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«Рубин» – ЦСКА: онлайн и лучшие моменты

16:10
«Рубин» – ЦСКА: онлайн и лучшие моменты

Прямая трансляция матча в Казани.

Футбол. Рубин – ЦСКА. Российская Премьер-лига. 5 тур

Факты о матче:

  • В последних трех турах казанская команда набрала лишь два очка.
  • Армейцы на прошлой неделе прервал трехматчевую безвыигрышную серию разгромом тульского «Арсенала».
  • Стартовый состав «Рубина»: Ив. Коновалов, Кудряшов, Устинов, Навас, Сорокин, Чико Флорес, Иг. Коновалов, Камболов, Могилевец, Полоз, Азмун.
  • Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Магнуссон, Ефремов, Влашич, Бийол, Ахметов, Жамалетдинов, Абель Эрнандес.

Лучшие моменты

Влашич работает в отборе в центре поля, продвигается к воротам и посылает мяч в перекладину.

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1:0. Игроки «Рубина» быстрее реагируют на подбор мяча после стандарта, и Полоз открывает счет.

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Акинфеев спасает свою команду после выхода Азмуна, легко разобравшегося с Магнуссоном.

Текстовая трансляция и статистика

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

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