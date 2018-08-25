«Рубин» – ЦСКА: онлайн и лучшие моменты

Прямая трансляция матча в Казани.Футбол. Рубин – ЦСКА. Российская Премьер-лига. 5 тур
Факты о матче:
- В последних трех турах казанская команда набрала лишь два очка.
- Армейцы на прошлой неделе прервал трехматчевую безвыигрышную серию разгромом тульского «Арсенала».
- Стартовый состав «Рубина»: Ив. Коновалов, Кудряшов, Устинов, Навас, Сорокин, Чико Флорес, Иг. Коновалов, Камболов, Могилевец, Полоз, Азмун.
- Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Магнуссон, Ефремов, Влашич, Бийол, Ахметов, Жамалетдинов, Абель Эрнандес.
Лучшие моменты
Влашич работает в отборе в центре поля, продвигается к воротам и посылает мяч в перекладину.Открыть видео
1:0. Игроки «Рубина» быстрее реагируют на подбор мяча после стандарта, и Полоз открывает счет.Открыть видео
Акинфеев спасает свою команду после выхода Азмуна, легко разобравшегося с Магнуссоном.
Текстовая трансляция и статистика
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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