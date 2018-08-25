«Спартак» – «Динамо»: онлайн и лучшие моменты

Прямая трансляция столичного дерби.Футбол. Спартак – Динамо. Российская Премьер-лига. 5 тур
Факты о матче:
- В этом сезоне на своем поле «Спартак» пока не пропускает.
- На финише прошлого сезона красно-белые уступили бело-голубым и лишились второго места, дающего прямую путевку в Лигу чемпионов.
- Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Жиго, Рассказов, Джикия, Самедов, Мельгарехо, Глушаков, Промес, Зобнин, Фернандо, Зе Луиш.
- Стартовый состав «Динамо»: Шунин, Шуньич, Рыков, Козлов, Рауш, Соу, Жоаозиньо, Черных, Тетте, Панченко, Луценко.
Текстовая трансляция и статистика
Лучшие моменты
Первый удар в матче – за Глушаковым.Открыть видео
1:0. Шуньич нарушает правила на Зе Луише, зарабатывая ранний пенальти. Промес исполняет наказание.Открыть видео
Шунин спасает «Динамо» после удара Зе Луиша.Открыть видео
2:0. Еще один стандарт «Спартака» приносит им успех. На сей раз автор гола – Мельгарехо.Открыть видео
Гости отвечают дальним выстрелом Панченко.Открыть видео
Фирменный штрафной от Фернандо почти приводит к голу. Почти - потому что на пути встает Шунин.Открыть видео
Промес и Зе Луиш продолжают нагнетать у чужих ворот.
Шунин на бис тащит снова после удара Фернандо со стандартного положения.
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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