, и по такому случаю по полю нашего стадиона разве что танки не ездили. Скакали лошади, прыгали гимнасты... Поле ухандокали так, что тяжело было играть. Так мы еще и на матч чуть не опоздали из-за того, что весь город перекрыли.

А Горбачев в итоге не приехал.

- Обидно.

- Кстати, когда Горбачев работал в Ставрополе, его водителем был Виктор Баранов - еще одна городская знаменитость. Учился в строительном техникуме, придумал одну новацию, другую, третью - а никому это не надо. Он плюнул и увлекся монетным делом. Приехал в Москву, дневал в Ленинской библиотеке, ночевал на вокзалах. Нашел нужные краски, закрепители, держатели. Придумал станок. И начал клепать деньги. Стал фальшивомонетчиком. Потом его поймали и посадили на двенадцать лет.

О нем я узнал от начальника ставропольского УБОП, болельщика «Динамо». Он говорил о Баранове с восхищением.

- В конце восьмидесятых вы два года провели в «Даугаве». Что удивило в Риге?

- Там другой уклад жизни. Мне говорили: «Не ходи по городу в спортивном костюме. Только по базе». Молодым игрокам не помогали ни с экзаменами в институте, ни с покупкой мебели. Объясняли: «Делайте все сами. После футбола вы должны что-то уметь».

Правда, я попал туда в неудачное время. Жена работала в школе, и там начались драки между русскими и латышами. Потом эта пена улеглась, и русские ребята, игравшие в «Даугаве», влились в сборную Латвии, а Саша Старков стал ее тренером. С другим рижским партнером, Сашей Канищевым, я потом играл в Польше.

- Как там оказались?

- Варшавская «Легия» искала защитника и позвала на просмотр. Тренер по физподготовке постоянно бегал рядом со мной и пытался меня обогнать. Хотел убедиться, есть ли у меня здоровье. Убедился. Я подписал двухлетний контракт, глянул в таблицу - а мы идем на вылет. Но в итоге спаслись, при спонсорской поддержке «Кодака» собрали лучших со всей Польши и выиграли чемпионат.

Неделю не просыхали. Потом увидели в клубе каких-то подозрительных людей. Оказалось, у нашего игрока, львовянина Романа Зуба, нашли допинг. В «Легию» он попал после травмы. Его жена - легкоатлетка, и, возможно, он, чтобы быстрее набрать форму и начать зарабатывать деньги, применял какие-то препараты.

Надо же такому случиться. В конце игры с ЛКС я пробил с закрытыми глазами метров с тридцати, мяч срезался и отлетел Зубу. Тот обработал, забил победный гол и угодил в число трех игроков, вызванных на допинг-контроль. Попался.

Потом меня не взяли на выездной матч. Знакомые ребята из другой команды объяснили: «Ты же тоже русский. Думают, вы на пару кирячите». Но все же игроки «Легии» отстояли меня перед руководством.

- С кем там подружились?

- С вратарем Мацеем Щесным, отцом нынешнего стража ворот «Ювентуса». Мы жили в одном номере. Он курил как сапожник, но вообще не пил. А второй вратарь, Збигнев Робакевич, страшно бухал, но совсем не курил.

- Чемпионство отобрали из-за допинга Зуба?

- Отобрали из-за договорного матча в последнем туре. За это болельщики «Легии» подожгли федерацию футбола. Я к тому времени уехал спасать «Динамо» Ставрополь. Родной клуб болтался на последнем месте. Попросили помочь. У меня оставался год контракта с поляками, и «Легия» предложила: если откажется от премиальных за прошлый сезон - отпустим. Я отказался. Честно говоря, жалею.

«Динамо» мы спасли, и я перешел в «Ладу». Там был опытный защитник Альмир Каюмов, поигравший в «Спартаке» (прекрасный, уравновешенный человек - думаю, к самоубийству его привел стресс, связанный с судейской карьерой), и отличная молодежь: помню, привели шестерых. Пятеро так себе - играли на среднем уровне (один пацан в братву ушел), а шестым был Леха Бахарев! Настоящий самородок. Играл потом в «Спартаке», «Роторе», сборной. С одной стороны, подтвердил поговорку «что легко дается, то легко просирается». С другой, построил потом хорошую карьеру в «Шахтере».

Помню еще, что у начальника «Лады» Александра Гармашова был кабриолет. Он разгонялся на нем до 250 км/ч. Когда несся из Тольятти в Самару, гаишники не успевали сообщать на следующий пост, чтобы его остановили.

К Гармашову часто приезжали за машинами, потому что его тесть был замдиректора автозавода. Однажды он привез одного из друга из Самары. У того чудака была пышная шевелюра, и после езды в кабриолете на скорости 250 км/ч он выглядел очень смешно.

P.S.

- Отец рано ушел - они с мамой развелись, - вспоминает Шестаков. - Мама занималась своей жизнью и, зная, что я футболист, была за меня спокойна. Только бабушка переживала. Боялась, что получу травму. Повторяла: «Господи, как же вы хорошо живете».

Перед смертью рассказала: в молодости вышла замуж, их раскулачили, сослали под Тюмень, расстреляли мужа и свекра, а ее с двумя дочками отпустили. Она пряталась в калмыцких степях и в каком-то поселке вышла за председателя. Ее сына в войну кинули в Сталинград и сразу там «положили». Так что по сравнению с ней я действительно живу в раю.

Все хорошее в моей жизни - благодаря футболу. И друзья, и семья. Однажды на ставропольском стадионе проходил турнир по гандболу среди девушек. Я присмотрелся к восьмому номеру - и потом эта девушка стала моей женой. Наша дочь - мастер спорта по художественной гимнастике. Сын играет в футбол в Казахстане. Зять, Сергей Самодин, в «Шиннике». Один из внуков тоже будет футболистом. 

Еще два интервью про трансферы: 

«Хеведесу дали четыре с лишним миллиона, а остальным игрокам «Локо» снизили бонусы за чемпионство»

«Наша задача - разглядеть то, что другие не видят». Скаут ЦСКА - о трансферах клуба и интересе к нему «Ювентуса»

Фото: Lennart Preiss / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, личный архив Сергея Шестакова, Dmitry Korotayev / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, facebook.com/Виктор Климеев, Richard Heathcote / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, РИА Новости/Алексей Беликов, EuroFootball / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, РИА Новости/Григорий Сысоев, РИА Новости/Владимир Астапкович, Tal Cohen / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, РИА Новости/Ф. де Боннвиль

О канале ТВ-программа Настройся на «Матч»
Аккредитация СМИ Размещение рекламы Обратная связь Контакты
Каналы Матч:
МАТЧ ПРЕМЬЕР Футбольные каналы Тематические каналы
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»
Пользовательское соглашение
Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018. Название — www.matchtv.ru.
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал», главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И., номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19, адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»:
18+