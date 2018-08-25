Каррера на верном пути. Но есть несколько проблем

«Спартак» провел лучший матч в сезоне, однако осадок остался.

Да, случилась нервная концовка, плюс дожимать «Динамо» можно и нужно было раньше, но в остальном это однозначно шаг вперед для «Спартака». Особенно важно, что этот шаг случился именно сейчас – после вылета из Лиги чемпионов и провального по содержанию выезда в Краснодар. Перспективы команды всегда точнее оцениваются по реакции на плохие матчи. «Спартак» отреагировал прекрасно. Значит, тренерский штаб понимает, что и как делает.

Каррера уже объяснял, зачем в межсезонье он поменял привычную схему 4-2-3-1 на 4-3-3. Если кратко, потому, что слишком много атак проходило через центр. В матче с «Динамо», которое в прошлом сезоне обыграло «Спартак» именно в контригре, стали понятны требования и нововведения итальянца. Ключевое – усилился прессинг.

Так качественно и мощно «Спартак» не прессинговал давно. Конечно, ошибка Шуньича – грубейшая, но не он один в «Динамо» находился словно в прострации. До 25-й минуты все атаки гостей больше походили на приставленный револьвер к собственному виску. «Спартак» перекрывал почти все возможные варианты продолжения, кроме бессмысленного выноса, и заставлял динамовцев либо ввязываться в авантюру, либо просто отдавать мяч хозяевам. Луценко и Панченко цеплялись за выносы слабо. И главное – пройти через центр было просто невозможно. В итоге «Динамо» в два раза чаще теряло мяч на своей половине – 12 раз.

Второе – «Спартак» здорово создавал перегрузы на флангах и затем переводил мяч на противоположный край. Промес очень часто оказывался один в один с правым защитником «Динамо», у голландца больше всех попыток обводок. Правда, процент не впечатляющий – лишь 3 удачных из 7, но в любом случае игроку с таким потенциалом просто нельзя давать столько свободы. Если у Промеса не идет дриблинг, он может создать опасность за счета паса – 3 из 6 точных острых передачи.

На другом фланге очень качественный матч провел Самедов:

Лучшая точность передач среди полузащитников – 86%

3 из 3 острых пасов – точные. Вместе с Промесом лучший в этом компоненте

18 точных пасов в финальную треть поля из 20. Больше только у Промеса – 21 из 31. Но опять же: отмечаем ювелирность Самедова

6 из 6 точных передач в штрафную. В том числе две подряд топ-подачи с углового, когда били Зе Луиш и Мельгарехо

На примере Самедова четко видна разница между взрослым футболом и юношеским. Скажем, тот же молодой Ломовицкий в «Спартаке» быстрее бежит, лучше обводит на скорости, но этих качеств мало, чтобы создавать остроту. А класс и ювелирность Самедова в РПЛ – мощное оружие.

Возможно, Хохлову стоило начинать матч с пятью защитниками, как он этот делал в дерби в конце прошлого сезона. Тогда было бы гораздо меньше проблем с флангами, а выход их обороны был бы спокойнее и надежнее. Но тот предпочел как раз схему 4-2-3-1.

И, конечно, у «Спартака» нужно отметить стандарты. По нынешнему сезону видна колоссальная работа в этом аспекте. «Спартак» за игру применил 5-6 различных вариантов. Начиная с моментов, когда били Зе Луиш и Мельгарехо – здесь использовались качественные заслоны, и заканчивая подачами на дальнюю штангу, где ждал Джикия, или розыгрышами.

Пока из явных слабостей у «Спартака» только построение позиционного футбола. Это явно показал «Краснодар», когда не только захватил мяч, но и полностью разрушил комбинационную игру команды Карреры. «Динамо» такого уровня прессинг не смогло организовать, особенно в первом тайме. Когда не редкостью были единоличные попытки кого-то из динамовцев отобрать мяч. Естественно, «Спартак в два паса решал эту проблему. Но даже в такой ситуации – лишь 8% позиционных атак красно-белых завершались ударами. Это ниже среднего показателя в лиге (9%) – и значительно ниже процента по быстрым атакам (24) и стандартам (32). Следующий матч – против «Зенита» — должен показать, как далеко Каррера продвинулся в решении этой проблемы при новой схеме.

Ну, плюс вратарская позиция. Две серьезные ошибки за 6 матчей – многовато. Но, думается, показательнее реакция на пропущенный гол с чужой половины поля самого Максименко. Уже через минуту он в мощнейшем прыжке, перепрыгнув форварда на метр минимум, в непростом эпизоде классно сыграл на выходе. Затем после несложного, но все же неприятного рикошета уверенно забрал мяч. Это было важно – закончить матч уверенными решениями и действиями. А еще важнее, что после финального свистка каждый из команды подошел к молодому вратарю и поддержал его.

«Спартак», очевидно, еще строится. Новая схема, новые роли - все большим лидером в полузащите становится Зобнин, а в защите - Жиго; новая структура игры, в которой Фернандо уже не ключевой разыгрывающий в атаке. И позитива пока больше, но не забываем, что против двух самых организованных соперников - «Краснодара» и ПАОК - у команды Карреры были большие проблемы.

Фото: Эдгар Брещанов / Василий Пономарев / Sportbox.ru

Чемпионат России. 2018-19. Тур 05

«Спартак» (Москва) — «Динамо» (Москва) — 2:1 (2:0)

Голы: Промес, 7 (с пенальти) (ВИДЕО). Мельгарехо, 14 (ВИДЕО) — Рыков, 82 (ВИДЕО).

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