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«Енисей» - ЦСКА. Онлайн и лучшие моменты

15:55
«Енисей» - ЦСКА. Онлайн и лучшие моменты
Енисей - ЦСКА. Российская Премьер-Лига. 3 тур

Составы:

https://twitter.com/pfc_cska/status/1028253602777845760 https://twitter.com/FCEnisey/status/1028253787394330624

Факты о матче:

  • В этом сезоне ЦСКА еще не забивал в основное время - ни в Суперкубке, ни в двух матчах РПЛ
  • «Енисей» пока тоже не забивал, проиграв «Зениту» (0:2) и «Ахмату» (0:1)
  • Из-за реконструкции новосибирского стадиона матч проходит в Тюмени. Все билеты раскуплены. 
  • Тюменский стадион «Геолог» вмещает 13 тысяч человек

Текстовая трансляция и статистика

Фото: Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru

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