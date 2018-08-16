Дзюба и его партнеры пытаются отыграть четыре мяча при пустых трибунах. На канале «Матч Премьер» и сайте «Матч ТВ» – прямая трансляция из Санкт-Петербурга.

Футбол. Лига Европы. 3-й отборочный раунд. Зенит – Динамо-Минск. Ответный матч

В Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» в 3-м отборочном раунде Лиги Европы встречаются «Зенит» и минское «Динамо»

Игра проходит при пустых трибунах

Первый матч в Минске завершился победой белорусского клуба – 4:0. Для выхода в следующий раунд команде Сергея Семака нужно забивать минимум четырежды, а если она пропустит – придется побеждать уже в пять мячей

Стартовый состав “Зенита”: Лунев, Анюков, Мевля, Иванович, Нобоа, Кузяев, Паредес, Набиуллин, Эрнани, Ерохин, Дзюба.

Стартовый состав “Динамо”: Горбунов, Роша, Швецов, Галович, Треботич, Иванов, Бегунов, Яхая, Корзун, Шитов, Хващинский.

Текстовая трансляция и статистика Первый реальный шанс - уже через 4 минуты после начала матча! Эрнани мог расстреливать ворота, но не попадает толком по мячу. Открыть видео 1:0! Паредес. Осталось еще три. Фото: ФК «Зенит»