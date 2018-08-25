10 лучших молодых вратарей мира

Не старше двадцати лет.

10. Понтус Дальберг

Швеция, «Уотфорд», 19 лет

195-сантиметровый швед полтора года назад пробился в основу «Гетеборга». Тогда Понтусу было всего-то восемнадцать лет, но дебютный сезон он провел настолько здорово, что заинтересовал «Наполи» и «РБ Лейпциг». Хотя «Гетеборг» в прошлом году провалился, скатившись в середину таблицы, Дальберг впечатлил скаутов уверенной игрой и в январе этого года подписал пятилетний контракт с «Уотфордом», заплатившим почти четыре миллиона евро.

9. Александр Максименко

Россия, «Спартак», 20 лет

Сын боксера и брат волейболиста, Максименко переехал в Москву из Ростова в пятнадцать лет, был отобран Ринатом Дасаевым в академию «Спартака», а в 2015 году стал одним из героев юношеского Евро - отбил пенальти от англичанина Холланда и помог сборной России выйти в полуфинал. Максименко третий год тренируется с основным составом «Спартака», но заиграл именно этим летом - во многом из-за травмы Селихова. Пять из шести матчей этого сезона Максименко провел на ноль, и что не менее важно - не надломился после ошибки в Салониках, качественно проведя ответный матч.

8. Берке Озер

Турция, «Фенербахче», 18 лет

Минувшие пять лет уроженец Измира Озер провел в «Алтынорду», чей президент Сейит Мехмет Озкан старается формировать команду только из местных воспитанников и серьезно вкладывается в их подготовку. В прошлом году Берке дошел со сборной Турции до полуфинала юношеского Евро, заинтересовал, в частности, «Манчестер Сити», а полтора месяца назад перешел в «Фенербахче» за два с половиной миллиона евро.

7. Диого Кошта

Португалия, «Порту», 18 лет

Коште еще только предстоит дебютировать в основе «Порту», но на юниорском уровне он прославился еще два года назад. Диого не пропустил ни одного мяча на пути к финалу юношеского Евро-2016 в Азербайджане и добыл для Португалии золото, отбив в серии пенальти удар испанца Морланеса. Через год Кошта прогремел уже на Евро U19 в Грузии, где был моложе большинства участников: снова несколько матчей на ноль, выход в финал и включение в символическую сборную турнира. Но если в прошлом году португальцы уступили в финале англичанам, то месяц назад они стали победителями Евро U19 - разумеется, с Коштой в воротах.

6. Адриан Шемпер

Хорватия, «Кьево», 20 лет

Пробившись с хорватской сборной в четвертьфинал юношеского чемпионата мира, 194-сантиметровый загребский вратарь заинтересовал европейские топ-клубы. Два с половиной года назад «Челси» предлагал за него три миллиона фунтов, но Шемпер остался в загребском «Динамо», дебютировал в высшей хорватской лиге, а этим летом перешел в итальянский «Кьево» (аренда с правом выкупа).

5. Андрей Лунин

Украина, «Реал», 19 лет

За три года Лунин трижды сменил клуб. Из «Металлиста» в «Днепр», оттуда - в «Зарю», а этим летом - в мадридский «Реал». Победитель Лиги чемпионов заплатил за талантливого украинца восемь с половиной миллиона евро. Подписав шестилетний контракт, Лунин подарил майку «Реала» своему первому тренеру в «Днепре» Валерию Городову. В дебютном матче за «Реал» - против «Манчестер Юнайтед» - Лунин отыграл тайм и не пропустил (за два сезона в «Днепре» и «Заре» он отыграл на ноль аж двадцать матчей)

4. Миле Свилар

Бельгия/Сербия, «Бенфика», 18 лет

Новый Прюдомм, 185-сантиметровый уроженец Антверпена с сербскими корнями прошлым летом сменил «Андерлехт» на «Бенфику», заплатившую за трансфер два с половиной миллиона евро. Его отец Ратко, экс-вратарь «Антверпена» и сборной Югославии, играл в футбол до сорока шести лет, а потом занялся бизнесом в Бельгии. Лет пять назад Миле Свилар назвал своим кумиром Касильяса, а через пару месяцев после перехода в «Бенфику» побил рекорд Икера и стал самым молодым вратарем в истории Лиги чемпионов. Он вышел против «МЮ» в 18 лет и 52 дня. В первой игре ошибся, зато во второй - отбил пенальти Марсьяля.

3. Вуилькер Фариньес

Венесуэла, «Мильонариос», 20 лет

В семнадцать лет Фариньес установил рекорд «Каракаса», выдав потрясающую сухую серию - 689 минут. На прошлогоднем молодежном чемпионате мира Фариньес не пропускал 506 минут подряд, а заодно реализовал пенальти в игре с Вануату, сделав счет 4:0. В полуфинальной серии пенальти Фариньес отразил удары уругвайцев Де Ла Круса и Родригеса, что обеспечило Венесуэле победу. В январе этого года Вуилькер перешел в колумбийский «Мильонариос».

2. Альбан Ляфон

Франция, «Фиорентина», 19 лет

Альбан родился в Уагадугу, столице Буркина-Фасо, и в девять лет после развода родителей уехал с отцом во Францию (мама, бывшая гандболистка, осталась в Буркина-Фасо и стала депутатом парламента). Сыграв за «Тулузу» против «Ниццы» в 16 лет и 10 месяцев, Ляфон стал самым юным вратарем в истории французской лиги 1. Восемь его сухих матчей в дебютном сезоне во многом и спасли «Тулузу» от вылета. Этим летом «Фиорентина» заплатила за 193-сантиметрового вратаря семь миллионов евро.

1. Джанлуиджи Доннарумма

Италия, «Милан», 19 лет

Почти три года назад Доннарумма стал самым молодым вратарем в истории серии А, сыграв за «Милан» против «Сассуоло», а уже в следующем туре отстоял на ноль против «Кьево». В декабре 2016-го Джанлуиджи помог «Милану» выиграть Суперкубок Италии, отбив пенальти Дибалы, но уже через полгода взбесил болельщиков нежеланием продлевать контракт на вменяемых условиях. В итоге Доннарумма все же подписал новый контракт, по которому получает шесть миллионов евро в год, но до сих пор сталкивается с фанатским негативом. В нашем рейтинге Джанлуиджи не только самый высокооплачиваемый и опытный (125 матчей за «Милан» и 6 - за сборную), но и самый высокий - 196 см.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Alex Morton / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Carlos Rodrigues / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Gareth Copley / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Dean Mouhtaropoulos / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Christof Koepsel / Stringer / Bongarts / Gettyimages.ru