Каррера на верном пути. Но есть несколько проблем

РПЛ Новости Видео Трансляции МАТЧ ПРЕМЬЕР Прямой эфир Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Зимние виды Водные виды HYPEMETER Фитнес Девушки
live
23:10 Футбол. Чемпионат Испании. Прямая трансляция. "Вальядолид" - "Барселона"
23:10
Футбол. Чемпионат Испании. Прямая трансляция. "Вальядолид" - "Барселона"
01:10
Все на Матч!.
01:30
Летний биатлон. Чемпионат мира. Спринт. Трансляция из Чехии. [0+]
04:05
Вся правда про.... [12+]
04:35
UFC. Top-10. Нокауты. [16+]
05:00
Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из США. Дж. Гейтжи - Дж. Вик
06:30
Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из США. Дж. Гейтжи - Дж. Вик
08:00
Вся правда про.... [12+]
08:30
Все на Матч! События недели. [12+]
09:10
Новости.
09:20
Футбол. Чемпионат Англии. "Арсенал" - "Вэст Хэм" [0+]
11:20
Новости.
11:25
Все на Матч!.
11:55
Художественная гимнастика. Мировой Кубок вызова. Финалы в отдельных видах. Прямая трансляция из Казани.
13:40
Все на Матч!.
13:55
Художественная гимнастика. Мировой Кубок вызова. Финалы в отдельных видах. Прямая трансляция из Казани.
15:40
Новости.
15:50
Формула-1. Гран-при Бельгии. Прямая трансляция.
18:15
Новости.
18:20
Все на Матч!.
18:55
Футбол. Российская Премьер-лига. Прямая трансляция. "Локомотив" (Москва) - "Анжи" (Махачкала)
20:55
"После футбола" с Георгием Черданцевым.
22:00
Смешанные единоборства. UFC. Трансляция из США. Дж. Гейтжи - Дж. Вик [16+]
23:10
Футбол. Чемпионат Испании. Прямая трансляция. "Жирона" - "Реал" (Мадрид)
РПЛ
Новости
Видео
Трансляции
МАТЧ ПРЕМЬЕР
Прямой эфир
Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Зимние виды Водные виды HYPEMETER Фитнес Девушки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы

Каррера на верном пути. Но есть несколько проблем

Артем Терентьев
25 августа 23:27
Каррера на верном пути. Но есть несколько проблем
«Спартак» провел лучший матч в сезоне, однако осадок остался.

Да, случилась нервная концовка, плюс дожимать «Динамо» можно и нужно было раньше, но в остальном это однозначно шаг вперед для «Спартака». Особенно важно, что этот шаг случился именно сейчас – после вылета из Лиги чемпионов и провального по содержанию выезда в Краснодар. Перспективы команды всегда точнее оцениваются по реакции на плохие матчи. «Спартак» отреагировал прекрасно. Значит, тренерский штаб понимает, что и как делает.

Каррера уже объяснял, зачем в межсезонье он поменял привычную схему 4-2-3-1 на 4-3-3. Если кратко, потому, что слишком много атак проходило через центр. В матче с «Динамо», которое в прошлом сезоне обыграло «Спартак» именно в контригре, стали понятны требования и нововведения итальянца. Ключевое – усилился прессинг.

Так качественно и мощно «Спартак» не прессинговал давно. Конечно, ошибка Шуньича – грубейшая, но не он один в «Динамо» находился словно в прострации. До 25-й минуты все атаки гостей больше походили на приставленный револьвер к собственному виску. «Спартак» перекрывал почти все возможные варианты продолжения, кроме бессмысленного выноса, и заставлял динамовцев либо ввязываться в авантюру, либо просто отдавать мяч хозяевам. Луценко и Панченко цеплялись за выносы слабо. И главное – пройти через центр было просто невозможно. В итоге «Динамо» в два раза чаще теряло мяч на своей половине – 12 раз.

Второе – «Спартак» здорово создавал перегрузы на флангах и затем переводил мяч на противоположный край. Промес очень часто оказывался один в один с правым защитником «Динамо», у голландца больше всех попыток обводок. Правда, процент не впечатляющий – лишь 3 удачных из 7, но в любом случае игроку с таким потенциалом просто нельзя давать столько свободы. Если у Промеса не идет дриблинг, он может создать опасность за счета паса – 3 из 6 точных острых передачи.

На другом фланге очень качественный матч провел Самедов:

  • Лучшая точность передач среди полузащитников – 86%
  • 3 из 3 острых пасов – точные. Вместе с Промесом лучший в этом компоненте
  • 18 точных пасов в финальную треть поля из 20. Больше только у Промеса – 21 из 31. Но опять же: отмечаем ювелирность Самедова
  • 6 из 6 точных передач в штрафную. В том числе две подряд топ-подачи с углового, когда били Зе Луиш и Мельгарехо

На примере Самедова четко видна разница между взрослым футболом и юношеским. Скажем, тот же молодой Ломовицкий в «Спартаке» быстрее бежит, лучше обводит на скорости, но этих качеств мало, чтобы создавать остроту. А класс и ювелирность Самедова в РПЛ – мощное оружие.

Возможно, Хохлову стоило начинать матч с пятью защитниками, как он этот делал в дерби в конце прошлого сезона. Тогда было бы гораздо меньше проблем с флангами, а выход их обороны был бы спокойнее и надежнее. Но тот предпочел как раз схему 4-2-3-1.

И, конечно, у «Спартака» нужно отметить стандарты. По нынешнему сезону видна колоссальная работа в этом аспекте. «Спартак» за игру применил 5-6 различных вариантов. Начиная с моментов, когда били Зе Луиш и Мельгарехо – здесь использовались качественные заслоны, и заканчивая подачами на дальнюю штангу, где ждал Джикия, или розыгрышами.

Пока из явных слабостей у «Спартака» только построение позиционного футбола. Это явно показал «Краснодар», когда не только захватил мяч, но и полностью разрушил комбинационную игру команды Карреры. «Динамо» такого уровня прессинг не смогло организовать, особенно в первом тайме. Когда не редкостью были единоличные попытки кого-то из динамовцев отобрать мяч. Естественно, «Спартак в два паса решал эту проблему. Но даже в такой ситуации – лишь 8% позиционных атак красно-белых завершались ударами. Это ниже среднего показателя в лиге (9%) – и значительно ниже процента по быстрым атакам (24) и стандартам (32). Следующий матч – против «Зенита» — должен показать, как далеко Каррера продвинулся в решении этой проблемы при новой схеме.

Ну, плюс вратарская позиция. Две серьезные ошибки за 6 матчей – многовато. Но, думается, показательнее реакция на пропущенный гол с чужой половины поля самого Максименко. Уже через минуту он в мощнейшем прыжке, перепрыгнув форварда на метр минимум, в непростом эпизоде классно сыграл на выходе. Затем после несложного, но все же неприятного рикошета уверенно забрал мяч. Это было важно – закончить матч уверенными решениями и действиями. А еще важнее, что после финального свистка каждый из команды подошел к молодому вратарю и поддержал его.

«Спартак», очевидно, еще строится. Новая схема, новые роли - все большим лидером в полузащите становится Зобнин, а в защите - Жиго; новая структура игры, в которой Фернандо уже не ключевой разыгрывающий в атаке. И позитива пока больше, но не забываем, что против двух самых организованных соперников - «Краснодара» и ПАОК - у команды Карреры были большие проблемы.

Фото: Эдгар Брещанов / Василий Пономарев / Sportbox.ru

Чемпионат России. 2018-19. Тур 05

«Спартак» (Москва) — «Динамо» (Москва) — 2:1 (2:0)

Голы: Промес, 7 (с пенальти) (ВИДЕО). Мельгарехо, 14 (ВИДЕО) — Рыков, 82 (ВИДЕО).

Читайте также:

«Максименко не стоит слушать негативные комментарии. Так убивается молодежь». Репортаж «Матч ТВ» с дерби

«У меня уже не в первый раз это получается». Рыков забил «Спартаку» со своей половины

Андрей Червиченко: «Защитников «Динамо» надо отлупить после матча»

О канале ТВ-программа Настройся на «Матч»
Аккредитация СМИ Размещение рекламы Обратная связь Контакты
Каналы Матч:
МАТЧ ПРЕМЬЕР Футбольные каналы Тематические каналы
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»
Пользовательское соглашение
Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018. Название — www.matchtv.ru.
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал», главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И., номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19, адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»:
18+