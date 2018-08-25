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«Спартак» – «Динамо»: онлайн и лучшие моменты

18:33
«Спартак» – «Динамо»: онлайн и лучшие моменты

Прямая трансляция столичного дерби.

Футбол. Спартак – Динамо. Российская Премьер-лига. 5 тур

Факты о матче:

  • В этом сезоне на своем поле «Спартак» пока не пропускает.
  • На финише прошлого сезона красно-белые уступили бело-голубым и лишились второго места, дающего прямую путевку в Лигу чемпионов.
  • Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Жиго, Рассказов, Джикия, Самедов, Мельгарехо, Глушаков, Промес, Зобнин, Фернандо, Зе Луиш.
  • Стартовый состав «Динамо»: Шунин, Шуньич, Рыков, Козлов, Рауш, Соу, Жоаозиньо, Черных, Тетте, Панченко, Луценко.

Текстовая трансляция и статистика

Лучшие моменты

Первый удар в матче – за Глушаковым.

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1:0. Шуньич нарушает правила на Зе Луише, зарабатывая ранний пенальти. Промес исполняет наказание.

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Шунин спасает «Динамо» после удара Зе Луиша.

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2:0. Еще один стандарт «Спартака» приносит им успех. На сей раз автор гола – Мельгарехо.

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Гости отвечают дальним выстрелом Панченко.

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Фирменный штрафной от Фернандо почти приводит к голу. Почти - потому что на пути встает Шунин.

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Промес и Зе Луиш продолжают нагнетать у чужих ворот.

Шунин на бис тащит снова после удара Фернандо со стандартного положения.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

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