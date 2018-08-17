«Зенит» и Дзюба – круче «Барселоны»! Хроника исторической победы на «Петровском»

«Назову ребенка Сергей Богданович вне зависимости от пола»

О чем мог говорить Петербург накануне ответного матча с минским «Динамо» после 0:4 в гостях? Само собой, город разделился на пессимистов и оптимистов. Первые не верили, что «Зенит» сможет отыграть такую фору. Вторые утверждали: нет ничего невозможного. И само собой, приводили в пример «Барселону», которая обыграла в Лиге чемпионов «ПСЖ» 6:1 после тех же 0:4 в Париже.

Непосредственно в день масла в огонь предстоящей игры подлил Вячеслав Малафеев, который привел другой пример.

«Когда-то нам было достаточно 15 минут, чтобы вытащить игру, а тут есть все 90», – написал бывший вратарь «Зенита» в твиттере, напоминая о том, как команда два года назад в Лиге Европы вырвала победу у «Маккаби» 4:3, проигрывая 0:3 к 75-й минуте.

Впрочем, в соцсетях нашлись и острословы, один из них, к примеру, оставил такое сообщение: «Если сегодня проползет, назову первого ребенка Сергей Богданович вне зависимости от пола».

Пожалуйста, пусть это будет мальчик.

Не видно, но слышно

Как известно, ответный матч с минским «Динамо» «Зенит» проводил на «Петровском», причем без зрителей. В последний раз на старой доброй арене сине-бело-голубые играли в прошлом сезоне. Причем формально в роли гостей - против «Тосно». После исчезновения клуба из Ленинградской области летом во время ЧМ арена стала тренировочной площадкой сразу для нескольких сборных, включая Саудовскую Аравию. К середине августа она тоже отнюдь не обветшала, да и газон там по-прежнему высшего качества.

Что же касается зрителей, то они все-таки были. 150 болельщиков минского «Динамо», которым по правилам УЕФА присутствовать на матче было разрешено.

Поклонники сине-бело-голубых, в свою очередь, пошли на хитрость. Во-первых, на вираже им позволили разместить баннер «Наше имя «Зенит». За которым вместе с пустой трибуной довольно комично спиной к полю наблюдал стюард.

Кроме того, минут за 15 до начала игры до поля стало доносится «сине-бело-голубые, хей, хей!». Как оказалось, группа болельщиков арендовала несколько прогулочных корабликов, которые ближе к матчу подтянулись к «Петровскому» со стороны Невы. С них-то, не видя, что творится на поле, болельщики пусть и «вслепую», но тем не менее поддерживали «Зенит» весь этот матч. Как выяснилось позже – совершенно невероятный!

«Давай, давай, давай – играем!»

Одна из особенностей матча без зрителей: в ложе прессы (тем более на «Петровском») очень неплохо слышны реплики футболистов и тренеров.

– Веселее, веселее, – подбадривали наставники минского «Динамо» своих футболистов во время разминки.

– Зачем?! – кричал в свою очередь Артем Дзюба в сторону Эрнани, когда тот в начале игры решил пробить в падении «ножницами» вместо того, чтобы пропустить мяч на свободного форварда.

А гол Паредеса на 21-й минуте был встречен всеобщим зенитовским криком ликования.

– Один, один, – это уже подсказка Лунева Набиуллину в обороне, поскольку гости, несмотря на давление «Зенита», не стали всей командой жаться к своим воротам.

– Анюк, Анюк, – возможно вы удивитесь, но это крик Паредеса с просьбой к фланговому защитнику перевести мяч справа налево.

К слову, Анюков и Эрнани стали пожалуй, одними из главных сюрпризов в стартовом составе «Зенита». Оба играли в Минске, но после этого остались в запасе в Казани.

Что в начале второго тайма Сергей Семак говорил Анюкову, подозвав его к скамейке, к сожалению, слышно не было. С другой стороны, Семак, тут же поменял Набиуллина на Заболотного и Эрнани на Дриусси. После чего стало видно – главный тренер «Зенита» идет ва-банк: максимально насыщает атакующую линию, где-то за счет обороны.

– Низом, – просили Нобоа при подаче очередного углового. Однако эквадорец навесил. Возможно, не услышал партнеров с расстройства, поскольку угловой был назначен вместо пенальти.

А минуту спустя тот же Нобоа, скорее всего, попросил Паредеса дать исполнить ему штрафной. И сделал счет 2:0.

– Три минуты! Максимально! – такая команда тут же прозвучала с тренерской скамейки.

Однако по их истечении «Зенит» по иронии судьбы остался в меньшинстве – вторую желтую карточку получил Паредес.

– Давай, давай, давай! Играем!, – охрипшим голосом тем не менее призвал команду со скамейки Семак.

– Выше встречаем, – отреагировал на это на поле капитан «Динамо» Галович.

Не помогло – Дзюба сделал счет 3:0. На теперь уже единственный спасительный гол оставалось 15 минут. Однако Дзюба оформил дубль всего через 4. И снова отдал честь, даже пустым по сути трибунам. А Нобоа автоматически призвал их поддержать команду.

К слову, с учетом поездки в Казань, это был третий гол в двух последних матчах забитых «Зенитом» в меньшинстве. Но – далеко не последний.

А пока дело дошло до дополнительного времени. Что перед началом матча, как мы уже знаем, многим казалось фантастикой.

Так не бывает!

Весь маленький перерыв перед дополнительным временем Семак потратил на то, чтобы подойти к каждому игроку и сказать пару слов. А Дриусси еще и потрепал по голове. Исключением оказался Дзюба – ему все это время делали массаж ног.

Однако на 99-й минуте показалось, что все что было до этого – было напрасно. «Динамо» поймало хозяев на контратаке, после чего на «Петровском» было слышно только крики гостей – игроков и болельщиков.

Теперь «Зениту» надо было точно повторять подвиг «Барселоны» и выигрывать 6:1.

Заявку на это на 108-й минуте сделал Дриусси – 5:1!

– Мы такого матча в жизни не видели, – практически вся ложа прессы говорила эти слова.

А дальше разум и вовсе отказывался верить глазам. Дзюба, пенальти, 6:1, а потом еще и Мак в течение последней минуты успевает сделать дубль. В дополнительное время нужно было два гола, а "Зенит" забил четыре!

Сделано в Петербурге

Что творилось с финальным свистком, передать трудно. Причем не только на поле.

– Ребята молодцы, что вышли к Неве и поблагодарили болельщиков на кораблях. Мы восхищены их поведением. Только в нашем городе такое может быть. Догадывались, что нечто подобное может быть. Но чтобы такое! – рассказал Сергей Семак на пресс-конференции, во время которой на улице по-прежнему гремели салюты, взрывы петард и скандирования болельщиков. Почти как во время чемпионата мира. К слову, самого Семака проводили и встретили аплодисментами.

А в это время из подтрибунного помещения счастливый Дзюба уносил счастливый мяч, который вывел «Зенит» в следующий раунд Лиги Европы.

Фото: ФК «Зенит», РИА Новости/Михаил Киреев