«Спартак» – «Анжи». Онлайн и лучшие моменты

Прямая трансляция с «Открытие Арены».Спартак – Анжи. Российская Премьер-Лига. 3 тур
Факты о матче:
- После двух туров «Спартак» на одно очко опережает «Анжи».
- В прошлом сезоне соперники в столице России сыграли результативную ничью – 2:2.
- На этой неделе москвичи уступили в Греции ПАОК (2:3) в первом квалификационном матче Лиги чемпионов. Ответная игра – во вторник.
- Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Комбаров, Глушаков, Зобнин, Ташаев, Ханни, Промес, Зе Луиш.
- Стартовый состав «Анжи»: Дюпин, Савичев, Чансельор, Белоруков, Новосельцев, Гапон, Кацаев, Рабиу, Чайковский, Гиголаев, Понсе.
Текстовая трансляция и статистика
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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