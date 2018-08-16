Это посильнее «Барселоны»! Самый крутой камбэк в истории

«Зенит» превратил минские 0:4 в питерские 8:1. В истории еврокубков таких убедительных реваншей после разгрома в первом матче с разницей в четыре и более мячей еще никто не брал.

Лишь в пятый раз за всю историю еврокубков команда, уступившая в первой игре с разницей в четыре мяча, сумела пройти дальше.

Кубок кубков 1961/62. Первый круг

«Шо-де-Фон» (Швейцария) – «Лейшоэш» (Португалия) – 6:2

«Лейшоэш» (Португалия) – «Шо-де-Фон» (Швейцария) – 5:0

Кубок УЕФА 1984/85. Второй круг

«Куинз Парк Рейнджерс» (Англия) – «Партизан» (Югославия) – 6:2

«Партизан» (Югославия) – «Куинз Парк Рейнджерс» (Англия) – 4:0

Кубок УЕФА 1985/86. Третий круг

«Боруссия» М (Германия) – «Реал» (Испания) – 5:1

«Реал» (Испания) – «Боруссия» М (Германия) – 4:0

Лига чемпионов 2016/17. 1/8 финала

«ПСЖ» (Франция) – «Барселона» (Испания) – 4:0

«Барселона» (Испания) – «ПСЖ» (Франция) – 6:1

Лига Европы 2018/19. 3-й квалификационный раунд

«Динамо» Мн (Белоруссия) – «Зенит» (Россия) – 4:0

«Зенит» (Россия) – «Динамо» Мн (Белоруссия) – 8:1

Любопытно, что для «Зенита» победа над минским «Динамо» не стала самой крупной в клубной истории. Рекорд по-прежнему удерживает матч против «Энкампа» в 2002 году: клуб из Андорры был разгромлен в квалификационном раунде Кубка УЕФА со счетом 8:0.

Зенит - Динамо Мн - 8:1. Голы и лучшие моменты