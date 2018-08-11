«Ростов» теряет первые очки в чемпионате. В самый неожиданный момент

После таких голов, по идее, и не отыгрываются...
В двух первых матчах «Ростов» набрал шесть очков. «Крылья Советов» за этот же промежуток времени – одно, крупно проиграв недавно на своем поле новичку РПЛ «Оренбургу». Каковы шансы, что команда Валерия Карпина дома вдруг уступит самарцам?..
Хозяева дали слабину в самом конце первого тайма, чуть раньше положенного уйдя в раздевалку. Слишком уж легко защитники ростовчан позволили дважды обыграть себя Александру Соболеву, соорудившему гол-красавец.Открыть видео
Первый в этом сезоне забитый мяч «Крыльев» и первый пропущенный для «Ростова». Все только начинается!
Чемпионат России. 2018-19. Тур 03
«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Крылья Советов» (Самара) — 0:1 (0:1)
Гол: Соболев, 45 (ВИДЕО).
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Смотрите также:
«Енисей» забил первый мяч в премьер-лиге, но упустил победу над ЦСКА: голы и лучшие моменты
«Спартак» побеждает «Анжи», гости доигрывали матч вдевятером. Гол и лучшие моменты