Геннадий Орлов уже сравнивает «Зенит» с «Барселоной».

0:4 и 6:1 у них с «ПСЖ», а здесь – 8! Удаление Паредеса? Сергей Семак, в отличие от Роберто Манчини, точно наведет порядок с дисциплиной в отношении иностранцев.

Артем Дзюба: «Привет всем, кто не верил в «Зенит». Артем, как всегда, поражает искренностью и непосредственностью.

Привет всем, кто не верил, и спасибо огромное за поддержку тем, кто верил. Сейчас пойдем на набережную благодарить болельщиков за поддержку. Эмоции зашкаливают, они прекрасные. Старались грузить вперед, пытались вытащить за счет габаритов и подбора. Много не залетело в первом тайме, но хорошо, что в конце матче все зашло.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак:

Таких игр в моей карьере не было. Это был фантастический матч. Ребята молодцы вне зависимости от того, прошли бы мы или нет. Спасибо им за желание и старание. В моих глазах они герои.

Больше слов Семака – здесь.

Константин Генич: без лишних слов.

Владислав Радимов вместе с Дзюбой передает привет тем, кто не верил.

Фото: РИА Новости/Михаил Киреев