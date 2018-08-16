Это посильнее «Барселоны»! Самый крутой камбэк в истории

Лишь в пятый раз за всю историю еврокубков команда, уступившая в первой игре с разницей в четыре мяча, сумела пройти дальше.
Кубок кубков 1961/62. Первый круг
«Шо-де-Фон» (Швейцария) – «Лейшоэш» (Португалия) – 6:2
«Лейшоэш» (Португалия) – «Шо-де-Фон» (Швейцария) – 5:0
Кубок УЕФА 1984/85. Второй круг
«Куинз Парк Рейнджерс» (Англия) – «Партизан» (Югославия) – 6:2
«Партизан» (Югославия) – «Куинз Парк Рейнджерс» (Англия) – 4:0
Кубок УЕФА 1985/86. Третий круг
«Боруссия» М (Германия) – «Реал» (Испания) – 5:1
«Реал» (Испания) – «Боруссия» М (Германия) – 4:0
Лига чемпионов 2016/17. 1/8 финала
«ПСЖ» (Франция) – «Барселона» (Испания) – 4:0
«Барселона» (Испания) – «ПСЖ» (Франция) – 6:1
Лига Европы 2018/19. 3-й квалификационный раунд
«Динамо» Мн (Белоруссия) – «Зенит» (Россия) – 4:0
«Зенит» (Россия) – «Динамо» Мн (Белоруссия) – 8:1
Любопытно, что для «Зенита» победа над минским «Динамо» не стала самой крупной в клубной истории. Рекорд по-прежнему удерживает матч против «Энкампа» в 2002 году: клуб из Андорры был разгромлен в квалификационном раунде Кубка УЕФА со счетом 8:0.Зенит - Динамо Мн - 8:1. Голы и лучшие моменты