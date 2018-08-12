«Сегодня «Оренбургу» было легче, от него никто ничего не ждал». Игорь Черевченко – о «Локомотиве»

Бывший защитник, а позже тренер железнодорожников прокомментировал неудачный старт в РПЛ действующих чемпионов.

– «Локо» сыграл уже три матча в новом сезоне, голов нет. Ждали сегодня маленького чуда?

– Если «Локомотив» забьет, не назову это чудом. Все-таки рано или поздно, но это должно случиться. Этим и интересен футбол: не знаешь, как закончится матч, даже когда соперники из разных весовых категорий.

– Чемпион проигрывает новичку премьер-лиги. Неожиданно?

– «Оренбург» хороший клуб. Я видел их поединок против «Крыльев Советов», футболисты знают, что делать на поле. Плюс это первый домашний матч в Оренбурге, поддержка играет важную роль, в этом случае и настрой другой.

– У «Оренбурга» шесть очков и промежуточное второе место. Можно всерьез рассуждать об этой команде, как о темной лошадке премьер-лиги?

– Все может быть. «Лестер» же в Англии в свое время сделал сенсацию. Но при всем уважении, думаю, к десятому туру все встанет на свои места. Пока очень интересно смотреть на наш футбол хотя бы потому, что нет явных фаворитов или аутсайдеров. Вспомните, еще несколько лет назад после пятого тура отрыв пяти-шести команд от остальных был серьезным, никакой интриги. Теперь после чемпионата мира интерес к футболу сильно повысился. Посмотрите, в Ростове по 30 тысяч приходят на стадион. Впечатляет.

– Столько времени необходимо «Локомотиву», чтобы раскачаться и начать играть в свой футбол образца 2017/18?

– Раскачка, на мой взгляд, никому еще пользы не приносила. Но очевидно, что железнодорожникам время на нее необходимо. Сколько? Вопрос трудный. Надеюсь, со следующей игры они покажут нормальный, чемпионский футбол. Сегодня хороший гол забил воспитанник «Локомотива» Андреа Чуканов. Еще в прошлом году он играл в «Тюмени», а сегодня забивает чемпиону.

– С точки зрения психологии футболистам в статусе чемпионов сложнее выходить на игры?

– В моем понимании выиграть чемпионат гораздо легче, чем в следующем году подтвердить свое достижение. Соперники «Локо» осознают, против кого они идут играть, и настраиваются совершенно по-другому. Сегодня «Оренбургу» было проще, потому что они никакого давления не испытывали, от них никто ничего особенного не ждал. Проиграй хозяева – никто бы и слова не сказал, все-таки матч против чемпиона. Ничья – хороший результат, победа – великолепный.

– Понятно, что чемпионат только стартовал, но видеть такую турнирную таблицу пока очень странно. «Локомотив», например, на 13-й строчке…

– Да, сейчас рановато паниковать или радоваться. Два матча могут перевернуть все с ног на голову. Посмотрим на таблицу после седьмого или восьмого тура. Когда я был игроком, один тренер мне говорил, что после предсезонной подготовки в первые четыре-пять игр все команды одинаковые. Почему-то эти его слова остались у меня в голове по сей день.

– Какой тренер это сказал?

– Очень хороший, которого я очень уважаю. Думаю, все догадаются, о ком я говорю.

Фото: Epsilon / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Смотрите также:

Смолов не помог: «Локомотив» не забил и проиграл «Оренбургу». Гол и лучшие моменты

Владимир Федотов: «Обыграть чемпиона почетно»

Юрий Семин: «К своим игрокам претензий по самоотдаче и желанию не имею. Просто нужны голы»