«Рубин» – ЦСКА: онлайн и лучшие моменты

Прямая трансляция матча в Казани.

Футбол. Рубин – ЦСКА. Российская Премьер-лига. 5 тур

Факты о матче:

В последних трех турах казанская команда набрала лишь два очка.

Армейцы на прошлой неделе прервал трехматчевую безвыигрышную серию разгромом тульского «Арсенала».

Стартовый состав «Рубина»: Ив. Коновалов, Кудряшов, Устинов, Навас, Сорокин, Чико Флорес, Иг. Коновалов, Камболов, Могилевец, Полоз, Азмун.

Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Магнуссон, Ефремов, Влашич, Бийол, Ахметов, Жамалетдинов, Абель Эрнандес.

Лучшие моменты

Влашич работает в отборе в центре поля, продвигается к воротам и посылает мяч в перекладину.

1:0. Игроки «Рубина» быстрее реагируют на подбор мяча после стандарта, и Полоз открывает счет.

Акинфеев спасает свою команду после выхода Азмуна, легко разобравшегося с Магнуссоном.

Текстовая трансляция и статистика

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Читайте также:

Как это будет: прогнозы Генича на главные матчи тура

7 российских топ-игроков, у которых заканчиваются контракты

10 лучших молодых вратарей мира