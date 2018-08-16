- В Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» в 3-м отборочном раунде Лиги Европы встречаются «Зенит» и минское «Динамо»
- Игра проходит при пустых трибунах
- Первый матч в Минске завершился победой белорусского клуба – 4:0. Для выхода в следующий раунд команде Сергея Семака нужно забивать минимум четырежды, а если она пропустит – придется побеждать уже в пять мячей
- Стартовый состав “Зенита”: Лунев, Анюков, Мевля, Иванович, Нобоа, Кузяев, Паредес, Набиуллин, Эрнани, Ерохин, Дзюба.
- Стартовый состав “Динамо”: Горбунов, Роша, Швецов, Галович, Треботич, Иванов, Бегунов, Яхая, Корзун, Шитов, Хващинский.
- Текстовая трансляция и статистика
Первый реальный шанс - уже через 4 минуты после начала матча! Эрнани мог расстреливать ворота, но не попадает толком по мячу.Открыть видео
1:0! Паредес. Осталось еще три.
Фото: ФК «Зенит»