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«Спартак» – «Анжи». Онлайн и лучшие моменты

18:32
«Спартак» – «Анжи». Онлайн и лучшие моменты

Прямая трансляция с «Открытие Арены».

Спартак – Анжи. Российская Премьер-Лига. 3 тур

Факты о матче:

  • После двух туров «Спартак» на одно очко опережает «Анжи».
  • В прошлом сезоне соперники в столице России сыграли результативную ничью – 2:2.
  • На этой неделе москвичи уступили в Греции ПАОК (2:3) в первом квалификационном матче Лиги чемпионов. Ответная игра – во вторник.
  • Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Комбаров, Глушаков, Зобнин, Ташаев, Ханни, Промес, Зе Луиш.
  • Стартовый состав «Анжи»: Дюпин, Савичев, Чансельор, Белоруков, Новосельцев, Гапон, Кацаев, Рабиу, Чайковский, Гиголаев, Понсе.

Текстовая трансляция и статистика

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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