«Ростов» теряет первые очки в чемпионате. В самый неожиданный момент

После таких голов, по идее, и не отыгрываются...

В двух первых матчах «Ростов» набрал шесть очков. «Крылья Советов» за этот же промежуток времени – одно, крупно проиграв недавно на своем поле новичку РПЛ «Оренбургу». Каковы шансы, что команда Валерия Карпина дома вдруг уступит самарцам?..

Хозяева дали слабину в самом конце первого тайма, чуть раньше положенного уйдя в раздевалку. Слишком уж легко защитники ростовчан позволили дважды обыграть себя Александру Соболеву, соорудившему гол-красавец.

Первый в этом сезоне забитый мяч «Крыльев» и первый пропущенный для «Ростова». Все только начинается!

Чемпионат России. 2018-19. Тур 03

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Крылья Советов» (Самара) — 0:1 (0:1)

Гол: Соболев, 45 (ВИДЕО).

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

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