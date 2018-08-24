Трагедия экс-вратаря «Милана» и «Наполи». Его сына Венгер видел будущим капитаном «Арсенала»

РПЛ Новости Видео Трансляции МАТЧ ПРЕМЬЕР Прямой эфир Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Зимние виды Водные виды HYPEMETER Фитнес Девушки
live
11:55 Формула-1. Гран-при Бельгии. Свободная практика. Прямая трансляция.
11:55
Формула-1. Гран-при Бельгии. Свободная практика. Прямая трансляция.
13:30
Новости.
13:35
Футбол. Лига Европы. Раунд. плей-офф. "Партизан" (Сербия) - "Бешикташ" (Турция) [0+]
15:35
Новости.
15:40
Жаркий летний биатлон. [12+]
16:00
КХЛ. Разогрев. [12+]
16:20
Новости.
16:25
Все на Матч!.
17:20
Бокс и ММА. Новый сезон. [16+]
18:20
Новости.
18:25
Все на футбол! Афиша. [12+]
19:25
Футбол. Российская Премьер-лига. Прямая трансляция. "Арсенал" (Тула) - "Ростов"
21:25
Футбол. Чемпионат Германии. Прямая трансляция. "Бавария" - "Хоффенхайм"
23:25
Все на Матч!.
00:00
Летний биатлон. Чемпионат мира. Смешанная эстафета. Трансляция из Чехии. [0+]
01:45
Профессиональный бокс. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в полулёгком весе. Трансляция из Великобритании. К. Фрэмптон - Л. Джексон. Т. Фьюри - Ф. Пьянета [16+]
03:45
Мохаммед Али: боевой дух. [16+]
04:45
2006 FIFA. Чемпионат мира по футболу. Большой финал. [16+]
06:30
Вся правда про.... [12+]
07:00
Все на Матч! События недели. [12+]
07:30
Футбол. Чемпионат Франции. "Лион" - "Страсбур" [0+]
09:30
Новости.
09:40
Неваляшка. [12+]
11:25
Новости.
11:30
Все на футбол! Афиша. [12+]
12:30
Жаркий летний биатлон. [12+]
12:50
Новости.
12:55
Формула-1. Гран-при Бельгии. Свободная практика. Прямая трансляция.
РПЛ
Новости
Видео
Трансляции
МАТЧ ПРЕМЬЕР
Прямой эфир
Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Зимние виды Водные виды HYPEMETER Фитнес Девушки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы

Трагедия экс-вратаря «Милана» и «Наполи». Его сына Венгер видел будущим капитаном «Арсенала»

Денис Романцов
12:06
Трагедия экс-вратаря «Милана» и «Наполи». Его сына Венгер видел будущим капитаном «Арсенала»
Завтра на «Матч! Футбол 2» - «Наполи» - «Милан». О легендарном вратаре этих команд Джованни Галли рассказывает Денис Романцов.

Отец ездил на все его игры за молодежку «Фиорентины», и это раздражало: ведь просил же, не надо. В семь утра Джованни выдвигался из Пизы во Флоренцию, а его отец Марио садился на следующий поезд и ехал следом.

Дебют во взрослом чемпионате Италии вышел так себе. Тренер «Фиорентины» Маццоне выпустил его на второй тайм гостевого матча с «Ювентусом» - до перерыва основной вратарь Карминьяни пропустил трижды, к тому же «Юве» шел вторым, а «Фиорентина» - второй с конца, и все это слегка тревожило девятнадцатилетнего Галли. В тот день проиграли 1:5, но через месяц Джованни вышел с первых минут в Болонье, и с его помощью «Фиорентина» впервые в сезоне победила.

Отец требовал: «Привези меня на игру - пусть даже на носилках!» И сам же понимал, что это невозможно. Опухоль кости приковала к постели - любое движение грозило переломом. Марио Галли так и не увидел игру сына в серии А. Через два месяца после его смерти «Фиорентина» оторвалась от предпоследнего места и не вылетела - во многом благодаря классной игре Джованни Галли, пропустившего в четырех финальных турах лишь однажды.

С ранним дебютом в «Фиорентине» ему повезло. Основным вратарем на годы вперед считался 24-летний Маттолини, но его переманил «Наполи», отдавший взамен 32-летнего Карминьяни. Из-за этого тренер Маццоне передумал отпускать Галли в аренду: «Сезон начнет Карминьяни, но будущее за тобой». Через пять лет Галли улетел со сборной на чемпионат мира. Маттолини же увяз в низших лигах. Потом: почечная недостаточность, гемодиализ, пересадка почки и смерть, которую бывший партнер Маттолини по «Фиорентине» Ферручо Маццола объяснил регулярным употреблением допинга.

Галли тоже однажды принял допинг - вынужденно. На финише второго сезона в «Фиорентине» он слег с температурой перед игрой в Виченце. Промучился ночь и позвонил массажисту Паллино: «Выручай, у меня жар». Тот принес огромный стакан виски с медом. «Спятил? Сейчас семь утра. Если я это выпью - вырублюсь на три дня». Паллино настоял, и в три часа дня взбодренный Галли вышел на поле стадиона «Ромео Менти». Среди его соперников мелькал лучший итальянский форвард Паоло Росси, но Джованни не пропустил, и «Фиорентина» увезла из Виченцы победу (1:0).

На победный для Италии чемпионат мира Галли поехал третьим вратарем, но после тренировок возвращался в раздевалку одним из последних - помогал тому же Паоло Росси отрабатывать удары.

Тренер сборной Энцо Беарзот почтительно относился к основному вратарю и капитану команды, сорокалетнему Дино Дзоффу, а остальных часто подкалывал. Во время товарищеского матча на Кипре партнер Галли по «Фиорентине» Джанкарло Антоньони пробил так ловко, что мяч улетел в море, где был пришвартован американский авианосец. «Так ты снова втянешь нас в войну с США», - сказал тренер.

Вызов в сборную вынудил Галли перенести свою свадьбу с мая на сентябрь. Вышло забавно - церемония началась в шесть часов вечера, и когда надумали фотографироваться, стемнело. Через неделю пришлось снова облачаться в свадебные наряды и ехать к римскому театру во Фьезоле, чтобы снять исторические кадры.

А с римским тренером Джанкарло Де Систи Галли пережил свои самые счастливые годы в «Фиорентине». Возглавив клуб в тридцать восемь лет, Де Систи вел себя с игроками, как старший брат, и едва не опередил «Ювентус» в борьбе за чемпионство. Из-за операции по удалению кисты головного мозга Де Систи оставил клуб, и его преемник Феруччо Валькареджи потряс футболистов суровостью.

«Он требовал, чтобы на тренировки приходили даже травмированные, - вспоминал Галли в своей книге. - Но у нас был Даниэле Массаро, который начинал чувствовал боль сразу после игры, страдал всю неделю, пропускал тренировки, а к пятнице резко выздоравливал и на выходных снова играл. Увидев однажды, что Даниэле корчится от боли в животе, Валькареджи потребовал: «Пробеги хотя бы один круг вокруг поля». Но оказалось, что в тот раз Даниэле не симулировал: пришлось вызывать скорую и везти на операцию по удалению аппендицита».

Галли - единственный в «Фиорентине», кто приводил на тренировки детей, сына Никколо и дочь Камиллу. Новый тренер Альдо Агроппи дразнил их: «Не уезжайте с отцом в Милан - там вы не увидите солнца». Но отговаривать было поздно: «Милан» опередил в борьбе за Галли «Ювентус» и заплатил «Фиорентине» семь миллиардов лир (годом позже Марко ван Бастен обошелся в пять раз дешевле).

Галли приехал в Милан основным вратарем сборной, но безжалостно критиковался за гол от Марадоны на мексиканском чемпионате мира. Тот мягко переправил мяч в дальний угол, а Галли ждал мощного удара в ближний и не среагировал. Проблемы множились: дети постоянно простужались, жена Анна сломала руку, а Джованни травмировал колено, закончив первый миланский сезон на месяц раньше.

Потом «Милан» возглавил Арриго Сакки. Тремя годами ранее он тренировал молодежку «Фиорентины» и хорошо знал Галли, но в «Милане» они сработались не сразу. В своей книге «Тотальный футбол» Сакки вспоминал, что Джованни был прекрасен на линии, но тренер хотел, чтобы вратарь чаще выходил из ворот, и Галли пришлось перестраиваться. Помог тренер вратарей «Милана» Пьетро Карминьяни - тот самый, кого Галли вытеснил из ворот «Фиорентины» в девятнадцать лет.

С «Миланом» Галли дважды выиграл Кубок чемпионов. На первый финал - против «Стяуа» - в Барселону приехало аж девяносто пять тысяч итальянских болельщиков, и «Милан» выиграл 4:0. «В тот вечер я здорово отдохнул, - признался Галли в автобиографии. - Думаю, за весь матч я ни разу не коснулся мяча».

После второй победы - над «Бенфикой» в Вене - эмоции свалили Галли на газон. Чтобы обнять его, с другого конца поля примчался Руд Гуллит, пропустивший несколько месяцев из-за травмы и вернувшийся к финалу в том числе благодаря поддержке Галли.

Матч в Вене стал для Джованни последним за «Милан». С приходом нового вратаря, тоже воспитанника «Фиорентины» Андреа Паццальи (будущего поэта-песенника, умершего в пятьдесят лет от сердечного приступа) Галли почти перестал играть в серии А и выходил только в международных турнирах. Это нервировало.

Почуяв это, его сманил Лучано Моджи, гендиректор «Наполи». Первый сезон - одни проблемы: рано вылетели из Кубка чемпионов, проиграв в Москве «Спартаку» в серии пенальти, а через два месяца свалились в чемпионате на тринадцатое место. Марадона высокомерно конфликтовал с руководством, на матч со «Спартаком» прилетел частным самолетом отдельно от команды, а потом попался на кокаине и покинул «Наполи».

Зато восьмилетний сын Галли именно в Неаполе увлекся футболом и вскоре показал себя перспективным правым защитником.

«Милан» звал Джованни назад, но «Наполи» не отпустил, а через год не продлил контракт. Примкнув к «Торино», Галли достиг полуфинала Кубка кубков, но владелец клуба был обвинен в растрате, и команду пришлось распродавать. Галли очутился в «Парме» - амбициозной команде, добывшей два еврокубка за три года, но тренировавшейся в городском парке.

Тренер «Пармы» Невио Скала пообещал Галли практику в матчах Кубка Италии, однако когда команда вышла в финал, заявил, что играть должны сильнейшие, и выпустил основного вратаря Луку Буччи. Оскорбившись, Галли оставил «Парму» и, недолго порезвившись в «Луккезе», завязал с игрой. Владелец «Милана» Сильвио Берлускони снова позвал его - теперь уже комментатором в телекомпанию Mediaset.

Четыре года Галли появлялся воскресными вечерами в шоу Pressing и Controcampo, где усвоил главный урок телеведущего Раймондо Вианелло: «Притворяйся, что знаешь, о чем говоришь, - даже если это не так».

Сын Галли, игравший за «Фиорентину», проник в юношескую сборную Италии и попал в «Арсенал», с которым подписал контракт после двухдневного просмотра. Джованни боялся отпускать парня в Лондон, но после разговора с Арсеном Венгером оттаял. К тому же самому Никколо надоело, что в Италии его считают только сыном знаменитого вратаря. Он сказал отцу: «В Англии никто не знает, из какой я семьи, и я смогу реально понять, на что способен».

Венгер часто привлекал его к занятиям с основой, и тогда Никколо приезжал на тренировку раньше всех, брал ключи у кладовщицы и прибирал раздевалку, готовя ее к приезду Тьерри Анри и Патрика Виейра. В молодежке «Арсенала» Галли дружил с немцем Фольцем, французом Альядьером и бразильцем Фильо. «Они страдали от дедовщины британских ребят, - написал Джованни Галли в автобиографии, - но Никколо не реагировал на провокации».

Среди тех, кто доставал Никколо в «Арсенале», были Джей Ботройд, чуть позже перешедший в итальянскую «Перуджу», и Роуэн Риккетс, за последние десять лет поигравший в Канаде, США, Венгрии, Молдавии, Германии, Ирландии, Индии, Эквадоре, Таиланде, Гонконге и Бангладеше.

После победы в юношеском Кубке Англии Никколо отпросился в аренду в «Болонью». Ее тренер Франческо Гвидолин велел сразу после медосмотра явиться на тренировку - накануне была товарищеская игра с «Ювентусом», лидеры отдыхали, и для двусторонки требовались юниоры. Семнадцатилетний Никколо так здорово смотрелся рядом с опытными Колывановым и Падалино, что уже в первом туре вышел против «Ромы», заменив во втором тайме Макса Тонетто.

«На скамейке запасных он выглядел таким маленьким, что был похож на мышонка в спортивном костюме», - вспоминал в своей книге Джованни Галли, сидевший тогда с женой на трибуне. После игры Джованни зашел в раздевалку «Болоньи», уверенный, что завтра у сына выходной и они проведут целый день во Флоренции, но тот удивил: «Нет. Утром мне в школу». Агент Фурио Валькареджи, вернувший Никколо в Италию, не унимался: «Давай отметим твой дебют как следует!»

Улыбнувшись, Никколо отказался. Он и из Англии-то уехал потому, что учился там только три дня в неделю и считал, что этого мало.

В начале февраля Никколо поучаствовал в международном турнире в Бари. В юношеской сборной он встретил Фабио Квальяреллу, с которым подружился в детской команде «Торино» в середине девяностых. После турнира была вечеринка, но Никколо пропустил ее - сидел с отцом, сраженным сильной головной болью.

Джованни Галли вспоминал в автобиографии: «В детстве я мало видел отца (сначала он работал в баре допоздна, а потом я уехал во Флоренцию), рано его потерял, брата не имел, и мне не хватало мужчины, с которым можно было поговорить откровенно. Зато с Никколо мы были близки, как братья».

Девятого февраля жена Джованни Анна взяла трубку и услышала: «Никколо ехал на мопеде с тренировки и попал в аварию. Ударился животом об ограждение, но ничего серьезного». Позвонила мужу: нужно срочно ехать в Болонью. В пути узнали: Никколо в операционной. Примчавшись в больницу, увидели партнера сына по «Болонье» Энрико Спанарелло. По его лицу все стало ясно.

У Никколо не было ни царапин, ни переломов. Только рана на животе - от куска железа, убившего его.

Через два дня «Болонья» снова встретилась с «Ромой» - начался второй круг итальянского чемпионата. Во время минуты молчания тренер Гвидолин зарыдал на плече своего помощника, а болельщики растянули баннер «Ciao Niccolò».

Фабио Квальярелла взял себе 27-й номер, который носил Никколо, и играет под ним до сих пор. «Болонья» назвала именем Никколо Галли свой спортивный центр. А Арсен Венгер заявил: «Уверен, если бы он выжил, стал бы капитаном «Арсенала» и сборной Италии».

«Это были самые большие похороны, которые я видел, - сказал капитан молодежки «Арсенала» Бен Чорли. - Там была вся основа «Фиорентины» во главе с Габриэлем Батистутой, вся «Болонья», весь чемпионский состав итальянской сборной с Фабио Барези - там были тысячи людей».

Шестнадцатого февраля 2001-го, ровно через неделю после трагедии, тот самый Энрико Спанарелло, что встречал родителей Никколо в больнице, попал в аварию, перевернувшись на Peugeot 206 (за рулем был 20-летний защитник Федерико Гмайнер), на четыре месяца впал в кому и остался инвалидом. Тренировавший тогда молодежку «Болоньи» Вальтер Маццари признался в автобиографии, что, лишившись за неделю двух ребят, подумывал бросить футбол: «Все вокруг потеряло для меня смысл».

На Рождество Джованни Галли увез жену и дочерей на Мальдивы, где нет рождественской елки и домашнего уюта - ничего, что напоминало бы о Рождестве с сыном. В остальные дни он - благодаря новой работе - с восьми утра до двух ночи куда-то ездил, с кем-то встречался: только бы не вспоминать о том, что никогда больше не обнимет Николо и не обсудит с ним свежий матч.

«Я все еще ищу глазами замечательного мальчика, покинувшего нас так рано, - в какой бы город ни приехал и какой бы матч ни смотрел», - через год после смерти сына Галли признался в заметке для La Gazzetta dello Sport: младшая дочь пишет маркером в самых неожиданных местах, на дверце шкафа или под стулом, что скучает по брату, и говорит маме, что хочет умереть, увидеть Николо и вернуться к родителям.

Старшая дочь Камилла сначала замкнулась, ушла в себя, а потом основала с друзьями брата фонд Никколо Галли - для помощи детям-инвалидам (фонд поддерживают, например, Франческо Тольдо, Джанлуиджи Буффон, Диего Марадона и Кристиан Пануччи). Первым помогли Энрико Спанарелло - у его матери Джузеппины не было денег на дорогую реабилитацию, а отец, врач по профессии, бросил семью.

Через месяц после смерти Никколо владелец «Фиорентины» Витторио Чекки Гори позвал Галли кризисным менеджером. Вскоре клуб выиграл Кубок Италии, но через год покинул серию А и объявил о банкротстве. Новые владельцы, семья Делла Валле, поручили Галли возродить «Фиорентину» и вытащить ее из четвертой лиги.

Галли выпросил форму и мячи у друзей из компании Lotto, еще одного друга, защитника чемпионской сборной Италии Пьетро Верховода назначил тренером, а в нападение привел из «Торино» Фабио Квальяреллу. Хотя команда очутилась в подвале итальянского футбола, даже в выездных матчах ее поддерживало пять-десять тысяч болельщиков. Галли вспоминал в своей книге, что матч в Губбио должны были перенести из-за снегопада, но болельщики расчистили поле, и команды смогли сыграть.

После возвращения в серию А Делла Валле позвали гендиректором Панталео Корвино. Галли не стал мешаться и покинул клуб - сосредоточился на фонде. Спустя несколько лет он дошел до второго тура выборов мэра Флоренции, где получил сорок процентов голосов и уступил Матео Ренци, ставшему потом премьер-министром Италии.

Весной - накануне шестидесятилетия - Галли признался в интервью Il Corriere della Sera, что по делам фонда ежедневно проводит четыре-пять встреч, но забывает об усталости в моменты, вроде случившегося недавно: подошли молодые родители с коляской и поблагодарили за то, что фонд Никколо Галли спас их новорожденного сына. 

Фото: Marco Luzzani / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, David Rogers / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Maja Moritz / Staff /Bongarts / Gettyimages.ru, Gary M. Prior / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Mike Hewitt / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Grazia Neri / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

О канале ТВ-программа Настройся на «Матч»
Аккредитация СМИ Размещение рекламы Обратная связь Контакты
Каналы Матч:
МАТЧ ПРЕМЬЕР Футбольные каналы Тематические каналы
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»
Пользовательское соглашение
Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018. Название — www.matchtv.ru.
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал», главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И., номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19, адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»:
18+