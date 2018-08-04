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Илья Кутепов: «Когда дома начинают говорить о футболе, прошу: «Пожалуйста, замолчите!»

Ульяна Аксёнова
13:33
Илья Кутепов: «Когда дома начинают говорить о футболе, прошу: «Пожалуйста, замолчите!»
Собеседником «Матч ТВ» стал защитник сборной России и московского «Спартака» Илья Кутепов.

«Это был наш хитрый план»

– После чемпионата мира жизнь многих наших болельщиков разделилась на до и после. Как изменилась ваша?

– Каких-то конкретных перемен нет. В принципе, все по-старому.

– Дзюба рассказывал, что старушки на улицах делают ему комплименты. Вас стали больше узнавать?

– Есть такое. Но я сейчас очень редко появляюсь на улице. Дом – база, база – дом: маршрут примерно такой. Но было несколько моментов.

– Что говорили?

– Благодарили за футбол на чемпионате мира.

– На одной из тренировок сборной России журналист из Коста-Рики рассыпался в похвалах вам и Игнашевичу.

– Ого, приятно.

– Сказал, что мы в России кокетничали, когда перед ЧМ жаловались на оборону и неготовность команды.

– Это был наш хитрый план. Чтоб все растерялись. Но комплиментов было, правда, много. 

– Сборную безбожно критиковали до старта турнира. Как относитесь к критике?

– Нейтрально, как и к похвале. Критика неотъемлема, никто от нее не застрахован. Всегда находятся люди, которые и в радостные моменты найдут за что покритиковать.

– После четвертьфинала сеть облетело фото вашей черно-синей ноги. Врачи сборной знали, что вы играете с такой травмой?

– Я сам до конца игры о ней не знал. Да и травмой это назвать сложно, царапина. Отек появился только ближе к финальному свистку. И вот когда все опухло, было подозрение на перелом, а это уже опасно. Но обошлось ушибом и небольшой гематомой. Никаких мыслей о том, чтобы попросить замену во время матча, не возникло. В перерыве приложил лед, снова надел бутсы и пошел играть.

– За свою карьеру вы уже играли против крутых футболистов. Кто впечатлил больше остальных?

– Кавани. Просто суперфорвард. После матча с Уругваем мы с ним попали на процедуру допинг-контроля. Удалось чуть-чуть пообщаться. Он меня очень впечатлил и как человек, и как футболист. У него фантастическая техника, видение поля, работяга, играет на команду.

– О чем говорили?

– На отвлеченные темы.

– На ЧМ со сколькими соперниками поменялись футболками?

– По фамилиям сейчас не вспомню, но когда играли с Египтом, менялся. Еще после матча с Уругваем, не с Кавани, правда. И после Хорватии – с Ловреном.

– У вас большая коллекция?

– Скромная полочка. Маек 50.

– Какая из них самая ценная?

– Наверное, с четвертьфинала ценнее остальных. Самая-самая.

«Стать легендой „Спартака“? Провокационный вопрос»

– Как узнали, что вам намерены присвоить ЗМС?

– Нам сообщили, что указом президента собираются дать это звание. Не скрою, очень приятно. Знаю, что какие-то люди возмущались, но раз так решил президент, то, думаю, не стоит этого делать.

– Кто в сборной был больше всех рад встрече с Путиным?

– Все радовались, но Дзюба особенно. Неудивительно – такое может вообще один раз в жизни случиться: пожать руку президенту и из его рук получить награду.

– В одном из предыдущих интервью вы сказали, что мечтаете стать легендой «Спартака»…

– Провокационный вопрос. Скажи я сейчас «да», начнут говорить: «Ну-ка, давай попробуй». А на «нет» возмутятся: «Чего это он не хочет!»

- При этом вы очень симпатизируете серии А и итальянскому футболу вообще.

– Вот тут точно да, скорее даже si!

– После ЧМ пошли разговоры об интересе к вам со стороны итальянских клубов. Слышали об этом?

– В футбольном мире часто приходится сталкиваться с подобной информацией. Вот его уже точно покупает такой-то клуб. А потом – бац! – и оказывается никто никуда не переходит. Я люблю конкретику, ее пока не было. Может, и есть интерес, но мой агент об этом мне ничего не говорит.

– Хотели бы перейти в серию А?

– Смена чемпионата и игра в моей любимой лиге – это здорово. Приятно, что не списывают со счетов, учитывают выступление на домашнем ЧМ. Не сказал бы, что это стало бы пределом мечтаний, но шагом вперед – да.

– Хорошо знаете я зыки?

– «Хорошо» и «языки» – сказано громко. Говорю на ломаном английском, еще более ломаном итальянском и несколько фраз по-французски могу связать. Пока на этом все. Еще пару лет изучения, и, наверное, можете называть меня полиглотом.

«После проигрыша хорватам очень хотелось спать»

– Чего вам хотелось больше всего в первый день после проигрыша в четвертьфинале ЧМ?

– Поспать. Первым делом мы с семьей отправились в гости к моим родителям в Ставрополь. У отца был юбилей, а я на него не попал. Пару дней там побыли, а потом вернулись в Москву, где я в тихом семейном кругу провел остаток отпуска. Родные, сон, еда.

– В вашей семье принято говорить о футболе?

– Да. И когда начинаются такие разговоры, я уже сам прошу: «Пожалуйста, замолчите!»

– Жена и мама тоже в них участвуют?

– И еще жена моего брата.

– Вопреки стереотипам они без проблем смогут объяснить, что такое офсайд?

– Они и про искусственный офсайд легко расскажут. Там такие дискуссии! Похлеще, чем у некоторых экспертов. Могут кому угодно выставить оценку.

– У них есть какие-то предпочтения, кроме вас? Лео или Криштиану…

– Ни в коем случае. Они только за меня.

– Вы воспитываете сына. Планируете отдать его в большой спорт?

– Честно, я бы не хотел. Если он сам к этому придет – пожалуйста. Но я настаивать не стану. Прошел через все это, знаю каково. Я бы не хотел сыну подобного будущего. Большой спорт – это очень тяжело. Хотя, может быть, гольф… (Смеется.)

«Жиго начал в „Спартаке“ идеально»

– В дебютном матче за «Спартак» Жиго забил быстрый гол. Команда довольна?

– Начал идеально, нареканий нет.

– Кто в «Спартаке» помогает ему адаптироваться к российским реалиям?

– Все понемногу. Но у нас есть Софьян Ханни, он говорит по-французски и тоже может помочь в случае чего. Самуэль хороший парень. Он неплохо адаптировался, прошел сборы с командой.

– Пару русских слов уже выучил? Цензурных.

– А каких еще?! Мы его плохим учить не будем. Думаю, он понемногу осваивает язык, просто пока не хочет говорить.

– Впереди матч против «Локо». Неудобный соперник для «Спартака»?

– Лучше поговорить про удобных, этот список гораздо короче, а точнее, в нем просто никого нет. Мы настраиваемся на победу. Но, думаю, ее хочет и «Локомотив». Нас ждет захватывающая, зрелищная игра.

– Первый тур вы пропустили. На этот раз выйдите на поле?

– Пока не могу сказать.

Про драки и Монеточку

– Знаете кричалки о себе?

– Знаю. Но лучше их не повторять.

– Во время ЧМ видела фаната ЦСКА, который кричал: «Наш бог – Илья Кутепов, он в мире всех сильней».

– В ЦСКА меня пока не звали. А так, приятно, конечно.

– В машине вы слушаете Моцарта. Откуда любовь к классике?

– На фоне современных исполнителей и прочего ужаса классика очень помогает сохранять душевное равновесие.

– То есть на концерте условной Монеточки вас не застать?

– Ну, нет. Это не для меня точно.

– А на концерте классической музыки?

– К сожалению, нет времени, но сходил бы с удовольствием. Я дома бываю, как в музее – очень редко.

– В театре давно были?

– Очень. Лет шесть назад.

– На поле вы кажетесь спокойным. Дрались когда-нибудь? Детство не берем в расчет.

– Понятно, что в детстве все дрались. В сознательном возрасте тоже бывало. Относительно недавно было дело. Боюсь, после нашего разговора, если расскажу все подробности, мной заинтересуются органы. Я люблю подраться со своим братом в перчатках.

– Видела, как он выглядит. Я вам не завидую.

– Мы с ним давно практикуемся, с самого раннего возраста. Но да, я тоже никому не советую под него попасть. 

Фото: globallookpress.com, РИА Новости/Александр Вильф, РИА Новости/Михаил Климентьев, РИА Новости/Евгения Новоженина, ФК «Спартак Москва»

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