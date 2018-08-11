Суперкубок Испании – в Марокко. Почему это устроило «Барсу» и разозлило «Севилью»

Глава испанской федерации футбола Луис Рубиалес продолжает принимать не самые популярные решения.

В воскресенье в третьем по величине городе Марокко Танжере состоится матч за Суперкубок Испании между «Барселоной» и «Севильей». Встреча пройдет на 40-тысячном стадионе «Ибн Батута». Каталонский клуб, напомним, выиграл и примеру, и Кубок короля, поэтому согласно регламенту в Суперкубке ему будет противостоять финалист Кубка. Им была как раз «Севилья».

Почему именно Марокко

Африканская страна хоть и проиграла уже в пятый раз борьбу за то, чтобы принять у себя ЧМ-2026, активно развивает футбольную инфраструктуру и привлекает внимание руководства других федераций, в том числе международных. В 2013 и 2014 годах марокканцы принимали матчи чемпионата мира среди клубов. А в открытии стадиона в Танжере был задействован мадридский «Атлетико», сыгравший там товарищеский матч. Более того, в этом городе уже проводились игры «на нейтральной территории»: Суперкубок Франции 2011 и 2017 годов.

Почему именно в один матч

22 июля федерация футбола Испании приняла решение, что Суперкубок 2018 года пройдет за пределами страны, на нейтральной территории, и будет представлять собой один, а не два матча, как раньше.

Все началось в начале июля, когда президент испанской лиги Хавьер Тебас попросил федерацию сделать так, чтобы Суперкубок Испании закончился не позже, чем 12 августа. Тебаса устраивал вариант двухматчевого противостояния, например, 4 и 12 августа. Тогда лиге не пришлось бы вносить никаких изменений в текущий календарь или переносить игры чемпионата с участием «Барсы» и «Севильи» на более поздний срок.

В итоге глава федерации Луис Рубиалес остановился на том, что матч проведут в Марокко, а каждому клубу будет предоставлена квота в 6000 билетов.

Реакция «Барселоны»

Каталонцев эта новость устроила от слова абсолютно. «Барса» провела традиционно насыщенное межсезонье, слетала в Америку и лишний день отдыха (одна, а не две игры) для нее только плюс. Тем более что Суперкубок Испании при всем к нему уважении наименее значимый для команды турнир года.

От Марокко у сине-гранатовых сплошь приятные воспоминания. В истории «Барселоны» было шесть матчей на территории этой страны, и все шесть заканчивались победами. Последний раз туда команда ездила шесть лет назад и вынесла в Касабланке «Раджу» (8:0). Хет-трик тогда оформил Лео Месси, а остальные голы забили люди, которых в составе уже нет. В Африку «Барса» тоже в этом году успела выбраться – в мае клуб приезжал играть в Кубке столетия Нелсона Манделы и выиграл у «Мамелоди Сандаунс» в Йоханесбурге.

В целом Суперкубок Испании – довольно рядовое событие для «Барселоны». Из последних девяти розыгрышей команда принимала участие в восьми и пять раз победила.

Реакция «Севильи»

Андалусийский клуб провел экстренное собрание совета директоров, по итогам которого президент Хосе Кастро отклонил первоначальное предложение федерации играть один матч в Танжере. В «Севилье» настаивали на том, чтобы все было организовано как прежде, а команда провела домашний и гостевой матч, соответственно 5 и 12 августа. Идею одного матча клуб принимал только в том случае, если бы он был сыгран на «Рамон Санчес Писхуан», домашнем стадионе «Севилье». Дело в том, что матч Суперкубка изначально был заложен в билетную программу клуба и являлся частью пакета для держателей абонементов.

В официальном письме на имя Рубиалеса выражалось несогласие с изменением формата и отмечалось, что исключение из правил было сделано в интересах «Барселоны» и без учета позиции «Севильи».

В 2019 и последующих годах испанская федерация планирует вернуться к двухматчевому принципу турнира, но прямо сейчас андалусийскому клубу от этого не легче. «Севилья» существенно теряет в деньгах (выручка от билетов), в поддержке (в Марокко куда активнее болеют за «Барсу», а из Севильи традиционно ленивые на выезд испанцы в большом количестве не отправятся) и самих шансах зацепиться за трофей. В формате «все решится за 90 минут» эти команды уже встречались в мае, и тогда сине-гранатовые технично убрали соперника – 5:0.

«Барселона» – «Севилья» – в воскресенье, 12 августа, – в прямом эфире на «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru!

Фото: globallookpress.com

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