«Енисей» - ЦСКА. Онлайн и лучшие моменты

Составы:https://twitter.com/pfc_cska/status/1028253602777845760 https://twitter.com/FCEnisey/status/1028253787394330624
Факты о матче:
- В этом сезоне ЦСКА еще не забивал в основное время - ни в Суперкубке, ни в двух матчах РПЛ
- «Енисей» пока тоже не забивал, проиграв «Зениту» (0:2) и «Ахмату» (0:1)
- Из-за реконструкции новосибирского стадиона матч проходит в Тюмени. Все билеты раскуплены.
- Тюменский стадион «Геолог» вмещает 13 тысяч человек
Текстовая трансляция и статистика
Фото: Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru
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