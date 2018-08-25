«У меня уже не в первый раз это получается». Рыков забил «Спартаку» со своей половины

Защитник «Динамо» Владимир Рыков после поражения от «Спартака» (1:2) в 5-м туре РПЛ рассказал о своем суперголе и о том, как команда поддержала Тони Шунича, виновного в первом пропущенном мяче.

– В первом тайме очень плохо начали, и наши ошибки повлияли немного на ход встречи. После перерыва прибавили, забили гол и, как мне кажется, могли претендовать на ничью, – приводит слова игрока наш корреспондент Василий Богданов.

– Расскажите поподробнее о своем голе?

– Да увидел, что вратарь вышел далеко из ворот и решил пробить. Как вы знаете, уже не в первый раз это получается. Стараюсь всегда наблюдать за действиями чужого вратаря.

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– Чего не хватило, чтобы дожать «Спартак»? После вашего гола казалось, что это возможно.

– Да и до этого чувствовали, что можем перевернуть ход встречи. Второй тайм провели очень неплохо, могли забить еще, а вот первый получился не очень.

– Как прокомментируете ошибку Шунича?

– А что тут комментировать? Игрок ошибся, мы его всей командой поддержали. Все мы живые люди. Будем исправляться.

– По пенальти к судье нет претензий?

– Мне кажется, арбитр отработал четко.

– Между тем, перед игрой многие беспокоились насчет арбитра Турбина.

– Как по мне, так Егоров с судьями хорошо работает – видна его рука. В этом дерби никаких вопросов к арбитру нет.

– У вас забинтовано колено. Что-то серьезное?

– Ничего страшного – просто ушиб.

– Помогло бы «Динамо» участие в матче Ташаева?

– Саша отличный игрок, и лишний раз об этом говорить нет смысла.

– Не расстроены, что он не сыграл против вас?

– А зачем? Ташаев такой же футболист, как и любой другой.

– Не хотелось показать ему, что зря он ушел в «Спартак»?

– Да нет, никаких личных претензий к нему не имею. Могу лишь пожелать ему удачи и здоровья.

Чемпионат России. 2018-19. Тур 05

«Спартак» (Москва) — «Динамо» (Москва) — 2:1 (2:0)

Голы: Промес, 7 (с пенальти) (ВИДЕО). Мельгарехо, 14 (ВИДЕО). — Рыков, 82 (ВИДЕО).

Источник: Матч ТВ