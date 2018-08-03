Как это будет: прогнозы Генича на главные матчи тура

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич – о главных событиях уик-энда, которые нельзя пропустить.

«Зенит» – «Арсенал»

Вы помните, что в прошлом сезоне «Зенит» дома «Арсеналу» проиграл. Божович тогда очень грамотно построил игру и поймал соперника на контратаке. Это было первое поражение Манчини в чемпионате России.

Сейчас петербуржцы с Семаком очень неплохо начали: выиграли в Тюмени, планомерно давили, были проведены хорошие замены. Имея такую обойму игроков, тренер получает разные многогранные варианты управлять ритмом и чувствовать пульс игры. Мне понравилось, что «Зенит» не свалился на навал – хотя при оставшемся на поле Дзюбе был соблазн просто навешивать на него – и через игру низом «Енисей» додавил. Несколько удивляешься словам Семакам об усилении, уже этот состав кажется очень даже приличным.

Тула не слишком впечатлила в первом матче при Кононове. Всю встречу «Арсенал» был в большинстве, но моментов получил немного. Да и вся игра, которой славилась команда при Божовиче, растворилась. Может, дальше дело пойдет интереснее. Сегодня «Зенит» обладает большими ресурсами и лучше готов к сезону.

«Зенит» в первом домашнем матче Семака не оставит сопернику шансов. Скорее всего, снова не пропустит и победит с таким же счетом – 2:0.

ЦСКА – «Ростов»

У армейцев большие проблемы с созиданием. В старании и желании молодежи не откажешь – игроки делают все, что им говорит тренер, – но исполнение оставляет желать лучшего. Тем более травму получил Хетаг Хасонов. В обороне Гончаренко игру более или менее наладил, а вот в атаке… Минус Витинью, минус Дзагоев. Кто выйдет вместо Хасонова – в любом случае это будет не тот уровень класса, которым в последние годы славился ЦСКА.

Красно-синие играют первый домашний матч в новом сезоне, собрав в общей сложности 80 тысяч на двух выездах. С явкой все будет нормально, по футболу соскучились, молодежь надо поддержать.

Валерий Карпин прекрасно знает, как противостоять этому ЦСКА с его молодежью. Точнее, как не проиграть. У «Ростова» получилась хорошая игра с «Ахматом», где помогло удаление. Дать прогноз на победу сложно. Скорее всего, будет ничья – забить Акинфееву всегда непросто. Матч завершится со счетом 0:0.

«Локомотив» – «Спартак»

Уже есть какое-то оценочное суждение по «Локо» в первых двух матчах. С «Уфой» во втором тайме команда выглядела поинтереснее, чем до перерыва и в Суперкубке. «Уфа» – команда довольно закрытая, которая не дает играть. Моменты железнодорожникам так или иначе даются с трудом.

«Спартак» тоже не то чтобы убедил по матчу с «Оренбургом», но, кажется, форсировал свою подготовку к сезону в силу предстоящей квалификации Лиги чемпионов. Думаю, небольшое преимущество у красно-белых есть. У «Спартака», кроме Зобнина, играют ребята, которых не было на чемпионате мира. У «Локомотива» же – и Миранчуки, и Чорлука, и Фернандеш. Уровень их готовности существенно отличается. Любопытно будет посмотреть на дебют Крыховяка.

Ко второму туру «Спартак» выглядит чуть предпочтительнее. Команде важно обыграть чемпиона и заявить, что в этом сезоне все будет иначе. Большим подспорьем является возвращение Луиса Адриано. Думаю, гости выиграют. «Локомотив» за два матча на свой голик наиграл, поэтому «Спартак» победит с разницей в один мяч – 2:1.

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

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