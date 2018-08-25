Андрей Червиченко: «Защитников «Динамо» надо отлупить после матча»

Бывший президент «Спартака» - о старейшем дерби и воспитательных мерах для некоторых футболистов бело-голубых.

– Я сначала не мог понять, это «Спартак» такой сильный или все-таки «Динамо» слабенькое. Но к середине матча убедился, что бело-голубые очень плохи, – говорит Черевченко. – Команда без скорости, причем настолько, что даже Глушаков все у них выиграл. Ну, и проблемы с сыгранностью. Динамовцы выглядели потерянными. Честно говоря, где-то на уровне первой лиги.

– Панченко очевидно не понял свою замену. Вы с ней согласны?

– Кирилл – очень хороший игрок, но вышедший ему на смену Марков меня удивил, очень фактурный. Оставил о себе хорошее впечатление.

– Вы частенько критикуете тренерские навыки Карреры. Сегодня он справился?

– Из интересного, что сделал Каррера в этом сезоне, могу отметить только то, что он Мельгарехо поставил левым защитником. Спартаковская оборонительная линия выглядела более-менее неплохо. А так, о чем говорить?! Очередная мученическая победа с преимуществом в один мяч. Слава богу, на сей раз не за счет арбитра, а благодаря собственной работе и мастерству. Нормальная победа, без неприятного привкуса.

– Курьезный гол Рыкова – стресс для молодого Максименко?

– Мне нравится это молодое дарование в воротах «Спартака». Конечно, он в Лиге чемпионов припожарил, но я думал, это случайность. Однако сегодняшний гол с чужой половины поля внушает опасения. Это может серьезно надломить любого игрока. Хотелось бы, чтоб Максименко скорее забыл этот эпизод, ведь команда выиграла. Но, честно говоря, это слишком мощно. На всю жизнь запомнится.

– У Шунина, в отличие от Максименко, было гораздо больше работы. Как оцените его действия?

– Шунин хорош, столько раз спас… А вот защитники «Динамо» выглядели просто ужасно, по-хорошему, их надо отлупить после матча.

– Показалось, что после перерыва они все же немного собрались.

– Наверное. Но тут и «Спартак» поспособствовал. После двух забитых мячей красно-белые обычно убаюкиваются и начинают очень вальяжно себя вести. Если бы игроки «Динамо» были чуть сыграннее, а их передачи в атаке более точны, то могли бы соперника и наказать.

Чемпионат России. 2018-19. Тур 05

«Спартак» (Москва) – «Динамо» (Москва) – 2:1 (2:0)

Голы: Промес, 7 (с пенальти) (ВИДЕО). Мельгарехо, 14 (ВИДЕО). – Рыков, 82 (ВИДЕО).

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, РИА Новости/Алексей Филиппов

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